Зеленскому в Курской области повезло меньше, чем Гитлеру в Арденнах – Мягков - 03.10.2024 Украина.ру
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Зеленскому в Курской области повезло меньше, чем Гитлеру в Арденнах – Мягков
Зеленскому в Курской области повезло меньше, чем Гитлеру в Арденнах – Мягков - 03.10.2024 Украина.ру
Зеленскому в Курской области повезло меньше, чем Гитлеру в Арденнах – Мягков
Сравнения современных боевых операций с событиями прошлого не всегда корректны, в частности - параллели между СВО и двумя мировыми войнами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-10-03T04:30
2024-10-03T04:30
новости
курская область
россия
сша
михаил мягков
адольф гитлер
владимир зеленский
красная армия
всу
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Тем не мене, отметил Мягков, они полезны, позволяя провести параллели и лучше усвоить уроки истории.Эксперт согласился с мнением о том, что Владимиру Зеленскому под Курском не удалось добиться даже малой доли того, чего Адольфу Гитлеру удалось добиться под Арденнами в конце декабря-начале января 1944-1945 годов. Армия США была спасена благодаря форсированию Красной Армией Висло-Одерской операции на другом фронте. Советский Союз откликнулся на просьбу союзников, и Германия была вынуждена перебросить свои элитные войска."Когда Гитлер начал наступление, в штабе Эйзенхауэра возникла паника. Союзники чуть ли не собирались Париж эвакуировать. Потому что неизвестно было, какими силами и как немцы проводят эту операцию, - сказал историк. - Россия же гораздо быстрее справилась с новым украинским контрнаступом".По оценкам учёного, в августе 2024 Россия намного быстрее организовала грамотную оборону. ВСУ скованы, многие украинские части находятся в огневом мешке."Они бы и рады даже отступить, но все дороги для отступления мы простреливаем. Они несут огромные потери убитыми, ранеными и военнопленными, - отметил историк, проводя параллели. - Кстати, у немцев под Арденнами наступали отборные эсэсовские части, которые воевали еще с 1940 года, а киевский режим постепенно бросает в бой части, которые гораздо ниже качеством: из новых мобилизованных, без опыта и без такого боевого духа, как раньше. А если они пытаются отступить, но попадают под огонь нашей авиации, артиллерии и РСЗО. То есть для противника складывается патовая ситуация".Мягков отметил, что немцы под Арденнами в начале 1945 отступили достаточно быстро, а украинские оккупанты в конце 2024 быстро отступить не смогут без огромных потерь.Нынешние события в Курской области напомнили Мягкову "верденскую мясорубку" Первой мировой войны, когда немцы пытались переломить ход боевых действий на Западном фронте. Взяв верденские укрепления у французов и организовав крепкую оборону, немцы собирались обескровить Францию, но в итоге сами увязли в боях и были разбиты войсками Антанты."Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы территория Курской области была как можно скорее освобождена. Но тактически такое развитие событий нам выгодно, потому что Украина несет там огромные потери в людях, технике и в моральном плане", - сказал российский учёный.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Повторяем немецкий блицкриг": эксперт о подражающих нацистам украинских военных на Курщине
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новости, курская область, россия, сша, михаил мягков, адольф гитлер, владимир зеленский, красная армия, всу, кто, вторая мировая война, ркка
Новости, Курская область, Россия, США, Михаил Мягков, Адольф Гитлер, Владимир Зеленский, Красная Армия, ВСУ, КТО, Вторая мировая война, РККА

Зеленскому в Курской области повезло меньше, чем Гитлеру в Арденнах – Мягков

04:30 03.10.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Сравнения современных боевых операций с событиями прошлого не всегда корректны, в частности - параллели между СВО и двумя мировыми войнами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Тем не мене, отметил Мягков, они полезны, позволяя провести параллели и лучше усвоить уроки истории.
Эксперт согласился с мнением о том, что Владимиру Зеленскому под Курском не удалось добиться даже малой доли того, чего Адольфу Гитлеру удалось добиться под Арденнами в конце декабря-начале января 1944-1945 годов. Армия США была спасена благодаря форсированию Красной Армией Висло-Одерской операции на другом фронте. Советский Союз откликнулся на просьбу союзников, и Германия была вынуждена перебросить свои элитные войска.
"Когда Гитлер начал наступление, в штабе Эйзенхауэра возникла паника. Союзники чуть ли не собирались Париж эвакуировать. Потому что неизвестно было, какими силами и как немцы проводят эту операцию, - сказал историк. - Россия же гораздо быстрее справилась с новым украинским контрнаступом".
Военнослужащий ВСУ Василий Данилюк - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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По оценкам учёного, в августе 2024 Россия намного быстрее организовала грамотную оборону. ВСУ скованы, многие украинские части находятся в огневом мешке.
"Они бы и рады даже отступить, но все дороги для отступления мы простреливаем. Они несут огромные потери убитыми, ранеными и военнопленными, - отметил историк, проводя параллели. - Кстати, у немцев под Арденнами наступали отборные эсэсовские части, которые воевали еще с 1940 года, а киевский режим постепенно бросает в бой части, которые гораздо ниже качеством: из новых мобилизованных, без опыта и без такого боевого духа, как раньше.
А если они пытаются отступить, но попадают под огонь нашей авиации, артиллерии и РСЗО. То есть для противника складывается патовая ситуация".
Мягков отметил, что немцы под Арденнами в начале 1945 отступили достаточно быстро, а украинские оккупанты в конце 2024 быстро отступить не смогут без огромных потерь.
Нынешние события в Курской области напомнили Мягкову "верденскую мясорубку" Первой мировой войны, когда немцы пытались переломить ход боевых действий на Западном фронте. Взяв верденские укрепления у французов и организовав крепкую оборону, немцы собирались обескровить Францию, но в итоге сами увязли в боях и были разбиты войсками Антанты.
"Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы территория Курской области была как можно скорее освобождена. Но тактически такое развитие событий нам выгодно, потому что Украина несет там огромные потери в людях, технике и в моральном плане", - сказал российский учёный.
Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: "Повторяем немецкий блицкриг": эксперт о подражающих нацистам украинских военных на Курщине
 
НовостиКурская областьРоссияСШАМихаил МягковАдольф ГитлерВладимир ЗеленскийКрасная АрмияВСУКТОВторая мировая войнаРККА
 
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