Украина вывозит всех из Глухова в Сумской области. О новом этапе курского сражения и планах ВСУ – Кутырь
14:10 23.09.2024 (обновлено: 14:24 23.09.2024)
Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор ТГ-канала "Как просто быть солдатом" Виктор Кутырь в эфире Украина.ру прокомментировал увеличение численности вооружённых сил РФ, оценил последствия возможной гражданской войны в США и описал вероятный сценарий освобождения Курской области и выхода российских войск к Сумам и Харькову
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:25 – Указ Путина об увеличении численности вооружённых сил России: будет ли новая волна мобилизации?
05:40 – Поможет ли гражданская война в США завершить СВО и какая Украина нужна России?
06:30 – Как будут развиваться боевые действия до президентских выборов в США?
08:37 – "Мирный план" Зеленского: напугает ли Россию полномасштабное вмешательство НАТО?
10:51 – Почему США не дадут ядерное оружие Зеленскому?
15:23 – Ситуация в Курской области: о тактических нюансах освободительной операции;
21:48 – о заходе ВС России в Сумскую область и выходе на Харьков
#Кутырь #Путин #Россия #РФ #армия #ВСРФ #армия #мобилизация #добровольцы #контрактники #генштаб #выборы #США #президент #ВСУ #Зеленский #переговоры #война #СВО #спецоперация #Украина #история #ВеликаяОтечественная #капитуляция #ЛБС #Херсон #Запорожье #плен #нацисты #ЯО #ОМП #ядерноеОружие #бизнес #рекультивация #боеприпасы #вооружения #КурскаяОбласть #Курск #наступление #контрнаступление #сейм #обстрел #логистика #Сумы #Суджа #артиллерия #Харьков
ТГ-канал Виктора Кутыря - t.me/...t_soldatom
Канал Виктора Кутыря в Rutube: rutube.ru/.../32433146/
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...l/4478643/
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
00:25 – Указ Путина об увеличении численности вооружённых сил России: будет ли новая волна мобилизации?
05:40 – Поможет ли гражданская война в США завершить СВО и какая Украина нужна России?
06:30 – Как будут развиваться боевые действия до президентских выборов в США?
08:37 – "Мирный план" Зеленского: напугает ли Россию полномасштабное вмешательство НАТО?
10:51 – Почему США не дадут ядерное оружие Зеленскому?
15:23 – Ситуация в Курской области: о тактических нюансах освободительной операции;
21:48 – о заходе ВС России в Сумскую область и выходе на Харьков
#Кутырь #Путин #Россия #РФ #армия #ВСРФ #армия #мобилизация #добровольцы #контрактники #генштаб #выборы #США #президент #ВСУ #Зеленский #переговоры #война #СВО #спецоперация #Украина #история #ВеликаяОтечественная #капитуляция #ЛБС #Херсон #Запорожье #плен #нацисты #ЯО #ОМП #ядерноеОружие #бизнес #рекультивация #боеприпасы #вооружения #КурскаяОбласть #Курск #наступление #контрнаступление #сейм #обстрел #логистика #Сумы #Суджа #артиллерия #Харьков
ТГ-канал Виктора Кутыря - t.me/...t_soldatom
Канал Виктора Кутыря в Rutube: rutube.ru/.../32433146/
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...l/4478643/
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
11:36"Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падениюВС РФ продвигаются под Угледаром, окружая город. Это значит, что в скором времени для снабжения у местной группировки ВСУ останутся лишь проселочные дороги, и тогда населенный пункт падет. Об этом 23 сентября написало украинское издание "Страна.ua"