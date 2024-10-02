https://ukraina.ru/20241002/1057829436.html

Ни слова об Украине и НАТО. Грег Вайнер о казусах на дебатах "вторых номеров" в США

Ни слова об Украине и НАТО. Грег Вайнер о казусах на дебатах "вторых номеров" в США - 02.10.2024 Украина.ру

Ни слова об Украине и НАТО. Грег Вайнер о казусах на дебатах "вторых номеров" в США

После бешеной схватки Камалы Харрис и Дональда Трампа на площадке телеканала АВС дебаты вице-президентов выглядели бледновато и кисло. "Вторые номера" боялись подвести первых лиц и ходили словно по заминированному полю.

2024-10-02T08:51

2024-10-02T08:51

2024-10-02T08:51

интервью

сша

украина

ближний восток

джей ди вэнс

дональд трамп

камала харрис

нато

выборы

дебаты

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Почему единомышленник Трампа и помощник Харрис отмалчивались на тему украинского кризиса и даже не вспомнили об отношениях с Европой, в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал американист Грег Вайнер.Кандидаты в вице-президенты США, от демократов губернатор Тим Уолз и от республиканцев сенатор Джеймс Вэнс, в ходе дебатов 1 октября (2 октября по мск) обсудили войну на Ближнем Востоке, но ни слова не сказали про Украину.— Грег, какие впечатления у вас от дебатов "вторых номеров", кандидатов в вице-президенты от демократов и республиканцев?— После бешеной схватки Харрис и Трампа на площадке телеканала АВС дебаты вице-президентов выглядели бледновато и кисло. Оба ходили по заминированному полю. Но давайте обо всем по-порядку.Во-первых, они пожали друг другу руки. Во-вторых, это были дебаты молодого, 40-летнего, подающего надежды сенатора против мудрого губернатора с огромным опытом и навыками за плечами.Сенатор Вэнс, который находится на посту 2 года и прослужил в морской пехоте 4 года, смотрелся куда более плакатно. Уолц же выглядел степенным "американским папой", имея за спиной 12 лет работы в Конгрессе, 24 года службы в Вооружённых силах США и 2 срока на посту губернатора Миннесоты.Естественно, начали они с Израиля, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Оба его поддержали, заявив, что Америка будет стоять на защите еврейского государства.Следующей темой была миграция. При этом Вэнс обвинил Уолца, что 25 миллионов нелегальных мигрантов сегодня живет в Америке. На что получил алаверды: Уолц упрекнул его в том, что при массовой депортации детей оторвут от родителей. Хотя, как сказали ведущие, больше 50% американцев склоняются именно к массовой депортации.Напомню, что из-за иммигрантов в США поднялись цены на дома, продукты, вещи. Они захватывают рабочие места американцев, и так далее.Не обошли стороной вопрос климата. Тем более, что по Америке прошел мегаураган "Хелен", который до основания потряс Флориду и все прибрежные штаты. По разным данным, погибло до 600 человек.Уолц настаивал на использовании солнечных батарей, количество которых Харрис планирует довести до 200 тысяч. На что Вэнс сказал, что все бы ничего, если бы эти батареи не были сделаны в Китае. Дескать, зачем мы будем поднимать экономику Китая?— То есть, Вэнс поддержал линию Трампа в отношении Китая?— Оба кандидата в вице-президенты стояли за своих "первых номеров". В принципе, задача этой встречи — прокачка того, что говорили Трамп и Харрис во время своих первых дебатов и подготовка к 23 октября, когда претенденты на пост президента подискутируют еще раз.— Почему не было сказано ни слова про Украину?— Я думаю, потому что сейчас перед США основная проблема — атака Ирана на Израиль и то, как последний ответит. Ближний Восток однозначно в приоритете для Америки.— То есть внимание к Украине и ее поддержка со стороны США будут снижены?— Конечно, Ближний Восток заберет силы и ресурсы на себя. Ну, а что тут говорить, если на Ближнем Востоке находится 40-тысячная американская армия? Плюс 3 авианосца, неисчисляемое количество самолетов и подлодок. Какая Украина?!— Кстати, а почему Харрис избегает говорить об Украине?— Я думаю, что теперь ситуация изменится. Она вышла, как говорится, на эту дорогу.Когда Зеленский был в США, она с ним приватно встречалась. Поэтому, полагаю, что на дебатах с Трампом 23 октября Харрис будет говорить об Украине и будет подготовлена к вопросу куда лучше, чем до этого.— Что понравилось, зацепило на этих дебатах?— Они же вторые лица, и, естественно, шли по камушкам, двигались аккуратно, чтобы не навредить первым лицам. Кстати, еще одну тему они не затронули — про Европу и НАТО. Думаю, оставили ее на второй этап дебатов Харрис и Трампа.Но было несколько смешных моментов. Первый, когда сенатор Вэнс заявил, что есть всякие ученые и эксперты, которые говорят об экономике, но ничего в ней не понимают. А вот у президента Трампа есть понимание и без учёных степеней. На что Уолц пошутил: если вам нужно делать операцию на сердце, обращайтесь к Трампу.Еще был нюанс. Уолц обратил внимание на рост напряженности в мире — Ближний Восток, Северная Корея и так далее. И спросил Вэнса: вы уверены, что ваш лидер, 80-летний Трамп, с этим справится? Губернатор также под конец задал сенатору вопрос. Дескать, Майк Пенс, экс-вице-президент Трампа, сертифицировал выборы 2020 года. Считаете ли вы, что Трамп проиграл выборы в 2020 году? Вэнс ушел от ответа.Вэнс допустил, кстати, промах. Он заявил, что Трампа обвинили в том, что якобы русские вложили в его избирательную кампанию в Фейсбуке* 500 миллионов долларов. А это было не так.Что еще меня удивило — ведущими на этих дебатах были две женщины, хотя традиционно это дама и джентльмен.— Чего не хватило?— Не хватило жёсткости.Вэнс и Уолц довольно мило, по-товарищески общались. Вэнс — миляка, с Трампом так не поговоришь.Кроме того, Вэнсу как сенатору все время приходилось выискивать вещи, которые приближали бы его к народу. Он рассказал, что жил в бедной семье, не было денег на энергию. Но, по большому счету, у него почти нет жизненных примеров.В свою очередь, Уолц говорил об абортах, приводил примеры, как женщины ехали по 600 километров, чтобы сделать аборт, упомянул, что США — единственная страна в мире, где нет федеральной программы для того, чтобы женщины могли оставаться с детьми.В общем, я считаю, что Уолц выиграл у Вэнса, если в цифрах — 60 на 40. Кандидат в вице-президенты от демократов выглядел, как я уже сказал, как американский дедушка, папа, старший брат: слышишь, чувствуешь, что он о тебе думает, заботится, что ты ему не безразличен. Я думаю, он идеальный вице-президент.Хотя, и у Вэнса, несомненно, блестящее будущее вне зависимости от того, выиграет Трамп или проиграет выборы.— А в общем какие тенденции сейчас в США в плане настроений избирателей?— Самое интересное, что на днях в Мексике прошла инаугурация Клаудии Штейнбаум. Это месседж американскому избирателю — смотрите, у младшего брата США женщина стала президентом.Кроме того, в CBS прошла информацию, что число женщин, которые регистрируются как избиратели-демократы (например, в таких штатах, как Пенсильвания и Флорида), выросло на 60%. И вообще число демократов в одном из ключевых по голосам штатах, в Пенсильвании, выросло на 88%, а у республиканцев минус 9%.О том, почему вокруг поведения Трампа по Украине много загадок, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Олегом Ивановым: Пока Трамп интригует в вопросе Украины, Ближний Восток замер и смотрит на Иран.*Решением суда запрещена "деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности"

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, украина, ближний восток, джей ди вэнс, дональд трамп, камала харрис, нато, выборы, дебаты, иран, миграция