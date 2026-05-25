Попытки спровоцировать Минск, недоговороспособный Пашинян, успехи ВС РФ. Хроника событий на 13:00 25 мая

Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт. Пашинян взял курс на разрыв с Россией. ВС РФ уничтожают противника и технику в зоне СВО

2026-05-25T13:00

2026-05-25T15:56

Утром в понедельник в Киев с официальным визитом прибыла лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Она приехала в сопровождении представителей своего "правительства в изгнании" - Павла Латушко, Франака Вячорки, Анатолия Лебедько и прочих.Украинские СМИ пишут, что в программу визита Тихановской входят встречи с Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, руководством Верховной Рады, дипломатами ЕС.Предполагается, что Сибига позвал в Киев Тихановскую, так как побоялся приглашать в страну действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, в свою очередь, отмечал, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, если он хочет о чем-то поговорить или посоветоваться.Вместо ответа Сибига анонсировал визит Тихановской и заверил, что "у нас есть с кем говорить обо всем спектре вопросов".А Зеленский пригрозил, что Украина якобы имеет возможности для превентивного удара по Белоруссии, и руководство республики должно это понимать.Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что Владимир Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт, так как на демонизацию Минска есть заказ на Западе."(Зеленскому - ред.) нужно раздуть военную угрозу, чтобы запугать Европу. Ему нужно показать, что его режим необычайно нужен для европейской безопасности и его ни в коем случае нельзя демонтировать… Для него втягивание Беларуси в войну — просто дополнительное финансирование, которое ему так необходимо", - объяснил политик.По его словам, Зеленский делает все, чтобы спровоцировать Минск вместо того, чтобы использовать Белоруссию как площадку для мирных переговоров, а Лукашенко – как опытного переговорщика."Беларусь важно выбить как серьезный фактор возможности разрядки, как верного союзника России, стоящего на пути западной диктатуры. Поэтому на демонизацию Белоруссии заказ на Западе есть", - считает Медведчук.До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев указывал, что НАТО пытается с помощью Зеленского запугать главу Белоруссии. Эксперт считает, что Киев намерен спровоцировать Минск на резкие ответные высказывания.В свою очередь кипрский журналист Алекс Христофору выражал мнение, что причиной угроз Зеленского в адрес Лукашенко стал страх, который он испытал после совместных учений Белоруссии и России. По его словам, ему нужно было отреагировать на происходящее, поэтому он и перешел к рассказам о превентивных ударах.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя приезд белорусского оппозиционного политика в Киев, посоветовала ей съездить в Старобельск ЛНР, "посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов - превращением в террористические ячейки".Курс Пашиняна на разрыв с РФПремьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, признал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на западе, рискуя связями с нашей страной", - сказал политик.Медведев подчеркнул, что Пашинян фактически толкает Армению на тот же путь, по которому пошла Украина.По его словам, Пашинян на посту главы кабмина Армении не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки от Москвы."Его государство - один из самых крупных выгодоприобретателей членства в ЕврАзЭС. Сегодня он поставил наши отношения под прямую угрозу. По сути разорвал связи с ОДКБ, хотя именно в рамках ОДКБ Россия всегда готова защитить Армению в признаваемых ею границах. Отказался от участия в саммитах ЕАЭС, собирает в Ереване мерзких врагов России", - сказал Медведев.Он предупредил, что это не останется для него и его людей без последствий, "включая, конечно, и экономические параметры сотрудничества".Медведев посетовал, что в результате действий "этого весьма специфичного человечка проиграет весь народ Армении", который лишится рынка России, всего ЕАЭС и выстроенных десятилетиями экономических связей.Медведев напомнил, что курс Пашиняна может привести к тому, что Еревану придется закупать российский газ по европейским ценам, это в три раза дороже текущих тарифов. Зампред Совбеза предложил премьеру Армении спросить у граждан, готовы ли они к такой цене.По мнению Медведева, для развития отношений России и Армении нужно конструктивно настроенное руководство в Ереване."Мы готовы и дальше развивать продуктивное взаимовыгодное сотрудничество и равноправное взаимодействие с Арменией и ее народом. Но для этого у нашего союзника должно появится конструктивно настроенное руководство, желающее дружить с Россией", - отметил зампред Совбеза РФ.Выбор пути остается за народом Армении, добавил он.Он подчеркнул, что Армения является для РФ исторически очень близкой страной, стратегическим партнером. Медведев отметил, что Пашинян не является для Армении "гарантом мира", он просто "проходимец, вознесенный в определенный период на вершину власти".Пашинян был избран премьер-министром Армении 8 мая мая 2018 года. Он пришел ко власти на волне массовых протестов.Накануне редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян признала, что договариваться с премьер-министром Армении невозможно."Это же было ясно еще в 2018 году. В 2018 году было понятно, что он пришел к власти на антироссийских лозунгах, что договариваться с ним невозможно, что он просто ждет, пока он передоговорится покрупнее, повыгоднее", - сказала она.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее". Успехи ВС РФ в зоне СВОРоссийские военные продвинулись в центральной и восточной частях села Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил глава республики Денис Пушилин.Он отметил, что Рай-Александровка имеет важное значение, так как его освобождение позволит открыть "восточные ворота" российским подразделениям для захода в Славянск.Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ.Также россияне пресекают попытки ВСУ контратаковать в районе населенного пункта Дробышево в ДНР и продолжают улучшать свои позиции.Кроме того, ВС РФ продвинулись в районе Пискуновки и заповедника "Меловая флора" в ДНР.Пискуновка располагается на Святогорском направлении в 15 километрах от Славянска. Пушилин добавил, что россияне также продвинулись на Краснолиманском направлении в районе города Святогорск и села Богородичное.За минувшую неделю российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации. С 18 по 24 мая под контроль ВС России перешло два населенных пункта в Харьковской области и один - в Запорожской области.С утра в понедельник взрывы звучали в Сумах, Чернигове, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины.Российские военные били по целям врага в Харькове, Павлограде Днепропетровской области, Запорожье.Операторы дронов уничтожили склад боеприпасов и антенны управления беспилотной авиацией ВСУ на Константиновском направлении.Армия России восстановила полный контроль над селом Отрадное на Великобурлукском направлении.Подразделения группировки "Север" начали штурм села Гранов. Бойцы продолжают выбивать ВСУ из приграничного населенного пункта.На Волчанском направлении штурмовые подразделения "северян" продвинулись на девяти участках до 700 метров. Они ведут стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.Часть абонентов в четырех областях Украины осталась без электроснабжения, сообщила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".По информации "Укрэнерго", перебои в электроснабжении связаны с повреждением энергетической инфраструктуры.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские регионы. Так, украинские войска предприняли массированную атаку дронов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, под ударами гражданский транспорт и вышки сотовой связи, сообщил мэр города Максим Пухов.По его словам, только за минувшие шесть часов противник ударил по трем гражданским автомобилям в черте города.Кроме того, четыре человека, среди которых двое детей, погибли в результате атаки украинских военных в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.Как подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, Запад многократно выдает киевскому режиму индульгенции на теракты.Подробнее - в материале Кровавый теракт в Старобельске: "Украина готова наносить любые удары" — мнение эксперта на сайте Украина.ру.

Сергей Зуев

