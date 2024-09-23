https://ukraina.ru/20240923/1057623139.html

Украина вывозит всех из Глухова в Сумской области. О новом этапе курского сражения и планах ВСУ – Кутырь

Украина вывозит всех из Глухова в Сумской области. О новом этапе курского сражения и планах ВСУ – Кутырь - 23.09.2024 Украина.ру

Украина вывозит всех из Глухова в Сумской области. О новом этапе курского сражения и планах ВСУ – Кутырь

Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор ТГ-канала "Как просто быть солдатом" Виктор Кутырь в эфире Украина.ру прокомментировал увеличение численности вооружённых сил РФ, оценил последствия возможной гражданской войны в США и описал вероятный сценарий освобождения Курской области и выхода российских войск к Сумам и Харькову

2024-09-23T14:10

2024-09-23T14:10

2024-09-23T14:24

россия

украина.ру

вооруженные силы украины

всу

сумская область

курская область

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.00:25 – Указ Путина об увеличении численности вооружённых сил России: будет ли новая волна мобилизации?05:40 – Поможет ли гражданская война в США завершить СВО и какая Украина нужна России?06:30 – Как будут развиваться боевые действия до президентских выборов в США?08:37 – "Мирный план" Зеленского: напугает ли Россию полномасштабное вмешательство НАТО?10:51 – Почему США не дадут ядерное оружие Зеленскому?15:23 – Ситуация в Курской области: о тактических нюансах освободительной операции;21:48 – о заходе ВС России в Сумскую область и выходе на Харьков#Кутырь #Путин #Россия #РФ #армия #ВСРФ #армия #мобилизация #добровольцы #контрактники #генштаб #выборы #США #президент #ВСУ #Зеленский #переговоры #война #СВО #спецоперация #Украина #история #ВеликаяОтечественная #капитуляция #ЛБС #Херсон #Запорожье #плен #нацисты #ЯО #ОМП #ядерноеОружие #бизнес #рекультивация #боеприпасы #вооружения #КурскаяОбласть #Курск #наступление #контрнаступление #сейм #обстрел #логистика #Сумы #Суджа #артиллерия #ХарьковТГ-канал Виктора Кутыря - t.me/...t_soldatomКанал Виктора Кутыря в Rutube: rutube.ru/.../32433146/Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...l/4478643/Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина.ру, вооруженные силы украины, всу, сумская область, курская область