"Новый вид войны": пресса США рассказала о секретных украинских производителях боевых беспилотников - 25.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260525/novyy-vid-voyny-pressa-ssha-rasskazala-o-sekretnykh-ukrainskikh-proizvoditelyakh-boevykh-bespilotnikov-1079390884.html
"Новый вид войны": пресса США рассказала о секретных украинских производителях боевых беспилотников
"Новый вид войны": пресса США рассказала о секретных украинских производителях боевых беспилотников - 25.05.2026 Украина.ру
"Новый вид войны": пресса США рассказала о секретных украинских производителях боевых беспилотников
На секретных украинских заводах с участием западных компаний производятся беспилотники и средства противодействия им. Об этом 23 мая сообщило американское издание Fox News
2026-05-25T13:00
2026-05-25T13:00
новости
украина
сша
россия
андрей садовый
fox news
бпла
военная помощь украине
нато
украина-нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025674_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_c693961e4fe9a5a1c88bf041394c122e.jpg
"Боевые беспилотники Украины выполняют двойную функцию: атакуют российские объекты и сбивают поставленные Ираном беспилотники "Шахед", - сообщило американское издание. Ранее официальный Тегеран неоднократно опровергал поставки БПЛА "Шахед" в Россию. Известно также, что "шахедами" украинские пропагандисты и официальные лица называют российские беспилотники семейства "Герань" - аналоги иранских БПЛА.Тем не менее, в прессе США используются штампы пропаганды киевского режима. В публикации Fox News сказано, что в ходе СВО используются именно иранские БПЛА."Те же самые иранские беспилотники "Шахед", которые почти каждую ночь обрушиваются на Львов, Украина теперь отражает оружием, производимым всего в нескольких километрах от них на скрытых заводах, где бывшие студенты и офисные работники круглосуточно собирают беспилотники-камикадзе и системы перехвата", - сказано в публикации.Мэр Львова Андрей Садовой заявил в интервью Fox News Digital об успехах массового производства беспилотников."Если мы будем налаживать более тесное сотрудничество между Украиной, Соединенными Штатами, Израилем и Европой, мы подготовим специальное оборудование для нашей победы", — сказал он.Оптимизм продемонстрировал также некто "Дмитрий, генеральный директор украинской компании-производителя дронов, выпускающей около 1000 дронов в неделю""Мы на три-четыре шага впереди других стран… Это война нового типа. Это война информационных технологий", - приводятся его слова в публикации.Там отмечено, что недорогие беспилотники позволяют небольшим боевым подразделениям обнаруживать и уничтожать танки, бронетехнику и даже сложные системы противовоздушной обороны, для которых раньше требовались дорогостоящие ракеты или истребители."Эти преобразования заметны по всей западной Украине, где теперь функционируют центры оборонных технологий, секретные мастерские и испытательные полигоны, а в городах сирены воздушной тревоги регулярно нарушают повседневную жизнь", - отметило издание. Его корреспонденты посетили одно из таких предприятий."Внутри цеха, который посетили журналисты Fox News Digital, рабочие быстро перемещались между столами, заваленными пропеллерами, оптоволоконным кабелем и другими секретными компонентами для беспилотников. Рабочие говорят, что больше не считают себя гражданскими лицами, временно помогающими военным действиям", - сказано в публикации.Замминистра обороны Украины Сергей Боев заявил о намерениях произвести более семи миллионов беспилотников к 2026 году после примерно четырех миллионов в 2025 году."В нашей системе около 250 технологических компаний", — сказал Владимир Чернюк, соучредитель Iron, украинского кластера оборонных технологий.Производимые беспилотники предназначены для разведки, эвакуации, логистики или нанесения прямых ударов. В публикации Fox отмечено, что "беспилотник-перехватчик разработан специально для охоты на иранские беспилотники "Шахед", которые Россия использует в ночных атаках на украинские города"."Они могут развивать скорость до 300 километров в час, — сказал Чернюк. — Сто граммов достаточно, чтобы вывести из строя "Шахеда".Отмечено также западное участие в производстве БПЛА на Украине."К нам приезжает много американцев, канадцев, европейцев, которые хотят получить наши данные и отзывы с передовой", — сказал Дмитрий.Издание США также отметило, что "в последние недели беспилотники, связанные с украинскими операциями по нанесению дальних ударов, вторглись в воздушное пространство стран Балтии, входящих в альянс, включая Латвию, Литву и Эстонию, что вызвало политические последствия и возобновило опасения по поводу региональной противовоздушной обороны". Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после одного из таких инцидентов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почему Украина вдруг начала писать России через Белоруссию? Хроника событий на утро 25 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
прибалтика
иран
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025674_315:0:2363:1536_1920x0_80_0_0_8dcac87059ee22fd92d1db0ceb6b32b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, андрей садовый, fox news, бпла, военная помощь украине, нато, украина-нато, прибалтика, иран, герань, западная украина, пропаганда
Новости, Украина, США, Россия, Андрей Садовый, Fox News, БПЛА, военная помощь Украине, НАТО, Украина-НАТО, Прибалтика, Иран, Герань, Западная Украина, пропаганда

"Новый вид войны": пресса США рассказала о секретных украинских производителях боевых беспилотников

13:00 25.05.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтаки украинских беспилотников на инфраструктуру
Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
На секретных украинских заводах с участием западных компаний производятся беспилотники и средства противодействия им. Об этом 23 мая сообщило американское издание Fox News
"Боевые беспилотники Украины выполняют двойную функцию: атакуют российские объекты и сбивают поставленные Ираном беспилотники "Шахед", - сообщило американское издание.
Ранее официальный Тегеран неоднократно опровергал поставки БПЛА "Шахед" в Россию. Известно также, что "шахедами" украинские пропагандисты и официальные лица называют российские беспилотники семейства "Герань" - аналоги иранских БПЛА.
Тем не менее, в прессе США используются штампы пропаганды киевского режима. В публикации Fox News сказано, что в ходе СВО используются именно иранские БПЛА.
"Те же самые иранские беспилотники "Шахед", которые почти каждую ночь обрушиваются на Львов, Украина теперь отражает оружием, производимым всего в нескольких километрах от них на скрытых заводах, где бывшие студенты и офисные работники круглосуточно собирают беспилотники-камикадзе и системы перехвата", - сказано в публикации.
Мэр Львова Андрей Садовой заявил в интервью Fox News Digital об успехах массового производства беспилотников.
"Если мы будем налаживать более тесное сотрудничество между Украиной, Соединенными Штатами, Израилем и Европой, мы подготовим специальное оборудование для нашей победы", — сказал он.
Оптимизм продемонстрировал также некто "Дмитрий, генеральный директор украинской компании-производителя дронов, выпускающей около 1000 дронов в неделю"
"Мы на три-четыре шага впереди других стран… Это война нового типа. Это война информационных технологий", - приводятся его слова в публикации.
Там отмечено, что недорогие беспилотники позволяют небольшим боевым подразделениям обнаруживать и уничтожать танки, бронетехнику и даже сложные системы противовоздушной обороны, для которых раньше требовались дорогостоящие ракеты или истребители.
"Эти преобразования заметны по всей западной Украине, где теперь функционируют центры оборонных технологий, секретные мастерские и испытательные полигоны, а в городах сирены воздушной тревоги регулярно нарушают повседневную жизнь", - отметило издание.
Его корреспонденты посетили одно из таких предприятий.
"Внутри цеха, который посетили журналисты Fox News Digital, рабочие быстро перемещались между столами, заваленными пропеллерами, оптоволоконным кабелем и другими секретными компонентами для беспилотников. Рабочие говорят, что больше не считают себя гражданскими лицами, временно помогающими военным действиям", - сказано в публикации.
Замминистра обороны Украины Сергей Боев заявил о намерениях произвести более семи миллионов беспилотников к 2026 году после примерно четырех миллионов в 2025 году.
"В нашей системе около 250 технологических компаний", — сказал Владимир Чернюк, соучредитель Iron, украинского кластера оборонных технологий.
Производимые беспилотники предназначены для разведки, эвакуации, логистики или нанесения прямых ударов. В публикации Fox отмечено, что "беспилотник-перехватчик разработан специально для охоты на иранские беспилотники "Шахед", которые Россия использует в ночных атаках на украинские города".
"Они могут развивать скорость до 300 километров в час, — сказал Чернюк. — Сто граммов достаточно, чтобы вывести из строя "Шахеда".
Отмечено также западное участие в производстве БПЛА на Украине.
"К нам приезжает много американцев, канадцев, европейцев, которые хотят получить наши данные и отзывы с передовой", — сказал Дмитрий.
Издание США также отметило, что "в последние недели беспилотники, связанные с украинскими операциями по нанесению дальних ударов, вторглись в воздушное пространство стран Балтии, входящих в альянс, включая Латвию, Литву и Эстонию, что вызвало политические последствия и возобновило опасения по поводу региональной противовоздушной обороны". Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после одного из таких инцидентов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почему Украина вдруг начала писать России через Белоруссию? Хроника событий на утро 25 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияАндрей СадовыйFox NewsБПЛАвоенная помощь УкраинеНАТОУкраина-НАТОПрибалтикаИранГераньЗападная Украинапропаганда
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Пётр Балабуев: 95 лет со дня рождения конструктора, подарившего Украине "Мрию"
07:59Главное за ночь 26 мая
07:31ПВО ночью сбила десятки вражеских дронов над Россией
07:22Дикий скандал на Украине: Россия цинично украла самое ценное и дорогое
07:05Как Трамп "обул" Европу. 5 газовых крючков, загнавших европейские страны в долговую кабалу США
07:00Виталий Колпашников: Настало время, когда удары России по Киеву нанесут непоправимый ущерб всей Украине
06:35Энергетические войны: В США наращивают добычу нефти, Россия увеличивает поставки газа в Китай
06:15Кому горе, а кому и праздник. Эксперты и политики о том, правильно ли бомбят Киев
06:00"Украина исчезнет сама, потому что кончатся украинцы": Ищенко о демографической катастрофе
05:45"Либо стать вторым Гонконгом, либо помирать с голоду": Ищенко о выборе для Тайваня
05:40Оперативное искусство бьет тактику: Рамм о том, как ВС РФ ломают "стену дронов" ВСУ
05:30"Борьба ради борьбы": Ищенко о природе Украины, обреченной на исчезновение
05:15"Самые зверские преступления — против стариков и детей": Маркосян о преступлениях Запада и теракте в ЛНР
05:00"Трамп ничего не добился, а Путин развивает отношения": Ищенко о визитах в Китай
04:49Перемирие "по-израильски": истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 47 ливанских поселений
04:45Стратегическая ось "Россия — Иран" будет набирать силу: Станкевич про перспективы сотрудничества
04:30"Китайцы и так заберут Тайвань": политолог о невозможности торга США и Китая
04:15"Китайцы умеют торговаться, мы тоже": Ищенко о переговорах по газопроводу "Сила Сибири"
04:02США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости
03:39МИД Израиля осудил захоронение нацистского коллаборациониста и главаря ОУН* Андрея Мельника
Лента новостейМолния