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Генштаб ВСУ исключил из своих сводок: Рогов рассказал о ситуации в Угледаре

Генштаб ВСУ исключил из своих сводок: Рогов рассказал о ситуации в Угледаре - 02.10.2024 Украина.ру

Генштаб ВСУ исключил из своих сводок: Рогов рассказал о ситуации в Угледаре

Российские военные взяли под контроль значительно больше половины территории Угледара, ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам города, где продолжается зачистка улиц

2024-10-02T10:22

2024-10-02T10:22

2024-10-02T10:31

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Об этом в среду, 2 октября, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Рогов уточнил, что российская армия полностью контролирует западную, южную и восточную части, а также практически весь центр города.Тем временем Генштаб ВСУ больше не упоминает Угледар в своих сводках. Последний раз этот город появлялся в комментарии украинского командования 1 октября. Да и тогда Генштаб противника ограничился лишь кратким сообщением, о том, что ВС РФ совершили восемь штурмов украинских позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы.Накануне ряд военкоров и телеграм-каналов опубликовали кадры водружения российского флага на здание администрации Угледара.Телеграм-канал Readovka уточнил, что восток, центр и юг уже бывшей крепости ВСУ полностью заняты российскими военными, зачистка продолжается только на западной окраине, где осталось освободить от врага порядка 10% территории."Сопротивление противника носит уже локальный характер, основная и самая жаркая часть битвы наконец закончена. Русские солдаты поднялись на крышу горсовета в центре и водрузили триколор и Знамя Победы", - сообщил канал."Угледар. Окружение украинской группировки принесло свой результат. Один из крупнейших укрепрайонов противника на юго-западе ДНР практически взят российскими войсками. По сообщениям с мест, очаговое сопротивление боевиков всё ещё есть в северо-западной части города. Идёт зачистка. Противник, пытавшийся выйти из Угледара по "дороге смерти" на Богоявленку, ожидаемо понёс потери", - добавил военкор Евгений Поддубный.Подробности в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ.

https://ukraina.ru/20241002/1057830769.html

https://ukraina.ru/20241001/1057812263.html

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новости, угледар, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, генштаб, вс рф, город