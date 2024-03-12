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В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления

В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления - 12.03.2024 Украина.ру

В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления

До двадцати лет тюрьмы грозит украинцу, передававшему информацию спецслужбам Киева о дислокации российских правоохранителей в Мариуполе. Сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили шпиона, который без сопротивления сдался спецслужбам, когда те нагрянули к нему домой

2024-03-12T18:03

2024-03-12T18:03

2024-03-12T18:03

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Соответствующее видео распространили телеграм-каналы. В ходе оперативных мероприятий силовики выяснили, что житель Мариуполя передавал украинским спецслужбам информацию о расположениях подразделений Росгвардии в городе. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ – "Шпионаж". Фигуранту может грозить до двадцати лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что в ЛНР задержан спонсор террористического нацбатальона "Азов"*. *признан террористической организацией в РФ

https://ukraina.ru/20240226/1053542688.html

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новости, мариуполь, росгвардия, шпионы, шпионаж