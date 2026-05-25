Не Фукидидова геометрия: лекала нового мира

Весь геополитический мир - сплошной дом Облонских. Перепуталось все! Американцы говорят, что в Иране было лишь "превентивное" отражение персидской экспансии. А была очевидная агрессия.

2026-05-25T12:05

НАТО утверждает, что Россия развязала "агрессию" на Украине. А было лишь превентивное отражение их же экспансии…Путаница растет. Примеры множатся. Но самым впечатляющим, пожалуй, стала концепция американского аналитика под названием "ловушка Фукидида". Напомню. Согласно толкованию гарвардского политолога и философа Аллисона, столкновение между Штатами и Китаем неизбежно. Поскольку, мол, поднимающийся мировой лидер, обязательно столкнется - и в торговом, и в военном плане - с уже доминирующим авторитетом. Ну, как Спарта с Афинами времен их пелопонненсской войны. (Или как заруба лидеров "спортсменов" с блатными паханами в приснопямятные девяностые. Это, я уже от себя)…Хотя по сути, никакой "ловушки"-то и нет. Есть пресловутое натягивание своей совы на глобус. На чужой глобус. А еще точнее - чужое полушарие.А всё дело в том, что Спарта с Афинами сосуществовали в одной ойкумене. Как, кстати, те же "спортсмены" с блатарями. У дерзких олигархичных спартанцев и вальяжных демократичных афинян был один язык, одна история, одни боги. А, главное, одни мечты. Как и у "пассажиров" стремных девяностых. И вот здесь, на мой взгляд, стоит остановиться подробнее…Пригласили когда-то прочитать лекцию в самом "логове". Хотя тогда, это было вовсе и не "логово", а так - главное военное учебное заведение "уважаемого партнера". В штатовском Вест-Поинте.Курсанты, как курсанты - смешливые, протянутые, еще двуполые - мускулистые парни и стройные, в форме, барышни. Как ни странно, огорчались двуполые по поводу распада Союза. Спрашивали, боролся ли я за его сохранение.Разочаровал. Не боролся, не партизанил, не выступал. Претензий особых к режиму не имел. Кроме одной. В Союзе, на мой взгляд, была фатально занижена планка мечты.Мечтать, скажем, о бесплатной "трешке" в спальном районе было можно. А вот, о "безразмерном" фамильном "гнезде", что в центре, что за городом, но с отдельной библиотекой, уютным рабочим кабинетом уже ну никак.Мечта - то, что гипотетически, но может сбыться. Остальное - химера. Ну, если ты не генеральный конструктор или генеральный секретарь. Другое дело нынешняя РФ - проблем много, но мечтать не вредно…Так вот. В обозримом будущем, весь мир разместится в не в бинарной ловушке Фукидида, а в равнобедренном "треугольнике мечты". Где вершинами выступают "американская мечта", "китайская" и "русская".Архетип прерий, полей и тайги. Мечта завоевания пространства, мечта окучивания пространства и мечта освоения пространства. Внешнего и внутреннего.И весь цимес в том, что они не сталкиваются, не пересекаются, не конфрантируют. Соседствуют!Жаль, конечно, тех же индусов. Стали (на некоторое время) третьей экономикой мира. Но так и не состоялись третьим кластером мечты. Их мечта - экзальтированная копия американской. Как Болливуд - конвейер индийской мечты, является задорной национальной репликой Голливуда - фабрики грез американских.Дракон, медведь, и орел мечтают совсем о разном. И в тотемном, и в державном воплощении.Дракон мечтает о прошлом в будущем. Бататовая каша в смартфоне.Орел парит над настоящим. Мышь видит зорким взором, но госграницы - нет.Медведь, мечтает в настоящем объединить и прошлое, и будущее. Как в малиннике объединяются шипы и плоды…Короче, мечты не пересекаются, не конфликтуют, не индуцируют друг друга. Наверное и друг друга не понимают…Когда-то Крупская спросила глобального русского мыслителя, знатока общественных законов Георгия Плеханова о чем он мечтает. Тот ответил : "О валенках". Ну, что б холодные ноги не мешали холодно мыслить.В это же время, глобальный американский мыслитель Теодор Драйзер мечтал жить в унисон с простым народом, но ходить не в условных валенках, а в реальных лакированных штиблетах финансиста.А все китайские глобальные мыслители тех часов, мечтали пусть писать по-японски, но думать на китайском…Или по другому. Русская мечта - быть необратимым победителем.Американская - успешным потребителем.Китайская - невозмутимым, даже меланхоличным, наблюдателем…Конечно, бесполезно мериться мечтами. Еще бесполезнее, чем меряться э… Но энергетика мечты, всегда проступает сквозь ее оболочку. Как и ее ореал, география, пределы.Но вот беда. Описать мечту - ее суть, параметры, так сказать ТТХ (тактико-технические характеристики - Ред.) еще сложнее, чем любовь. Тут и за целую ночь размышлений не "закроешь тему"…Вот провел три дня на заседании СВОПа в Подмосковье. Как раз обсуждали "русскую мечту". С ходу увязли в ее "культуре запретов".На мой, диванный взгляд, культура и есть система запретов. Тех, которые уже и не воспринимаются как запреты.Так и мечта - система желаний, которые растворяются в ожидании воли и вкуса к жизни. Любая мечта испаряется в момент ее формализации. Алые паруса не превращаются в "красные линии"…Ясно одно - мечта живет в среде своей цивилизации. В чужой погибает…Еще бы попытаться опредметить мечту. Когда-то целый Крым обстраивался именно как опредмеченная мечта. Воплощенная в архитектуре крымских вилл и пансионатов, в высокой литературе и тонкой живописи, в искристом кинематографе и игристом шампанском…Когда-то здесь возникнет музей Русской Мечты, где ее можно будет пощупать, послушать, увидеть и выпить. А пока остается вслушиваться в себя. И верить, что можно победить страну с сильной экономикой, но нельзя с собственной мечтой. В конце концов, у Византии перед закатом ее цивилизации была самая крепкая и стабильная валюта в мире, но исчезла пусть хрупкая, но собственная мечта…О других смыслах и явлениях - в статье Дмитрия Выдрина "Метафизика мировых войн: протоколы, особенности, уровни, смыслы"

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

