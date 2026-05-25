ВС РФ бьют по целям, Киев готовит оборону на границе с Белоруссией – сводка СВО
Российские войска продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника сразу на нескольких направлениях. В Киеве воздушная тревога, а украинские власти тем временем начал готовить круговую оборону в Волынской области. Об этом 26 мая сообщил Телеграм-канал “Украина.ру”
Что еще известно к этому часу:
🟥 Четыре мирных жителя, включая двоих детей, погибли в результате атаки ВСУ на Горловку.
🟥 В Донецке работает ПВО, сообщают местные ТГ-каналы.
🟥 Энергодар находится под непрерывной атакой ВСУ с воскресенья, сообщает ЗАЭС.
🟥 ВС РФ нанесли удары по целям врага в Запорожье.
