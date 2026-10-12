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В ДНР рассказали о последствиях атак беспилотников

В ДНР рассказали о последствиях атак беспилотников - 12.10.2026 Украина.ру

В ДНР рассказали о последствиях атак беспилотников

В ДНР результате атак беспилотников ВСУ один человек погиб, ещё двое получили ранения. Об этом в ночь на 12 октября сообщается в телеграм-канале Управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины

2026-10-12T04:18

2026-10-12T04:18

2026-10-12T04:18

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Всего за сутки было зафиксировано 16 фактов вооружённых атак ВСУ на регион, во время которых было выпущено 16 различных боеприпасов."В селе Кировское Волновахского муниципального округа погиб мужчина 1984 года рождения, ранения средней степени тяжести получила женщина 1974 года рождения. На автодороге Валерьяновка – Волноваха Волновахского муниципального округа пострадал мужчина 1972 года рождения", – говорится в сообщении.За сутки были повреждены семь жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры в городских округах Макеевка, Горловка, Енакиево, Волновахском и Ясиноватском муниципальных округах.Ранее сообщалось, что в Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

днр

донецкая народная республика

волноваха

волновахский район

горловка

енакиево

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