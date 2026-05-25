Почему Украина вдруг начала писать России через Белоруссию? Хроника событий на утро 25 мая

Диппочта через Минск и звонок президента Франции Эммануэля Макрона: как Белоруссия стала переговорным хабом для Москвы, Киева и Европы. США и Иран близки к сделке, но Тегеран грозит прорывом блокады и выходом из ДНЯО

2026-05-25T10:10

2026-05-25T10:43

Минск превратился в дипломатическую столицуРоссия и Украина ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам преимущественно через Минск, используя посольство Украины в Белоруссии в качестве канала связи. Об этом рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Таким образом, белорусская столица фактически выполняет роль коммуникационного хаба между Москвой и Киевом на фоне полного разрыва прямых дипломатических отношений.Показательно, что именно через Минск в последние дни активизировалась и европейская дипломатия. 24 мая президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко — по инициативе французской стороны. Об этом сообщил телеканал TF1.В ходе беседы, которая прошла в конструктивном ключе, Макрон заявил о "рисках для Белоруссии" в случае вовлечения страны в украинский конфликт. Французский лидер также призвал Лукашенко предпринять шаги для улучшения отношений Белоруссии с европейскими странами. Стороны обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Минска и Брюсселя.Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета 9 мая отмечал, что Минск открыт к возобновлению диалога с государствами — членами Евросоюза. Он добавил, что Белоруссия готова к восстановлению взаимоуважительных отношений с Германией, что позволило бы приступить к развязыванию проблемных узлов со всем ЕС.Ормузский тупик: что происходит на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном по разблокировке Ормузского пролива вышли на финишную прямую, однако Тегеран продолжает демонстрировать жесткую позицию, сочетая дипломатический оптимизм с военными угрозами. Стороны достигли принципиального соглашения, но детали и сроки остаются неопределенными, сообщают западные СМИ.По данным The New York Times, США и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива. Однако детали договоренностей еще предстоит проработать, и пока неизвестно, сохранит ли Иран какой-либо контроль над стратегическим морским коридором. Сроки возобновления судоходства также не определены — по прогнозам, на разминирование и восстановление экспорта потребуется от нескольких недель до трех месяцев.При этом военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в интервью Tasnim пригрозил США жестким ответом в случае агрессивных действий.Одной из стратегических альтернатив он назвал выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).The Washington Post раскрыла подробности возможного рамочного соглашения. В случае подписания меморандума о взаимопонимании Иран обязан немедленно открыть Ормузский пролив, а в течение 30 дней — восстановить довоенный уровень судоходства. Взамен США и их союзники объявят о прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан.Кроме того, рамочное соглашение включает обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие и уничтожить все запасы обогащенного урана.При этом вчера связанное с Корпусом стражей исламской революции агентство Fars сообщило, что Иран не соглашался открывать пролив, а намерен выдавать разрешения на проход, определяя маршрут, время и порядок движения.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что меморандум уже почти согласован и осталось только его утвердить. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также подтвердил сближение позиций и нахождение на финальной стадии подготовки документа.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю отразили массированные атаки беспилотной авиации Вооруженных сил Украины, уничтожив 3897 украинских беспилотных летательных аппаратов. Такие данные следуют из сводок Минобороны РФ, обобщенных РИА Новости.Только за минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Республикой Крым.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Днепровском направлении продолжаются встречные боестолкновения в районах Александрограда и Лесного. Существенных изменений линии боевого соприкосновения не зафиксировано.На Северском направлении идут встречные бои у Никифоровки. Противник предпринимает контратаки со стороны Рай-Александровки. Российские подразделения наносят удары по населенным пунктам Юрковка и Пискуновка.На Запорожском направлении бои продолжаются в районе Верхней Терсы. В населенном пункте Воздвижевка противник прижат к западной окраине, российские подразделения ведут зачистку. Атаки также фиксируются у Зарницы.На Константиновском направлении идут тяжелые боестолкновения на флангах и на западной окраине города Константиновка.На Добропольском направлении отмечается продвижение российских войск в районе Гришино. Продолжается зачистка населенного пункта Васильевка. Также российские подразделения выходят на окраины Мирного.В экспертном сообществе обсуждают, возможны ли ещё мирные переговоры или же после убийства дронами ВСУ детей в Старобельске можно ожидать только эскалации. Подробнее - в материале "Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

2026

Кристина Черкасова

