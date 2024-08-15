Речь идет о ролике, который сегодня опубликовал в своем телеграм-канале военкор Александр Коц. На кадрах военные украинской армии в касках с символикой СС, копируя немецкое произношение, называли местного пенсионера "русским Иваном" и говорили ему "идти пить водку". Все это они снимали на камеру 11 августа в селе Заолешенка.Пенсионер — местный житель Александр Гусаров. Украинским военнослужащим он сообщил, что заблудился и уже пять дней бродит в поисках помощи. Военнослужащий ответил в лучших традициях нацистов на немецком языке: "Du bist ein russisches schweine, Ja! Иди пей водка, ja ja. Schnaps".Видеоролик подлинный, утверждает журналист, телеведущий, эксперт по коммуникациям, факт-чекингу и борьбе с дезинформацией Тимофей Ви. В доказательство этому он приводит спутниковые снимки для определения точной геолокации события.Одного из поклонников нацистов даже успели опознать. Им, по данным Mash, оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк – он и есть автор ролика, признавшийся в убийстве пенсионера."Не переживайте, "русиш швайне не дошел до своей водки", - написал он, добавляя, что безоружного мирного жителя застрелили после окончания записи.Родные Александра Гусарова не видели его уже десять дней. Его внучка не верит, что дедушку могли застрелить.Это видео снято и опубликовано солдатами ВСУ для того, чтобы высмеять русских, советских людей, указал в комментарии изданию Украина.ру политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Стремление подражать "союзникам" Украины становится выше, чем осознание исторического финала фашистской Германии. "На Украине действительно есть часть тех, кто воспевает, приветствует и подражает радикальному национализму. Это же входит в часть их исторического мифа: воевали с москалями за украинскую независимость. Часть украинской исторической мифологии заключается в том, что немцы – союзники. Конечно же, этот ролик представляет собой элемент сознательной провокации, троллинга советских людей: вот они, пришли мы, украинцы и повторяем немецкий блицкриг", - сказал он. Отреагировали на скандальный ролик и власти. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских пародистов, глумившихся над пенсионером.Безусловно, для военнослужащих российской армии финансовая сторона вопроса сыграет лишь второстепенную роль, отдавая преимущество стремлению к возмездию для солдат, убивших безоружного, пожилого деда.Накануне Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины, вторгнувшиеся на территорию Курской области, якобы "строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права". Украинские СМИ сегодня проигнорировали появившийся в сети ролик.Читайте также выберут ли украинские нацисты "смерть подвальной крысы" в интервью военного политолога (Краснодар), подполковника в отставке Геннадия Подлесного на сайте Украина.ру.

Поклонники фашистов, ставшие "звездами" телеграм-каналов благодаря распространенному видео, не только словесно издевались над 74-летним пенсионером в Курской области, парадируя нацистов, но и похвастались его убийством, передает Mash

Поклонники фашистов, ставшие "звездами" телеграм-каналов благодаря распространенному видео, не только словесно издевались над 74-летним пенсионером в Курской области, парадируя нацистов, но и похвастались его убийством, передает Mash

Речь идет о ролике, который сегодня опубликовал в своем телеграм-канале военкор Александр Коц. На кадрах военные украинской армии в касках с символикой СС, копируя немецкое произношение, называли местного пенсионера "русским Иваном" и говорили ему "идти пить водку". Все это они снимали на камеру 11 августа в селе Заолешенка.

Пенсионер — местный житель Александр Гусаров. Украинским военнослужащим он сообщил, что заблудился и уже пять дней бродит в поисках помощи. Военнослужащий ответил в лучших традициях нацистов на немецком языке: "Du bist ein russisches schweine, Ja! Иди пей водка, ja ja. Schnaps".

Видеоролик подлинный, утверждает журналист, телеведущий, эксперт по коммуникациям, факт-чекингу и борьбе с дезинформацией Тимофей Ви. В доказательство этому он приводит спутниковые снимки для определения точной геолокации события.

"В кадрах видно дорожный указатель, ЛЭП, перекресток и большое синее здание вдали. Такое сочетание найти очень легко, это северо-западная окраина Суджи. На схеме красным обведены стоп-кадры из видео, а зеленым снимки с гугл-панорам и фото ледового комплекса (большое синее здание) из интернета. Эта территория с самого начала вторжения в Курскую область находится под контролем ВСУ. Видео настоящее и снято военнослужащими Украины", - сообщил он в своем телеграм-канале.

Одного из поклонников нацистов даже успели опознать. Им, по данным Mash, оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк – он и есть автор ролика, признавшийся в убийстве пенсионера.

"Не переживайте, "русиш швайне не дошел до своей водки", - написал он, добавляя, что безоружного мирного жителя застрелили после окончания записи.

Родные Александра Гусарова не видели его уже десять дней. Его внучка не верит, что дедушку могли застрелить.

"Селюкам показалось смешным пародировать тех, к чьему сапогу они мечтали бы прильнуть. В этом как раз и заключается главная суть украинской "идеи" — преклонение перед теми, кого истребили наши праведные предки. Смейтесь, пока ваши гнилые побратимы удобряют нашу землю. Скоро придет очередь и этих умников, если не успеют слинять, поджав хвосты", - прокомментировал в своем телеграм-канале зверства ВСУ боец добровольческого корпуса армии РФ Евгений Рассказов с позывным Топаз.

Это видео снято и опубликовано солдатами ВСУ для того, чтобы высмеять русских, советских людей, указал в комментарии изданию Украина.ру политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Стремление подражать "союзникам" Украины становится выше, чем осознание исторического финала фашистской Германии.

"На Украине действительно есть часть тех, кто воспевает, приветствует и подражает радикальному национализму. Это же входит в часть их исторического мифа: воевали с москалями за украинскую независимость. Часть украинской исторической мифологии заключается в том, что немцы – союзники. Конечно же, этот ролик представляет собой элемент сознательной провокации, троллинга советских людей: вот они, пришли мы, украинцы и повторяем немецкий блицкриг", - сказал он.

Отреагировали на скандальный ролик и власти. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских пародистов, глумившихся над пенсионером.

Безусловно, для военнослужащих российской армии финансовая сторона вопроса сыграет лишь второстепенную роль, отдавая преимущество стремлению к возмездию для солдат, убивших безоружного, пожилого деда.