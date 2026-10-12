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Движение поездов в Брянской области восстановили после удара БПЛА по мосту

Движение поездов в Брянской области восстановили после удара БПЛА по мосту - 12.10.2026 Украина.ру

Движение поездов в Брянской области восстановили после удара БПЛА по мосту

Ремонтные бригады завершили восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи в Брянской области, повреждённом в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом в ночь на 12 октября сообщила Московская железная дорога

2026-10-12T01:41

2026-10-12T01:41

2026-10-12T01:42

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Губернатор Брянской области Егор Ковальчук ранее сообщал о нарушении железнодорожного сообщения в Выгоничском районе из-за повреждения железнодорожного полотна в результате атаки БПЛА самолётного типа на мост в ночь на 10 октября.В связи с этим было скорректировано расписание поездов, организованы автобусные маршруты для объезда повреждённого участка."Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи Брянской области", — говорится в сообщении.Уточняется, что движение поездов на перегоне возобновлено в полном объёме.Ранее сообщалось, что в Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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