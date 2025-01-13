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Брутер: если Трамп согласится на мирный план Путина, то его вынесут вперед ногами из Белого дома

Брутер: если Трамп согласится на мирный план Путина, то его вынесут вперед ногами из Белого дома - 13.01.2025 Украина.ру

Брутер: если Трамп согласится на мирный план Путина, то его вынесут вперед ногами из Белого дома

Вашингтон и Москва имеют точки соприкосновения в видении проблемы урегулирования украинского кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

2025-01-13T04:00

2025-01-13T04:00

2025-01-13T04:00

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На недавнем брифинге Дональд Трамп дал понять, что позиции России и США могут совпасть по вопросу невступления Украины в НАТО. По мнению Владимира Брутера, Москве следует предложить вскоре вступающему в должность президенту США такие предложения, которые заинтересовали бы более широкий круг вашингтонской элиты."Точки соприкосновения есть, Россия только не должна реагировать на рвотные позывы Трампа. Он сказал, что Путин хочет с ним встретиться. А во внешней политике категорически запрещается говорить от имени кого-то другого, - сказал Брутер. - Во-вторых, мы не должны ждать, что Трамп нам что-то предложит, у нас должно быть свое предложение. И мы должны понимать, чего хочет Трамп".Эксперт напомнил, что 14 июня президент Владимир Путин на встрече в МИД предложил свой план мирного урегулирования на Украине. Однако с реализацией этого плана не все на Западе согласны.По мнению эксперта, если это удастся, то тогда есть вероятность возникновения заинтересованности у таких персон, как Илон Маск. И тогда они будут советовать Трампу попробовать договориться с русскими."Кит Келлог для этого исключительно туп. Ему сказали, что сейчас США не пойдут ни на какие уступки, и он будет это говорить", - заметил при этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Русалочка наносит ответный удар: о роли божественного вмешательства в современной истории США

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