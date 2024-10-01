https://ukraina.ru/20241001/1057823306.html

У НАТО новый заукраинский генсек, Угледар – наш. Итоги 1 октября

У НАТО новый заукраинский генсек, Угледар – наш. Итоги 1 октября - 01.10.2024 Украина.ру

У НАТО новый заукраинский генсек, Угледар – наш. Итоги 1 октября

Североатлантический альянс возглавил Марк Рютте, который первым делом разрешил Киеву атаковать российский тыл; Город Угледар, бои за который российские войска вели два года, перешел под контроль ВС РФ; в Сумской области существенно расширили зону принудительной эвакуации населения из-за неудач ВСУ на российском приграничье

2024-10-01T18:13

2024-10-01T18:13

2024-10-01T18:17

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Громкий старт Рютте Покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг, который занимал пост генерального секретаря в течение десяти лет, 1 октября передал полномочия новому руководителю альянса Марку Рютте в ходе заседания Евроатлантического совета. В числе его первых заявлений было объявление украинского вопроса безусловным приоритетом НАТО. "Мой следующий приоритет – это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО. Так как достичь стабильной безопасности в Европе без сильной и независимой Украины невозможно. Мы должны реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне. Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО, потому что место Украины - в НАТО", - сказал Рютте, вступая в должность. Не менее громкие заявления новый генсек сделал и в ходе первой пресс-конференции. В частности, он высказал свое мнение на счет продолжительной дискуссии о возможности украинских ударов вглубь российской территории. Так, по его словам, Украина "имеет право защищать себя, как гласит международное право, однако решение остается за отдельными союзниками". Ранее Столтенберг заявлял, что страны Североатлантического альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Также Рютте признал, что без поддержки Соединенных Штатов Украина бы уже не существовала, как государство. Уклончиво новый генсек ответил на вопросы об украинском членстве в альянсе или способности победить Россию. С другой стороны, он указал на успешное наступление русских и призвал "смотреть на развитие событий". Прокомментировал он изменения ядерной доктрины в РФ:"Я могу твердо заявить, что НАТО не видит никакой непосредственной угрозы применения ядерного оружия", - заявил он, обвинив РФ в "безответственной ядерной риторике". В Кремле убеждены, что альянс не изменит риторику в отношении украинского конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Рютте, занимавший ранее пост премьер-министра Нидерландов, хорошо известен Москве. Ранее в России еще надеялись на конструктивное взаимодействие с военным союзом, но на фоне антироссийской позиции, которую заняли еще прежде Нидерланды, иллюзии исчезли.Угледар - это Россия!Российский триколор водрузили бойцы российской армии на здание администрации в центре Угледара. Соответствующие кадры появились в сети во вторник, официального подтверждения о переходе под города под контроль ВС РФ от Минобороны России или Украины пока не поступало. Пока о зачистке города информируют телеграм-каналы и военные корреспонденты. "Сопротивление противника носит уже локальный характер, основная и самая жаркая часть битвы наконец закончена. Русские солдаты поднялись на крышу горсовета в центре и водрузили триколор и Знамя Победы", - пишет Readovka.Украинская сторона удостоила общественность лишь коротким комментарием о том, что завозить гуманитарную помощь в Угледар больше нет возможности. В свою очередь Генштаб украинской армии указал что, российские войска не менее восьми раз штурмовали позиции ВСУ в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Перед этим СМИ писали, что украинские войска бежали из города без приказа командования. Позже сообщалось, будто Владимир Зеленский разрешил главкому ВСУ Александру Сырскому начать отвод подразделений из Угледара.Российская армия билась за этот населенный пункт, который находится на высоте, почти с начала спецоперации. Контроль над Угледаром дает стратегическое преимущество ВС РФ. Теперь у Украины уменьшилась возможность контролировать сухопутный коридор в Крым с помощью западного дальнобойного вооружения. На очереди - Курахово и Селидово, а там и выход на административные границы Донецкой Народной Республики.Чем обернулась курская авантюра Зеленского для украинцевИз-за интенсивных обстрелов российской армии насильственная эвакуация детей с родителями или опекунами расширена еще на 90 населенных пунктов Сумской области. Такие предварительные итоги операции украинской армии по захвату Курской области сообщил Сумской районный совет во вторник, 1 октября. Сам приказ "о проведении обязательной принудительной эвакуации детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Сумского района Сумской области в условиях военного положения" подписали главы местной администрации и руководители оперативно-тактической группировки "Северск". В частности, покинуть свои дома обяжут жителей Белопольского и Ворожбянского городских территориальных общин, Краснопольского и Хотинского поселковых территориальных общин, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных общин Сумского района - всего 88 населенных пунктов, в числе которых село Хотень и город Ворожба. Военные, полиция, спасатели и другие специалисты организуют централизованный, насильственный вывоз несовершеннолетних. Впервые жителей украинского региона в Сумской области попросили эвакуироваться из десяти километровой на границе с Россией еще в мае. Сколько человек должны выехать и в какие сроки не уточнялось, но теперь спустя время понятно к чему готовили украинцев. Реальность оказалась иной и сегодня речь идет уже не о десяти километрах. Украинская армия атакует Курскую область преимущественно из Сумской области. Сегодня Минобороны РФ сообщало, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками ВС России только за сутки были нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Будивильное, Глухов, Клевань, Кучеровка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Студенок и Ястребщина. В ведомстве подчеркнули, что операция по уничтожению украинской армии, атакующей российское приграничье, продолжается. Подробнее по теме - в материале "Украина вывозит всех из Глухова в Сумской области. О новом этапе курского сражения и планах ВСУ – Кутырь" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240626/1055864099.html

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