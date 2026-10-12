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Минобороны доложило о сбитых над регионами России БПЛА

Минобороны доложило о сбитых над регионами России БПЛА - 12.10.2026 Украина.ру

Минобороны доложило о сбитых над регионами России БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 112 украинских беспилотников, за сутки — 591. Об этом Минобороны РФ вечером 11 октября сообщило в своём телеграм-канале

2026-10-12T00:44

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 10 октября до 8:00 мск 11 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областей и над акваторией Чёрного моря сбиты 479 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами был уничтожен 591 украинский ударный БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что в Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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