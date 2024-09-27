В Москве задержаны мошенники, которые продавали мигрантам поддельные украинские паспорта
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Следственный комитет России 27 сентября в своем телеграм-канале сообщил о пресечении деятельности организованной группы, незаконно оформлявшей мигрантам гражданство России
Следователи выяснили, что в 2023 году группа людей, пользуясь связями с должностными лицами, организовала преступную схему для получения гражданства России.
Они искали граждан Таджикистана и Узбекистана, которые хотели получить российское гражданство, но не имели на это законных оснований.
"Фигуранты за денежное вознаграждение в размере от 150 до 350 тысяч рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки о имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики, что позволяло иностранным гражданам получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - говорится в материале.
Силовики провели в ходе расследования 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле, они нашли множество поддельных документов и печатей.
"В настоящее время задержаны девять организаторов преступной группы. С ними проводятся необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение. Также для проведения следственных действий доставлены лица, незаконно получившие гражданство РФ. Следствием инициирован вопрос о лишении их гражданства и дальнейшей депортации", - указали в СК.
По факту случившегося возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.
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