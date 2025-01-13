Эксперт рассказал, от чего зависит сговорчивость Трампа по Украине - 12.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250113/1060211320.html
Эксперт рассказал, от чего зависит сговорчивость Трампа по Украине
Эксперт рассказал, от чего зависит сговорчивость Трампа по Украине - 12.01.2025 Украина.ру
Эксперт рассказал, от чего зависит сговорчивость Трампа по Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп могут достичь успеха в переговорном процессе по урегулированию украинской проблемы, но есть нюанс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
2025-01-13T04:20
2025-01-12T16:35
новости
россия
украина
германия
дональд трамп
владимир брутер
кит келлог
международные отношения
сво
дипломатия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059268882_662:108:2312:1036_1920x0_80_0_0_3704f96319ec3b86712ff37250181fbd.jpg
По мнению эксперта, успех переговоров лидеров России и США во многом зависит от того, как команда избранного и вскоре вступающего в должность президента Трампа сформулирует переговорную позицию Вашингтона.Брутер заметил, что в окружении Трампа есть разные люди. Среди них и Илон Маск, и назначенный спецпредставителем 47-го президента США по Украине отставной генерал Кит Келлог. По мнению эксперта, Келлог не блещет интеллектуальными способностями и может негативно повлиять на российско-американские переговоры.Накануне, 11 января немецкое издание Tagesschau отметило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности Германии оставаться крупнейшим сторонником Владимира Зеленского в Европе. Он также заметил, что большинство немцев сочли правильным, что канцлер разговаривал с президентом России по телефону и "позвонит еще раз"."В этом отношении это неплохая новость, если американский президент и российский президент тоже захотят встретиться", — сказал Шольц.По словам канцлера, он и СДПГ выступают за сочетание поддержки Зеленского и предотвращения эскалации боевых действий на Украине. Однако немецкая помощь Киеву не должна осуществляться "за счет пенсионеров, за счет поддержки сообществ в Германии и многих других услуг".Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?
россия
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059268882_249:0:2761:1884_1920x0_80_0_0_a8c7c8446b865dfb81749bbe8d4b8ad2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, германия, дональд трамп, владимир брутер, кит келлог, международные отношения, сво, дипломатия, международная политика, геополитика, илон маск
Новости, Россия, Украина, Германия, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Кит Келлог, международные отношения, СВО, дипломатия, Международная политика, геополитика, Илон Маск

Эксперт рассказал, от чего зависит сговорчивость Трампа по Украине

04:20 13.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / JKTKMMКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© commons.wikimedia.org / JKTKMM
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Путин и Дональд Трамп могут достичь успеха в переговорном процессе по урегулированию украинской проблемы, но есть нюанс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По мнению эксперта, успех переговоров лидеров России и США во многом зависит от того, как команда избранного и вскоре вступающего в должность президента Трампа сформулирует переговорную позицию Вашингтона.
Брутер заметил, что в окружении Трампа есть разные люди. Среди них и Илон Маск, и назначенный спецпредставителем 47-го президента США по Украине отставной генерал Кит Келлог. По мнению эксперта, Келлог не блещет интеллектуальными способностями и может негативно повлиять на российско-американские переговоры.
"Если в кабинет Трампа будут входить люди, которые будут говорит, что России нельзя уступать, а Келлог именно такой человек, то Трамп ничего и не уступит. А мы должны говорит на темы, которые интересны Вашингтону", - заметил Брутер.
Накануне, 11 января немецкое издание Tagesschau отметило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности Германии оставаться крупнейшим сторонником Владимира Зеленского в Европе. Он также заметил, что большинство немцев сочли правильным, что канцлер разговаривал с президентом России по телефону и "позвонит еще раз".
"В этом отношении это неплохая новость, если американский президент и российский президент тоже захотят встретиться", — сказал Шольц.
По словам канцлера, он и СДПГ выступают за сочетание поддержки Зеленского и предотвращения эскалации боевых действий на Украине. Однако немецкая помощь Киеву не должна осуществляться "за счет пенсионеров, за счет поддержки сообществ в Германии и многих других услуг".
Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?
 
НовостиРоссияУкраинаГерманияДональд ТрампВладимир БрутерКит Келлогмеждународные отношенияСВОдипломатияМеждународная политикагеополитикаИлон Маск
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Счёт на недели: как спасти Приднестровье от энергокризиса
06:10Маск, а я тебя знаю. От ножа до Гренландии
06:00Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - эксперт
05:30Брутер рассказал, кто в Румынии поможет с проблемой сухопутного коридора в Приднестровье
05:00Эксперт: стратегическое ослабление Евросоюза следует оформить де-юре
04:40Брутер: США интересует ослабление Китая и поглощение Гренландии, а у России свой интерес
04:20Эксперт рассказал, от чего зависит сговорчивость Трампа по Украине
04:00Брутер: если Трамп согласится на мирный план Путина, то его вынесут вперед ногами из Белого дома
18:35Экс-представитель Госдепа США Волкер предложил разделить Украину
18:16Польша запретила пролёт делегации Словакии на переговоры в Россию
17:07Почему в России уже не будет Белого движения и кто мог выиграть гражданскую войну: Ищенко об истории
15:20Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии
13:56Армия России освободила Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
13:40Большая беда – большая ответственность: волонтёр Бобкова о потребностях людей и фронта в Донбассе
13:32Зеленский "только попрошайничает и шантажирует" - Фицо
13:11На Украине планируют сделать необязательными для школьников физику, химию, географию
12:42В Польше снова заявили об усталости от украинцев в пятизвездочных отелях
12:18"Мракобесное лицемерие": в МИД России присмотрелись к пожарам на юге Калифорнии
12:06Швейцарская народная партия призвала к отставке главы Минобороны
12:00"Вокруг Булгакова": масонство
Лента новостейМолния