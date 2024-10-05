Кирпичёнок: Рычагов давления на Израиль пока нет - 05.10.2024 Украина.ру
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Кирпичёнок: Рычагов давления на Израиль пока нет
Кирпичёнок: Рычагов давления на Израиль пока нет - 05.10.2024 Украина.ру
Кирпичёнок: Рычагов давления на Израиль пока нет
Тель-Авив пользуется статусом привилегированного союзника Вашингтона и все остальные страны не могут повлиять на решимость Израиля проводить военные операции за рубежом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артем Кирпиченок
2024-10-05T05:00
2024-10-05T05:00
новости
израиль
юар
сша
ближний восток
палестино-израильский конфликт
война
спецоперация
саудовская аравия
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По словам эксперта, израильские спецслужбы продемонстрировали полную безнаказанность при осуществлении терактов за рубежом. Теперь то же самое демонстрируют израильские военные. Рычагов давления на Израиль пока нет, констатировал Кирпиченок, но "вода камень точит".Теперь нечто подобное снова слышится, хотя южноафриканский урок не толь уж давний. В конце 1980х годов правящая верхушка ЮАР была вынуждена пойти на переговоры и достичь компромисса, напомнил Кирпиченок."Нынешняя ЮАР при всех её проблемах – лучше ЮАР, которая была тогда. Это произошло из-за внешнеполитического давления, которое было вроде бы слабым (резолюции и акции протеста), но переросло в критическую массу, потому что имидж страны менялся", - уверен специалист.Он также констатировал, что Израиль, как привилегированный союзник США, может делать почти всё, что пожелает с уверенностью, что у него есть большой друг, который в случае чего его прикроет. Такая же привилегия, по словам Кирпиченка, и у другого вашингтонского союзника – Саудовской Аравии.Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Ростислав Ищенко: По примеру Израиля Украина использует против России новое опасное оружие
израиль
юар
сша
ближний восток
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новости, израиль, юар, сша, ближний восток, палестино-израильский конфликт, война, спецоперация, саудовская аравия
Новости, Израиль, ЮАР, США, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, война, Спецоперация, Саудовская Аравия

Кирпичёнок: Рычагов давления на Израиль пока нет

05:00 05.10.2024
 
атака ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
 атака ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
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Тель-Авив пользуется статусом привилегированного союзника Вашингтона и все остальные страны не могут повлиять на решимость Израиля проводить военные операции за рубежом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артем Кирпиченок
По словам эксперта, израильские спецслужбы продемонстрировали полную безнаказанность при осуществлении терактов за рубежом. Теперь то же самое демонстрируют израильские военные. Рычагов давления на Израиль пока нет, констатировал Кирпиченок, но "вода камень точит".
"Напомню, что долгое время очень похожая ситуация была в Южной Африке, - сказал эксперт. - Несмотря на то, что режим апартеида был осужден еще в конце 1960х годов, ЮАР воспринималась как легитимный партнер Запада. Тогда нынешнюю правящую партию в ЮАР "Национальный африканский конгресс" называли террористами, и аргументация была такая: "ЮАР борется с терроризмом. Пока она не покончит с терроризмом, никаких договоренностей по апартеиду не будет".
Теперь нечто подобное снова слышится, хотя южноафриканский урок не толь уж давний. В конце 1980х годов правящая верхушка ЮАР была вынуждена пойти на переговоры и достичь компромисса, напомнил Кирпиченок.
"Нынешняя ЮАР при всех её проблемах – лучше ЮАР, которая была тогда. Это произошло из-за внешнеполитического давления, которое было вроде бы слабым (резолюции и акции протеста), но переросло в критическую массу, потому что имидж страны менялся", - уверен специалист.
Он также констатировал, что Израиль, как привилегированный союзник США, может делать почти всё, что пожелает с уверенностью, что у него есть большой друг, который в случае чего его прикроет. Такая же привилегия, по словам Кирпиченка, и у другого вашингтонского союзника – Саудовской Аравии.
Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Ростислав Ищенко: По примеру Израиля Украина использует против России новое опасное оружие
 
НовостиИзраильЮАРСШАБлижний ВостокПалестино-израильский конфликтвойнаСпецоперацияСаудовская Аравия
 
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