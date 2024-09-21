https://ukraina.ru/20240921/1057583489.html

Ростислав Ищенко: По примеру Израиля Украина использует против России новое опасное оружие

Ростислав Ищенко: По примеру Израиля Украина использует против России новое опасное оружие - 21.09.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: По примеру Израиля Украина использует против России новое опасное оружие

Атомную бомбу Советский Союз изготовил через четыре года после американцев. То есть какие бы прорывы в области военного дела вы не совершали, они тут же повторяются или копируются. И инцидент с массовым подрывом пейджеров – угроза для самого Израиля

2024-09-21T06:45

2024-09-21T06:45

2024-09-21T06:45

интервью

израиль

ближний восток

украина

биньямин нетаньяху

мария захарова

ростислав ищенко

хамас

оон

хезболла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Если он это придумал, это не значит, что это не может быть использовано против него. Остановить это уже нельзя, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руНа этой неделе в разных районах Ливана произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.- Ростислав Владимирович, насколько этот прецедент опасен при нынешнем уровне цифровизации? Могут ли подобную террористическую тактику использовать против нас, учитывая активную поставку техники из-за рубежа для нужд СВО?- Мы пока не знаем, как они организовали это мероприятие. Там же не только пейджеры взрывались. Там большое количество техники внезапно проявило склонность к самоподрыву. И очень сложно предположить, что вся она была заминирована на заводе или по пути куда-то. Потому что это были разные партии разной техники. То есть речь идет о возможности подрыва аккумуляторных батарей на расстоянии с серьезными последствиями для людей. И то, что можно сделать в одном месте, можно сделать и в другом. И то, что может сделать государство, могут сделать и террористы. Так или иначе эта тактика будет использоваться и против нас.Я не знаю, произойдет это завтра или через десять лет. Мы пока не знаем, обернется ли эта акция политическим успехом или провалом. Но демонстрация возможностей была проведена. И кто-то захочет это повторить. Учитывая, что у Украины в борьбе с Россией остались только террористические возможности, почему бы и ей не попытаться сделать это. Это может быть технически непросто, но это решаемо.Напомню, что атомную бомбу Советский Союз изготовил через четыре года после американцев. То есть какие бы прорывы в области военного дела вы не совершали, они тут же повторяются или копируются. И этот инцидент – угроза и самого Израиля. Если он это придумал, это не значит, что это не может быть использовано против него. Остановить это уже нельзя.У нас же был прекрасный документ о нераспространении ядерного оружия. Было пять ядерных держав (СССР, США, Китай, Великобритания и Франция), которые контролировали весь мир, потому что против их совокупности никто не мог выстоять. Но это же не помешало Индии, Пакистану, Северной Корее и Израилю фактически стать ядерными державами. Иран в любой момент может создать ядерное оружие, если захочет. То есть даже в этом случае оружие стало расползаться по миру, хотя контроль за ядерными технологиями был достаточно жестким.Все, что касается любого оружия – это вопрос жизни и смерти. Оно распространяется достаточно быстро. Поэтому теракт в Ливане несет угрозу и нам, и всему миру.- Как раз Генассамблея ООН приняла резолюцию с очередным требованием к Израилю освободить оккупированные палестинские территории. Израиль отказался. Он рассчитывает и дальше при поддержке США проводить геноцид в Газе и заниматься терроризмом. Сам Нетаньяху заявляет о "новом этапе войны". Зачем Израилю это нужно?- На ООН я бы вообще не ссылался. Генассамблея ООН принимает любые решения. Она и от нас много чего требовала. Она нас тоже осуждала за Крым и Украину, но ничего это не поменяло. Ее решения носят исключительно рекомендательный характер. А Израиль даже имеет опыт игнорирования решений Совбеза ООН, которые как раз носят обязательный характер.На Ближнем Востоке ситуация всегда крайне сложная. Там люди воюют раньше, чем у человечества появилась государственность. На Ближнем Востоке потому так быстро и возникли государства, потому что надо было организованно защищаться от разных врагов. Для Ближнего Востока война – это нормальное состояние, а мир – ненормальное. И за тысячелетия войн местные политики и населения понимают, что договориться нельзя – можно только победить. И они все время борются за победу.Это их глубокая ошибка. Потому что есть вечность, а в вечности мы обязательно придете к новому военному столкновению. А есть сегодняшний день, когда вы можете договориться, чтобы следующие два-три поколения пожили без войны. В этом случае жестокость схлынет, и следующий ваш конфликт уже не будет таким жестоким. Но Ближний Восток предпочитает воевать тысячелетиями. Уничтожить друг друга они не могут, но продолжают заниматься своим любимым делом. И когда Израиль идет на повышение ставок, он действует в этой же парадигме.Если бы он действовал так в Европе, мы бы могли обвинить его в разжигании конфликта. Но на Ближнем Востоке Израиль даже обвинить сложно. Если вы ему скажете: "Вы же сильнее и умнее, ну попробуйте как-то договориться", Израиль ответит: "Мы уже шли на уступки. Было соглашение "мир в обмен на землю", но никакого мира не было. Против нас были провокации". Арабы скажут вам тоже самое: "Израиль не выполняет свои обязательства. Он отказывается создавать арабское государство, он хочет удержать за собой Иерусалим". На самом же деле все они не выполняют свои обязательства. Они не рассматривают мир как мир. Они рассматривают мир как способ укрепить свою военную мощь.Конечно, это неприятно для всех. Ближний Восток – это солнечное сплетение мировой торговли. Он является триггером глобального противостояния. И во всех этих конфликтах задействованы сверхдержавы и другие государства. Но они неизбежны.Я не думаю, что арабы в ближайшие 20-30 лет смогут сбросить Израиль в море. Они могут создать Израилю массу проблем и даже сделать его непригодным для жизни, но окончательно сломить сопротивление вряд ли смогут, поскольку миллионам людей там просто некуда деваться, и они будут биться до конца. Да, за последние десятилетия ЦАХАЛ стал лишь одной из ближневосточных армий. Но если сейчас повторится ситуация конца 1940х годов, могут вернуться те же времена: оружие там достаточно. Бойня может длиться долго. И кто ее переживет – неизвестно.Конечно, в ситуации с нападением "Хамас" Израиль занял крайне жесткую позицию, не стал искать даже ситуативных союзников среди арабов и стал приближаться к состоянию мирового изгоя. Но эту ставку можно понять. Израиль действует по принципу: "Победитель получает все". Если этот расчет оправдается, Израиль получит 10-15 спокойных лет, пока на него снова не нападет какой-нибудь "Хамас" или "Хезбола". Но они привыкли жить так.Главная цель Израиля – получить этнически чистую территорию, на которую не посягают соседи. Цель арабов – физически ликвидировать Израиль и забыть про его существование. Обе эти цели недостижимы. Перебить десять миллионов человек в современном мире – это очень сложно. Даже Гитлер за 12 лет пребывания у власти смог уничтожить только шесть миллионов евреев, хотя их геноцид был поставлен на поток и они этому не сопротивлялись. А сейчас речь идет о государстве, которое вооружено до зубов и обладает ядерным оружием.Да, сейчас Израиль перестает быть частью западного мира, поэтому у арабов появился шанс на победу. Но этот шанс предстоит реализовывать очень долго. И если опять возникнет опасность геноцида еврейского народа, мир выступит против этого. Россия тоже не заинтересована в уничтожении Израиля. Нам нужен сдерживающий центр на Ближнем Востоке, который не позволит арабам начать гражданскую войну, выясняя, кто для истории более ценен.Мировое сообщество намерено разрешить этот конфликт по следующему принципу: заморозка, успокоение, длительный период мира сквозь зубы и расширение пространства сотрудничества до пределов всего региона. Но для этого надо, чтобы там хотя бы лет 100 не было войны. А это не получается.- Тот же Нетаньяху в очередной раз озвучил свой мирный план, но он очень похож на "мирный план Зеленского", потому что он заранее нереализуем. То есть наметилась определенная тенденция, когда политики выступают с некими мирными планами, которые просто невозможно выполнить. Мне кажется, это даже не популизм, а просто бессмыслица. Для чего это делается?- Любые переговоры – это торговля. Любой мирный план – это основа для торговли. Основная задача дипломата заключается в том, чтобы минимально отступить от изначальной позиции своей страны и заставить максимально отступить оппонента. При этом надо еще не передавить противника. Если он уже подошел к концу, а вы на него еще давите, он скажет: "Ну хорошо. Наши переговоры не состоялись. Надо начинать сначала".И вы опять придумываете мирные планы и снова выяснять, насколько оппонент может отступить. Надо вам давить дальше, или уже хватит? Надо вам сделать мелкую уступку, представив это как гигантское отступление, чтобы показать противнику, что дальше вы отступать не готовы, и теперь его очередь нам уступать? Таких нюансов очень много.Все эти мирные планы обсуждать бессмысленно, потому что они могут носить разную нагрузку. Я поэтому и призываю наших читателей не реагировать на заявления дипломатов так, как об этом пишет пресса. За столом переговоров дипломаты буквально обманывают друг друга. Дипломатам нельзя врать, но они обязаны обманывать. Это большое искусство.Наша задача – не цветы собирать. Нам нужен результат в интересах государства. Мнение народа в этом вопросе никого не интересует, потому что народ не владеет всей информацией. Он что прочитал, то и понял. Я вот, например, не знаю, как селедка ловится, но не комплексую по этому поводу. Я иду в магазин и покупаю ее сразу в баночке. И вы лишний раз не забивайте себе голову.О других аспектах украинского кризиса - в интервью Аббаса Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240920/1057572489.html

израиль

ближний восток

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, израиль, ближний восток, украина, биньямин нетаньяху, мария захарова, ростислав ищенко, хамас, оон, хезболла, сво, теракт, техника