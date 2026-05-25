"Новый вид войны": пресса США рассказала о секретных украинских производителях боевых беспилотников

На секретных украинских заводах с участием западных компаний производятся беспилотники и средства противодействия им. Об этом 23 мая сообщило американское издание Fox News

2026-05-25T13:00

"Боевые беспилотники Украины выполняют двойную функцию: атакуют российские объекты и сбивают поставленные Ираном беспилотники "Шахед", - сообщило американское издание. Ранее официальный Тегеран неоднократно опровергал поставки БПЛА "Шахед" в Россию. Известно также, что "шахедами" украинские пропагандисты и официальные лица называют российские беспилотники семейства "Герань" - аналоги иранских БПЛА.Тем не менее, в прессе США используются штампы пропаганды киевского режима. В публикации Fox News сказано, что в ходе СВО используются именно иранские БПЛА."Те же самые иранские беспилотники "Шахед", которые почти каждую ночь обрушиваются на Львов, Украина теперь отражает оружием, производимым всего в нескольких километрах от них на скрытых заводах, где бывшие студенты и офисные работники круглосуточно собирают беспилотники-камикадзе и системы перехвата", - сказано в публикации.Мэр Львова Андрей Садовой заявил в интервью Fox News Digital об успехах массового производства беспилотников."Если мы будем налаживать более тесное сотрудничество между Украиной, Соединенными Штатами, Израилем и Европой, мы подготовим специальное оборудование для нашей победы", — сказал он.Оптимизм продемонстрировал также некто "Дмитрий, генеральный директор украинской компании-производителя дронов, выпускающей около 1000 дронов в неделю""Мы на три-четыре шага впереди других стран… Это война нового типа. Это война информационных технологий", - приводятся его слова в публикации.Там отмечено, что недорогие беспилотники позволяют небольшим боевым подразделениям обнаруживать и уничтожать танки, бронетехнику и даже сложные системы противовоздушной обороны, для которых раньше требовались дорогостоящие ракеты или истребители."Эти преобразования заметны по всей западной Украине, где теперь функционируют центры оборонных технологий, секретные мастерские и испытательные полигоны, а в городах сирены воздушной тревоги регулярно нарушают повседневную жизнь", - отметило издание. Его корреспонденты посетили одно из таких предприятий."Внутри цеха, который посетили журналисты Fox News Digital, рабочие быстро перемещались между столами, заваленными пропеллерами, оптоволоконным кабелем и другими секретными компонентами для беспилотников. Рабочие говорят, что больше не считают себя гражданскими лицами, временно помогающими военным действиям", - сказано в публикации.Замминистра обороны Украины Сергей Боев заявил о намерениях произвести более семи миллионов беспилотников к 2026 году после примерно четырех миллионов в 2025 году."В нашей системе около 250 технологических компаний", — сказал Владимир Чернюк, соучредитель Iron, украинского кластера оборонных технологий.Производимые беспилотники предназначены для разведки, эвакуации, логистики или нанесения прямых ударов. В публикации Fox отмечено, что "беспилотник-перехватчик разработан специально для охоты на иранские беспилотники "Шахед", которые Россия использует в ночных атаках на украинские города"."Они могут развивать скорость до 300 километров в час, — сказал Чернюк. — Сто граммов достаточно, чтобы вывести из строя "Шахеда".Отмечено также западное участие в производстве БПЛА на Украине."К нам приезжает много американцев, канадцев, европейцев, которые хотят получить наши данные и отзывы с передовой", — сказал Дмитрий.Издание США также отметило, что "в последние недели беспилотники, связанные с украинскими операциями по нанесению дальних ударов, вторглись в воздушное пространство стран Балтии, входящих в альянс, включая Латвию, Литву и Эстонию, что вызвало политические последствия и возобновило опасения по поводу региональной противовоздушной обороны". Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после одного из таких инцидентов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почему Украина вдруг начала писать России через Белоруссию? Хроника событий на утро 25 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

