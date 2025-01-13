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Эксперт рассказал, от чего зависит сговорчивость Трампа по Украине

Эксперт рассказал, от чего зависит сговорчивость Трампа по Украине - 12.01.2025 Украина.ру

Эксперт рассказал, от чего зависит сговорчивость Трампа по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп могут достичь успеха в переговорном процессе по урегулированию украинской проблемы, но есть нюанс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

2025-01-13T04:20

2025-01-13T04:20

2025-01-12T16:35

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По мнению эксперта, успех переговоров лидеров России и США во многом зависит от того, как команда избранного и вскоре вступающего в должность президента Трампа сформулирует переговорную позицию Вашингтона.Брутер заметил, что в окружении Трампа есть разные люди. Среди них и Илон Маск, и назначенный спецпредставителем 47-го президента США по Украине отставной генерал Кит Келлог. По мнению эксперта, Келлог не блещет интеллектуальными способностями и может негативно повлиять на российско-американские переговоры.Накануне, 11 января немецкое издание Tagesschau отметило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности Германии оставаться крупнейшим сторонником Владимира Зеленского в Европе. Он также заметил, что большинство немцев сочли правильным, что канцлер разговаривал с президентом России по телефону и "позвонит еще раз"."В этом отношении это неплохая новость, если американский президент и российский президент тоже захотят встретиться", — сказал Шольц.По словам канцлера, он и СДПГ выступают за сочетание поддержки Зеленского и предотвращения эскалации боевых действий на Украине. Однако немецкая помощь Киеву не должна осуществляться "за счет пенсионеров, за счет поддержки сообществ в Германии и многих других услуг".Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?

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