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Движение поездов в Брянской области восстановили после удара БПЛА по мосту
Движение поездов в Брянской области восстановили после удара БПЛА по мосту - 12.10.2026 Украина.ру
Движение поездов в Брянской области восстановили после удара БПЛА по мосту
Ремонтные бригады завершили восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи в Брянской области, повреждённом в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом в ночь на 12 октября сообщила Московская железная дорога
2026-10-12T01:41
2026-10-12T01:41
2026-10-12T01:42
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россия
брянская область
железная дорога
восстановление
ремонт
мост
бпла
атака бпла
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Губернатор Брянской области Егор Ковальчук ранее сообщал о нарушении железнодорожного сообщения в Выгоничском районе из-за повреждения железнодорожного полотна в результате атаки БПЛА самолётного типа на мост в ночь на 10 октября.В связи с этим было скорректировано расписание поездов, организованы автобусные маршруты для объезда повреждённого участка."Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи Брянской области", — говорится в сообщении.Уточняется, что движение поездов на перегоне возобновлено в полном объёме.Ранее сообщалось, что в Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, брянская область, железная дорога, восстановление, ремонт, мост, бпла, атака бпла, беспилотники, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Новости, Россия, Брянская область, железная дорога, восстановление, ремонт, мост, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, ВСУ, Вооруженные силы Украины
Движение поездов в Брянской области восстановили после удара БПЛА по мосту
01:41 12.10.2026 (обновлено: 01:42 12.10.2026)
Ремонтные бригады завершили восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи в Брянской области, повреждённом в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом в ночь на 12 октября сообщила Московская железная дорога
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук ранее сообщал о нарушении железнодорожного сообщения в Выгоничском районе из-за повреждения железнодорожного полотна в результате атаки БПЛА самолётного типа на мост в ночь на 10 октября.
В связи с этим было скорректировано расписание поездов, организованы автобусные маршруты для объезда повреждённого участка.
"Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи Брянской области", — говорится в сообщении.
Уточняется, что движение поездов на перегоне возобновлено в полном объёме.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.