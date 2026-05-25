"Арктика, Севморпуть и Дальний Восток — наши уникальные преимущества": эксперт о приоритетах России

Для России усиление позиций в сжиженном природном газе — приоритет, поскольку СПГ "развязывает руки" государствам, обладающим сырьем. Если Москва не приложит максимум усилий, она может потерять нишу на рынке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич

2026-05-25T12:49

Отвечая на вопрос о необходимости строительства крупнотоннажных СПГ-заводов и арктических газовозов, а также о возможном участии предприятий Донбасса и Новороссии, эксперт заявил, что структура газового рынка сильно изменилась."Раньше была жесткая привязка к трубе, сегодня сжиженный природный газ "развязывает руки" государствам, которые обладают этим сырьем. Для России усиление позиций в СПГ — приоритет. Наши уникальные преимущества — Арктика, Севморпуть и Дальний Восток", — пояснил Станкевич.По словам парламентария, это задача на десятилетия: разработка собственных технологий сжижения, локализация оборудования, строительство судов ледового класса. Предприятия Новороссии и Донбасса с их металлургическим и машиностроительным потенциалом могли бы производить отдельные компоненты."Либо мы приложим максимум финансовых, организационных, управленческих усилий и сохраним долю на рынке, либо потеряем нишу, и догонять будет очень тяжело. Есть воля — будет результат. Нужны инвестиции в десятки миллиардов долларов — такие суммы нам по плечу", — заявил собеседник издания.Юрий Станкевич констатировал, что на уровне стратегического планирования решения принимаются, и такие проекты России по силам.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем" на сайте Украина.ру.Про последствия укрепления рубля для российской и мировой экономики на фоне энергетического кризиса в мире и длительного конфликта на Украине — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Китай может помочь России создать оружие более разрушительное, чем атомная бомба" на сайте Украина.ру.

