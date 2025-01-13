Брутер: если Трамп согласится на мирный план Путина, то его вынесут вперед ногами из Белого дома
© AP / Gene J. Puskar
© AP / Gene J. Puskar
Вашингтон и Москва имеют точки соприкосновения в видении проблемы урегулирования украинского кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
На недавнем брифинге Дональд Трамп дал понять, что позиции России и США могут совпасть по вопросу невступления Украины в НАТО. По мнению Владимира Брутера, Москве следует предложить вскоре вступающему в должность президенту США такие предложения, которые заинтересовали бы более широкий круг вашингтонской элиты.
"Точки соприкосновения есть, Россия только не должна реагировать на рвотные позывы Трампа. Он сказал, что Путин хочет с ним встретиться. А во внешней политике категорически запрещается говорить от имени кого-то другого, - сказал Брутер. - Во-вторых, мы не должны ждать, что Трамп нам что-то предложит, у нас должно быть свое предложение. И мы должны понимать, чего хочет Трамп".
"Но если Трамп на него согласится, то его вынесут вперед ногами из Белого дома, - отметил Брутер. - И для нас важно понять, каким образом с ним можно установить неформальные отношения, которые будут интересны ему и нам. И это касается не только Украины. Наши предложения должны быть шире и глубже".
По мнению эксперта, если это удастся, то тогда есть вероятность возникновения заинтересованности у таких персон, как Илон Маск. И тогда они будут советовать Трампу попробовать договориться с русскими.
"Кит Келлог для этого исключительно туп. Ему сказали, что сейчас США не пойдут ни на какие уступки, и он будет это говорить", - заметил при этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.
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