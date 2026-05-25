Алексей Зубец: "Северные потоки" упираются в политику, технику и решения по Euroclear

Восстановление "Северных потоков" упирается не только в политику, но и в технику — состояние трубопровода вызывает вопросы. Взыскание активов с Euroclear показывает, что договориться с Западом не удастся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-05-25T12:34

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о претензиях США на контроль над транзитом газа через Украину. По его словам, американцы могут выкупить доли европейцев в "Северных потоках", чтобы восстановить газопроводы.Продолжая разговор о "Северных потоках", эксперт заявил, что разница лишь в том, что покупателем будут США вместо Германии. "Но этот план может быть реализован только в рамках общей договоренности с Европой, которая пока не просматривается", — пояснил Зубец.По словам эксперта, вызывает большие вопросы и состояние самого трубопровода после подрыва. "Возможно, еще несколько лет и эти коммуникации вообще будут непригодны для эксплуатации", — заявил собеседник Украина.ру.Эксперт также обратил внимание на параллельные процессы в экономической сфере. "Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка о взыскании с Euroclear 200 млрд евро. Это значит, что стало ясно: договориться ни с кем не удастся", — добавил аналитик.Алексей Зубец констатировал, что даже если будет политическая воля, техническое состояние "Северных потоков" может сделать их восстановление невозможным.Полный текст материала Дениса Рудометова "Договориться не удалось. Алексей Зубец о том, как долго продлятся войны на Украине и Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.Почему Пекин не торопит Москву с завершением СВО и не верит в лидерство США? Об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Спектакль с Трампом и междусобойчик с Путиным. Федор Лукьянов о том, что на самом деле произошло в Пекине" на сайте Украина.ру.

