https://ukraina.ru/20241001/1057821216.html

Олег Иванов: Пока Трамп интригует в вопросе Украины, Ближний Восток замер и смотрит на Иран

Олег Иванов: Пока Трамп интригует в вопросе Украины, Ближний Восток замер и смотрит на Иран - 01.10.2024 Украина.ру

Олег Иванов: Пока Трамп интригует в вопросе Украины, Ближний Восток замер и смотрит на Иран

Профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов считает, что вокруг поведения Трампа по Украине много загадок, а на Ближнем Востоке все зависит от поведения Ирана.

2024-10-01T18:05

2024-10-01T18:05

2024-10-01T18:05

интервью

сша

россия

украина

дональд трамп

камала харрис

джо байден

израиль

выборы

дебаты

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Во вторник, 1 октября в 21:00 (4 ч 2 октября по мск) в студии телеканала CBS пройдут первые и единственные вице-президентские дебаты между кандидатом от Республиканской партии сенатором Джеймсом Вэнсом и губернатором Миннесоты, демократом Тимом Уолзом.Ранее кандидат в президенты США, демократ Камала Харрис приняла приглашение телеканала CNN принять участие в дебатах с республиканцем Дональдом Трампом 23 октября.— Олег Петрович, насколько дебаты вице-президентов имеют значение? Или в отношении президента США все уже предрешено?— Нельзя говорить, что все предрешено, потому что силы [демократов и республиканцев] сейчас распределяются примерно 50 на 50, плюс-минус в пользу Харрис, как показали последние дебаты. Но это преимущество незначительное, и ситуация может поменяться в последний момент в пользу любого кандидата.При оценке расклада голосов нужно учитывать вмешивающийся фактор — некое непредсказуемое событие, внутри- или внешнеполитическое, которое может отразиться на симпатиях и антипатиях американских избирателей. Например, так было с покушением на Трампа, которое резко подняло его рейтинг.Что касается непосредственно предвыборной программы (таковые мы привыкли видеть на выборах в Европе и России), ее у Харрис нет. И у вице-президента, по всей видимости, тоже не имеется. Поэтому все строится на внешнем виде: как себя ведут кандидаты, насколько приятно улыбаются.Также важно, какова будет позиция колеблющихся штатов. Их позиция, естественно, будет влиять на поддержку кандидатов. Как они будут голосовать, сейчас сказать трудно — до 5 ноября еще прилично времени.Есть штаты, которые уже имеют твердое мнение, за кого отдавать голоса. Например, в Калифорнии традиционно голосуют за демократов, а более консервативные штаты, которые находятся, что называется, inland (внутри Америки), чаще поддерживают республиканцев.— Про Харрис и ее вице-президента вы сказали. А что насчет Трампа? Можете ли вы спрогнозировать позицию Трампа к российско-украинскому конфликту, если он станет президентом США?— В российском обществе бытует мнение, что Трамп более пророссийский, чем, например, Байден или Харрис. Такое мнение складывается на основе ярких высказываний Трампа [в отношении РФ и Украины]. Но ведь данные заявления мало говорят о той политике, которую Трамп будет проводить, если станет главой США.Напомню, что экс-президент США обошел всех своих предшественников, Обаму и даже Байдена по количеству санкций против России, по закрытию наших дипломатических представительств в Америке и высылке российских дипломатов. Поэтому говорить о том, что Трамп пророссийский, я бы не стал.Второй момент. Слова Трампа на тему того, что он за сутки разрешит противоречия между Россией и Украиной и прекратит кризис, нельзя воспринимать серьезно. Это просто предвыборный жест с целью привлечь избирателей.Поэтому вокруг Трампа много загадок, и я бы не стал делать ставку на то, что он будет поддерживать Россию и вести симпатичный нашей стране курс.— Президент США Джо Байден совершит первый визит в Берлин с начала его президентского срока и первое посещение ФРГ в рамках двусторонних отношений. С учетом того, что Британия и Франция выступают за нанесение ракетных ударов по России, а Германия и США колеблются, будет ли приоритетным этот вопрос на встрече?— Я думаю, если Байден принял решение предоставить такую возможность украинцам, то вряд ли он будет советоваться с Шольцем, который, помимо всего прочего, занимает другую позицию по данному вопросу.Скорее, Байден руководствуется здесь мнением своих военных и руководителей разведки. Ведь, в конце концов, ракеты не обязательно полетели бы в нашу сторону с территории Германии — есть Польша, да и сама Украина.Шольц в вопросе ударов по России Байдену не помощник. Германия не обладает спутниковой группировкой и системой целеуказания, разведки и управления, которые есть в США.Конечно, этот вопрос может возникнуть, но не будет самым главным в обсуждении.— Как вы считаете, что все же является определяющим в постепенном изменении Запада к ситуации с российско-украинским конфликтом — опасение, что мы применим ядерное оружие, или внутренняя политико-экономическая ситуация в этих странах? И вообще, есть ли эти изменения?— Здесь нельзя говорить только о внешнем или внутреннем. Это совокупность факторов, сочетание того и другого.Если говорить об общей социально-экономической ситуации в Европе, она ухудшилась, что подтверждают мои контакты там. В голодные обмороки, конечно, никто не падает, но жизнь стала намного дороже, увеличиваются расходы на социальные нужды.В перспективе продолжение такого курса ЕС будет все больше и больше играть против еврочиновников. Они, естественно, вынуждены это принимать во внимание, если не хотят потерять власть. Растущий успех правых популистов в Австрии и Германии отражает как раз те социально-экономические процессы и ухудшающуюся обстановку в Европе.С другой стороны, конечно, Европа устала от внешнего кризиса, который проходит по ее восточным границам. Ситуация на Украине создает общую обстановку нервозности, усталости от так называемых украинских беженцев, которые съедают значительную часть бюджета стран.Все это в совокупности создает нездоровую атмосферу на европейском континенте, которая не может долго продолжаться. Европейцы за десятилетия привыкли к сытой, спокойной жизни.— Нездоровая атмосфера сейчас и на Ближнем Востоке. Однако Израиль за один год сумел уничтожить лидеров ХАМАС и Хезболлы. У Израиля есть поддержка США и театр боевых действий совсем другой, нежели на Украине. Но все же: почему мы не можем также нанести удары по центрам принятия решений в Киеве и уничтожить главарей киевского режима: Буданова*, Зеленского, Ермака?— Во-первых, для того, чтобы применить какие-то радикальные меры по уничтожению руководителей, необходимы политическое решение и поставленная задача перед соответствующими службами, вооруженными силами.Если речь идет о завершении спецоперации на Украине и успешном достижении поставленных Россией целей, то технически мы могли бы это сделать [уничтожить верхушку киевского режима]. Но, видимо, есть политическая целесообразность пока не идти на такие действия, потому что ситуация еще не созрела.Во-вторых, нужно иметь в виду, что мы в апреле 2022 года вели переговоры. Если мы уничтожаем всех руководителей, то с кем будем договариваться? В любом случае, видимо, пока задача по уничтожению упомянутых вами лидеров Украины не стоит.Что касается ситуации на Ближнем Востоке, здесь многое зависит от того, какую позицию будет занимать Иран. Пока он не предпринимает никаких радикальных шагов. Если данная позиция Тегерана сохранится, и он будет дальше выжидать, то постепенно, думаю, ситуация стабилизируется.Это не означат, что в регионе обстановка станет безопасной. Скорее, насилие будет иметь латентный характер достаточно длительное время, но острота будет уходить.Дело в том, что Ближний Восток — регион маленький. Длительное время войны там не ведутся, и постоянно полыхать там не может. Как правило, какие-то конкретные задачи решаются короткой вспышкой, которая затухает до следующей зарницы.Так происходит, если в конфликт не будут вмешиваться крупные государства типа Ирана. Если Иран включится по полной программе, то тогда на Ближней Востоке полыхнет очень сильно.В то же время, в регионе присутствуют США, и их участие в крупном вооруженном конфликте для Тегерана не желательно, учитывая, что все-таки границы Ирана не нарушаются — ни воздушные, ни наземные. Все насилие происходит на территории Ливана, а это другое государство.— Есть мнение, что иранцы ждут результатов выборов в США…— Не считаю, что это решающий фактор, и руководство Ирана ждет каких-то кардинальных изменений в позиции Соединенных Штатов после выборов. Вряд ли что-то сильно поменяется, если, допустим, вместо Трампа во главе Америки будет Харрис.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовО том, почему острота конфликта на Украине нарастает, НАТО не знает чем воевать с Россией, а США утратили контроль над Израилем, в интервью Анны Черкасовой с профессором МГИМО МИД России Дмитрий Данилов: У НАТО нет кадров для войны с Россией, а Иран замер на опасном перекрестке.

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, сша, россия, украина, дональд трамп, камала харрис, джо байден, израиль, выборы, дебаты, ближний восток, европа, нато