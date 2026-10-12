https://ukraina.ru/20261012/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083748505.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 12.10.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:30 мск 12 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-10-12T03:38

2026-10-12T03:38

2026-10-12T03:38

украина.ру

россия

лнр

днр

крым

севастополь

херсонская область

курская область

запорожское направление

белгородская область

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, артиллерийская) опасность вечером 11 октября и в ночь на 12 октября объявлялась в Курской, Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Белгородской, Ростовской, Курской, Брянской, Ярославской, Нижегородской, Московской, Херсонской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Тульской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Вологодской, Новгородской, Костромской, Орловской, Псковской областях, в Адыгее.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.В Причерноморье Крыма, Севастополя, и далее в направлении Краснодарского края, в том числе для судов в акватории Чёрного моря, объявлялась опасность по БЭК.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 11 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (18:38 мск), Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский (20:56 мск), Костромы, Ярославля (21:37 мск).К этому часу ограничения на взлёты и посадки во всех этих аэропортах сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 112 украинских беспилотников, за сутки — 591.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261011/zelenskiy-poobeschal-provesti-vybory-no-kak-obychno-vystavil-svoi-usloviya-itogi-11-oktyabrya-1083744377.html

россия

лнр

днр

крым

севастополь

херсонская область

курская область

запорожское направление

белгородская область

краснодарский край

ростовская область

брянская область

ярославль

московская область

тверь

смоленск

ивановская область

калужская область

орловская область

псков

аэропорт

домодедово

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украина.ру, россия, лнр, днр, крым, севастополь, херсонская область, курская область, запорожское направление, белгородская область, краснодарский край, ростовская область, брянская область, ярославль, нижегородская область, московская область, тверь, смоленск, ивановская область, калужская область, орловская область, псков, росавиация, аэропорт, аэропорты, домодедово, шереметьево, внуково, сво, спецоперация, пво, угроза, опасность, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины