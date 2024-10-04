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Востоковед: США через прессу стремятся расколоть руководство Ирана
Востоковед: США через прессу стремятся расколоть руководство Ирана - 04.10.2024 Украина.ру
Востоковед: США через прессу стремятся расколоть руководство Ирана
Расхождения во взглядах и тактике иранской элиты не столь глубоки, как это преподносит западная пресса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-международник, востоковед Елена Супонина
2024-10-04T03:15
2024-10-04T03:15
2024-10-04T03:15
новости
иран
израиль
сша
эксперты
ближний восток
сектор газа
сирия
военная эскалация
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Она скептически оценила сообщения в американской прессе о том, что президент Ирана якобы не был информирован о планируемом ракетном ударе по территории Израиля. Супонина напомнила, что все главные решения в Иране принимает духовный лидер аятолла Али Хаменеи."Но президент-реформатор [Масуд] Пезешкиан скорее всего был в курсе, - отметила эксперт. - Собственно, он сам всегда говорил (пусть не так жестко, как иранские генералы, а в более мягкой обертке) о том, что Израиль получит удары возмездия".Супонина полагает, что нынешняя ситуация напоминает апрельскую, когда Израиль и Иран обменялись ударами. При этом сейчас планка противостояния поднята выше и Тегеран даже применил гиперзвуковые ракеты."Что до сообщений в американской прессе, то они преследуют явную цель — внести раскол в ряды иранского руководства или хотя бы создать впечатление, что там есть разногласия. Конечно, какие-то расхождения во взглядах и тактике имеются между группой реформаторов, которую возглавляет президент Пезешкиан, и Корпусом стражей Исламской революции, но они не такие глубокие, как это пытаются представить на Западе", - констатировала политолог-международник.Полный текст интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация
иран
израиль
сша
ближний восток
сектор газа
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, израиль, сша, эксперты, ближний восток, сектор газа, сирия, военная эскалация
Новости, Иран, Израиль, США, эксперты, Ближний Восток, сектор Газа, Сирия, военная эскалация
Востоковед: США через прессу стремятся расколоть руководство Ирана
Расхождения во взглядах и тактике иранской элиты не столь глубоки, как это преподносит западная пресса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-международник, востоковед Елена Супонина
Она скептически оценила сообщения в американской прессе о том, что президент Ирана якобы не был информирован о планируемом ракетном ударе по территории Израиля. Супонина напомнила, что все главные решения в Иране принимает духовный лидер аятолла Али Хаменеи.
"Но президент-реформатор [Масуд] Пезешкиан скорее всего был в курсе, - отметила эксперт. - Собственно, он сам всегда говорил (пусть не так жестко, как иранские генералы, а в более мягкой обертке) о том, что Израиль получит удары возмездия".
Супонина полагает, что нынешняя ситуация напоминает апрельскую, когда Израиль и Иран обменялись ударами. При этом сейчас планка противостояния поднята выше и Тегеран
даже применил гиперзвуковые ракеты.
"Что до сообщений в американской прессе, то они преследуют явную цель — внести раскол в ряды иранского руководства или хотя бы создать впечатление, что там есть разногласия. Конечно, какие-то расхождения во взглядах и тактике имеются между группой реформаторов, которую возглавляет президент Пезешкиан, и Корпусом стражей Исламской революции, но они не такие глубокие, как это пытаются представить на Западе", - констатировала политолог-международник.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация