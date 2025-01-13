Брутер: если Трамп согласится на мирный план Путина, то его вынесут вперед ногами из Белого дома - 13.01.2025 Украина.ру
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Брутер: если Трамп согласится на мирный план Путина, то его вынесут вперед ногами из Белого дома
Брутер: если Трамп согласится на мирный план Путина, то его вынесут вперед ногами из Белого дома - 13.01.2025 Украина.ру
Брутер: если Трамп согласится на мирный план Путина, то его вынесут вперед ногами из Белого дома
Вашингтон и Москва имеют точки соприкосновения в видении проблемы урегулирования украинского кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
2025-01-13T04:00
2025-01-13T04:00
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На недавнем брифинге Дональд Трамп дал понять, что позиции России и США могут совпасть по вопросу невступления Украины в НАТО. По мнению Владимира Брутера, Москве следует предложить вскоре вступающему в должность президенту США такие предложения, которые заинтересовали бы более широкий круг вашингтонской элиты."Точки соприкосновения есть, Россия только не должна реагировать на рвотные позывы Трампа. Он сказал, что Путин хочет с ним встретиться. А во внешней политике категорически запрещается говорить от имени кого-то другого, - сказал Брутер. - Во-вторых, мы не должны ждать, что Трамп нам что-то предложит, у нас должно быть свое предложение. И мы должны понимать, чего хочет Трамп".Эксперт напомнил, что 14 июня президент Владимир Путин на встрече в МИД предложил свой план мирного урегулирования на Украине. Однако с реализацией этого плана не все на Западе согласны.По мнению эксперта, если это удастся, то тогда есть вероятность возникновения заинтересованности у таких персон, как Илон Маск. И тогда они будут советовать Трампу попробовать договориться с русскими."Кит Келлог для этого исключительно туп. Ему сказали, что сейчас США не пойдут ни на какие уступки, и он будет это говорить", - заметил при этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Русалочка наносит ответный удар: о роли божественного вмешательства в современной истории США
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Новости, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Владимир Путин, Украина.ру, НАТО, МИД, Украина, международные отношения, Международная политика, дипломатия, СВО, переговоры, Илон Маск, Кит Келлог

Брутер: если Трамп согласится на мирный план Путина, то его вынесут вперед ногами из Белого дома

04:00 13.01.2025
 
© AP / Gene J. Puskar
- РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP / Gene J. Puskar
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Вашингтон и Москва имеют точки соприкосновения в видении проблемы урегулирования украинского кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
На недавнем брифинге Дональд Трамп дал понять, что позиции России и США могут совпасть по вопросу невступления Украины в НАТО. По мнению Владимира Брутера, Москве следует предложить вскоре вступающему в должность президенту США такие предложения, которые заинтересовали бы более широкий круг вашингтонской элиты.
"Точки соприкосновения есть, Россия только не должна реагировать на рвотные позывы Трампа. Он сказал, что Путин хочет с ним встретиться. А во внешней политике категорически запрещается говорить от имени кого-то другого, - сказал Брутер. - Во-вторых, мы не должны ждать, что Трамп нам что-то предложит, у нас должно быть свое предложение. И мы должны понимать, чего хочет Трамп".
Эксперт напомнил, что 14 июня президент Владимир Путин на встрече в МИД предложил свой план мирного урегулирования на Украине. Однако с реализацией этого плана не все на Западе согласны.
"Но если Трамп на него согласится, то его вынесут вперед ногами из Белого дома, - отметил Брутер. - И для нас важно понять, каким образом с ним можно установить неформальные отношения, которые будут интересны ему и нам. И это касается не только Украины. Наши предложения должны быть шире и глубже".
По мнению эксперта, если это удастся, то тогда есть вероятность возникновения заинтересованности у таких персон, как Илон Маск. И тогда они будут советовать Трампу попробовать договориться с русскими.
"Кит Келлог для этого исключительно туп. Ему сказали, что сейчас США не пойдут ни на какие уступки, и он будет это говорить", - заметил при этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.
Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему публикация Русалочка наносит ответный удар: о роли божественного вмешательства в современной истории США
 
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