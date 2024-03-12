В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления - 12.03.2024 Украина.ру
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В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления
В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления - 12.03.2024 Украина.ру
В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления
До двадцати лет тюрьмы грозит украинцу, передававшему информацию спецслужбам Киева о дислокации российских правоохранителей в Мариуполе. Сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили шпиона, который без сопротивления сдался спецслужбам, когда те нагрянули к нему домой
2024-03-12T18:03
2024-03-12T18:03
новости
мариуполь
росгвардия
шпионы
шпионаж
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Соответствующее видео распространили телеграм-каналы. В ходе оперативных мероприятий силовики выяснили, что житель Мариуполя передавал украинским спецслужбам информацию о расположениях подразделений Росгвардии в городе. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ – "Шпионаж". Фигуранту может грозить до двадцати лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что в ЛНР задержан спонсор террористического нацбатальона "Азов"*. *признан террористической организацией в РФ
https://ukraina.ru/20240226/1053542688.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мариуполь, росгвардия, шпионы, шпионаж
Новости, Мариуполь, Росгвардия, шпионы, шпионаж

В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления

18:03 12.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мариуполе
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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До двадцати лет тюрьмы грозит украинцу, передававшему информацию спецслужбам Киева о дислокации российских правоохранителей в Мариуполе. Сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили шпиона, который без сопротивления сдался спецслужбам, когда те нагрянули к нему домой
Соответствующее видео распространили телеграм-каналы.
В ходе оперативных мероприятий силовики выяснили, что житель Мариуполя передавал украинским спецслужбам информацию о расположениях подразделений Росгвардии в городе. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ – "Шпионаж". Фигуранту может грозить до двадцати лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в ЛНР задержан спонсор террористического нацбатальона "Азов"*.
*признан террористической организацией в РФ
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