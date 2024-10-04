Востоковед: США через прессу стремятся расколоть руководство Ирана - 04.10.2024 Украина.ру
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Востоковед: США через прессу стремятся расколоть руководство Ирана
Востоковед: США через прессу стремятся расколоть руководство Ирана - 04.10.2024 Украина.ру
Востоковед: США через прессу стремятся расколоть руководство Ирана
Расхождения во взглядах и тактике иранской элиты не столь глубоки, как это преподносит западная пресса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-международник, востоковед Елена Супонина
2024-10-04T03:15
2024-10-04T03:15
новости
иран
израиль
сша
эксперты
ближний восток
сектор газа
сирия
военная эскалация
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Она скептически оценила сообщения в американской прессе о том, что президент Ирана якобы не был информирован о планируемом ракетном ударе по территории Израиля. Супонина напомнила, что все главные решения в Иране принимает духовный лидер аятолла Али Хаменеи."Но президент-реформатор [Масуд] Пезешкиан скорее всего был в курсе, - отметила эксперт. - Собственно, он сам всегда говорил (пусть не так жестко, как иранские генералы, а в более мягкой обертке) о том, что Израиль получит удары возмездия".Супонина полагает, что нынешняя ситуация напоминает апрельскую, когда Израиль и Иран обменялись ударами. При этом сейчас планка противостояния поднята выше и Тегеран даже применил гиперзвуковые ракеты."Что до сообщений в американской прессе, то они преследуют явную цель — внести раскол в ряды иранского руководства или хотя бы создать впечатление, что там есть разногласия. Конечно, какие-то расхождения во взглядах и тактике имеются между группой реформаторов, которую возглавляет президент Пезешкиан, и Корпусом стражей Исламской революции, но они не такие глубокие, как это пытаются представить на Западе", - констатировала политолог-международник.Полный текст интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация
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новости, иран, израиль, сша, эксперты, ближний восток, сектор газа, сирия, военная эскалация
Новости, Иран, Израиль, США, эксперты, Ближний Восток, сектор Газа, Сирия, военная эскалация

Востоковед: США через прессу стремятся расколоть руководство Ирана

03:15 04.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Расхождения во взглядах и тактике иранской элиты не столь глубоки, как это преподносит западная пресса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-международник, востоковед Елена Супонина
Она скептически оценила сообщения в американской прессе о том, что президент Ирана якобы не был информирован о планируемом ракетном ударе по территории Израиля. Супонина напомнила, что все главные решения в Иране принимает духовный лидер аятолла Али Хаменеи.
"Но президент-реформатор [Масуд] Пезешкиан скорее всего был в курсе, - отметила эксперт. - Собственно, он сам всегда говорил (пусть не так жестко, как иранские генералы, а в более мягкой обертке) о том, что Израиль получит удары возмездия".
Супонина полагает, что нынешняя ситуация напоминает апрельскую, когда Израиль и Иран обменялись ударами. При этом сейчас планка противостояния поднята выше и Тегеран даже применил гиперзвуковые ракеты.
"Что до сообщений в американской прессе, то они преследуют явную цель — внести раскол в ряды иранского руководства или хотя бы создать впечатление, что там есть разногласия. Конечно, какие-то расхождения во взглядах и тактике имеются между группой реформаторов, которую возглавляет президент Пезешкиан, и Корпусом стражей Исламской революции, но они не такие глубокие, как это пытаются представить на Западе", - констатировала политолог-международник.
Полный текст интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация
 
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