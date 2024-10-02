Генштаб ВСУ исключил из своих сводок: Рогов рассказал о ситуации в Угледаре
10:22 02.10.2024 (обновлено: 10:31 02.10.2024)
Фото: The New York Times. ВСУ
Российские военные взяли под контроль значительно больше половины территории Угледара, ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам города, где продолжается зачистка улиц
Об этом в среду, 2 октября, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Уже значительно больше половины Угледара находится под контролем русской армии. Бои продолжаются на севере города, противник оттягивает свои силы к северным окраинам", - сказал он.
Рогов уточнил, что российская армия полностью контролирует западную, южную и восточную части, а также практически весь центр города.
"В разных частях города, включая здание администрации, подняты российские триколоры", - подытожил Рогов.
Тем временем Генштаб ВСУ больше не упоминает Угледар в своих сводках. Последний раз этот город появлялся в комментарии украинского командования 1 октября. Да и тогда Генштаб противника ограничился лишь кратким сообщением, о том, что ВС РФ совершили восемь штурмов украинских позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы.
09:24"Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУВойска ВСУ в Угледаре могут быть полностью изолированы и понести большие потери. Об этом сообщило британское издание Reuters уже после того, как в российских СМИ появилась информация о том, что город на 90% освобожден российскими военными
Накануне ряд военкоров и телеграм-каналов опубликовали кадры водружения российского флага на здание администрации Угледара.
Телеграм-канал Readovka уточнил, что восток, центр и юг уже бывшей крепости ВСУ полностью заняты российскими военными, зачистка продолжается только на западной окраине, где осталось освободить от врага порядка 10% территории.
"Сопротивление противника носит уже локальный характер, основная и самая жаркая часть битвы наконец закончена. Русские солдаты поднялись на крышу горсовета в центре и водрузили триколор и Знамя Победы", - сообщил канал.
"Угледар. Окружение украинской группировки принесло свой результат. Один из крупнейших укрепрайонов противника на юго-западе ДНР практически взят российскими войсками. По сообщениям с мест, очаговое сопротивление боевиков всё ещё есть в северо-западной части города. Идёт зачистка. Противник, пытавшийся выйти из Угледара по "дороге смерти" на Богоявленку, ожидаемо понёс потери", - добавил военкор Евгений Поддубный.
Подробности в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ.