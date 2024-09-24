https://ukraina.ru/20240924/1057658912.html

Угледар накануне падения. После мощного авиаудара по ВСУ в город вошли российские штурмовики

Угледар накануне падения. После мощного авиаудара по ВСУ в город вошли российские штурмовики - 24.09.2024 Украина.ру

Угледар накануне падения. После мощного авиаудара по ВСУ в город вошли российские штурмовики

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о военной ситуации вокруг Селидово, Курахово и Угледара

2024-09-24T18:04

2024-09-24T18:04

2024-09-24T18:04

эксклюзив

сво

угледар

авдеевка

донецкая народная республика

александр чаленко

вооруженные силы украины

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Освобождение юга ДНР продолжается: накануне пришло известие о переходе под российский контроль села Желанное-2, что в военном плане еще больше сузило коридор Невельского полукотла.Его северной точкой теперь стал этот освобожденный населенный пункт, а южной – западная окраина Красногоровки. Если российские подразделения возьмут два поселка южнее Желанного-2 – Звездное/Зоряное и Александрополь, то у ВСУ, находящихся еще на левом берегу реки Волчья, не будет абсолютно никаких шансов уйти на запад к своим. Чтобы украинцам не попасть там в плен или попросту не погибнуть, решение об их выходе украинскому командованию нужно принимать уже сейчас.Драматичность нынешнего момента для ВСУ заключается в том, что во вторник бои начались уже на подступах к Звездному. Горлышко полукотла сужается. На юг украинцам также отступить нельзя – там естественная преграда в виде широкого русла реки Лозовой.Не сбавляя темпа, российские подразделения продолжают брать в клещи Угледар, который украинцы превратили в хорошо укрепленную "фортецю", находящуюся на самой высокой точке на юге от Донецка. В ночь с понедельника на вторник российская авиация провела массированную бомбардировку города ФАБами с кассетной начинкой. Как и в случае с Авдеевкой, подобный авиаудар является косвенным признаком того, что российское командование сосредоточило все усилия и ресурсы для освобождения этого населенного пункта.Сегодня утром стало известно, что после ночной бомбардировки в Угледар с восточной стороны вошли российские штурмовые подразделения. Правда, пока неясно, была ли это разведка боем, или они уже закрепились в городской черте."Селидово, видимо, штурмовать не будут. Будут брать в клещи. С юга от Цукурино уже наши. С севера Новогродовку мы уже взяли. Кататься по дороге на северо-запад в Покровск, как вы понимаете, уже не вариант. Связь с "большой землей" только по дорогам на запад и на северо-запад. Как только падут Угледар и Курахово, сразу настанет очередь Селидово. Ну а потом – Мирноград/Димитрово", - уверена Бобкова.По ее словам, российское командование в городские бои Покровской агломерации втягиваться не будет. Городская агломерация Покровска и Мирнограда до войны составляла 150 тысяч человек. Это больше, чем Авдеевка и Бахмут вместе взятые (также в довоенных цифрах).Город, в общем-то, по большому счету и брать не нужно, так как еще летом он потерял свое значение как украинский логистический центр. Военные грузы на Часов Яр и Константиновку идут через Славянск. Его освобождение сейчас имеет больше морально-политическое значение, чем военное. Это будет означать фактический выход на границу ДНР и Днепропетровской области, что может произвести в каком-то смысле шоковое впечатление на украинскую национал-патриотическую общественность.Также хорошие известия приходят из-под Купянска, где российские подразделения смогли закрепиться непосредственно у границ города. Это крупный районный центр Харьковской области, оставленный российской армией осенью 2022 года, который уже в этом году, возможно, вернется под контроль ВС РФ.Читайте также материал Александра Чаленко Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией

https://ukraina.ru/20240924/1057632059.html

https://ukraina.ru/20240921/1057590303.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, угледар, авдеевка, донецкая народная республика, александр чаленко, вооруженные силы украины