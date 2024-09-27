В Москве задержаны мошенники, которые продавали мигрантам поддельные украинские паспорта - 27.09.2024 Украина.ру
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В Москве задержаны мошенники, которые продавали мигрантам поддельные украинские паспорта
В Москве задержаны мошенники, которые продавали мигрантам поддельные украинские паспорта - 27.09.2024 Украина.ру
В Москве задержаны мошенники, которые продавали мигрантам поддельные украинские паспорта
Следственный комитет России 27 сентября в своем телеграм-канале сообщил о пресечении деятельности организованной группы, незаконно оформлявшей мигрантам гражданство России
2024-09-27T13:22
2024-09-27T13:22
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украина
донецкая народная республика
мария бутина
следственный комитет
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Следователи выяснили, что в 2023 году группа людей, пользуясь связями с должностными лицами, организовала преступную схему для получения гражданства России. Они искали граждан Таджикистана и Узбекистана, которые хотели получить российское гражданство, но не имели на это законных оснований.Силовики провели в ходе расследования 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле, они нашли множество поддельных документов и печатей. "В настоящее время задержаны девять организаторов преступной группы. С ними проводятся необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение. Также для проведения следственных действий доставлены лица, незаконно получившие гражданство РФ. Следствием инициирован вопрос о лишении их гражданства и дальнейшей депортации", - указали в СК.По факту случившегося возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.Подробнее о миграции - в материале Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, мария бутина, следственный комитет, ск рф
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Мария Бутина, Следственный комитет, СК РФ

В Москве задержаны мошенники, которые продавали мигрантам поддельные украинские паспорта

13:22 27.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Следственный комитет России 27 сентября в своем телеграм-канале сообщил о пресечении деятельности организованной группы, незаконно оформлявшей мигрантам гражданство России
Следователи выяснили, что в 2023 году группа людей, пользуясь связями с должностными лицами, организовала преступную схему для получения гражданства России.
Они искали граждан Таджикистана и Узбекистана, которые хотели получить российское гражданство, но не имели на это законных оснований.

"Фигуранты за денежное вознаграждение в размере от 150 до 350 тысяч рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки о имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики, что позволяло иностранным гражданам получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - говорится в материале.

Силовики провели в ходе расследования 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле, они нашли множество поддельных документов и печатей.
"В настоящее время задержаны девять организаторов преступной группы. С ними проводятся необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение. Также для проведения следственных действий доставлены лица, незаконно получившие гражданство РФ. Следствием инициирован вопрос о лишении их гражданства и дальнейшей депортации", - указали в СК.
По факту случившегося возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.
Подробнее о миграции - в материале Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМария БутинаСледственный комитетСК РФ
 
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