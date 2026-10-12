https://ukraina.ru/20261012/uitkoff-i-kushner-otlozhili-ocherednoy-vizit-v-rossiyu-do-vyyasneniya--axios-1083748318.html

Уиткофф и Кушнер отложили очередной визит в Россию "до выяснения" — Axios

Уиткофф и Кушнер отложили очередной визит в Россию "до выяснения" — Axios - 12.10.2026 Украина.ру

Уиткофф и Кушнер отложили очередной визит в Россию "до выяснения" — Axios

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили планировавшийся очередной визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и его европейские союзники поддержать новое мирное предложение для России. Об этом в ночь на 12 октября пишет издание Axios.

2026-10-12T02:35

2026-10-12T02:35

2026-10-12T02:35

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Ранее Axios со ссылкой на источник утверждало, что Уиткофф и Кушнер могли посетить Москву и Киев на этой неделе. Новое "турне" планировалось после обсуждения в пятницу, 9 октября, в Майами с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками "новых идей и предложений" по преодолению тупиковой ситуации в конфликте на Украине.Однако переговоры в США прекратились досрочно из-за объявления президентом США о заключении сделки с Россией по дизельному топливу.Трамп также заявил журналистам, что Владимир Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. Поэтому Украине "пора выбирать нового президента... который сможет заключить соглашение".В свою очередь, Зеленский сразу же обвинил Трампа в "пособничестве" Москве."На фоне кризиса в отношениях с Украиной спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейские страны согласовать новое единое предложение для [президента РФ Владимира] Путина", — пишет Axios.Подробнее о событиях прошедшего дня - в материале Марии Илащук Зеленский пообещал провести выборы, но, как обычно, выставил свои условия. Итоги 11 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261011/ukrainskuyu-delegatsiyu-oblili-dizelem-v-ssha-shest-muchitelnykh-chasov-i-isterika-zelenskogo-1083742463.html

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