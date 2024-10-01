"Иногда воевать приходится всем": Ищенко о том, боятся ли немцы втягивания Германии в большую войну - 01.10.2024 Украина.ру
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"Иногда воевать приходится всем": Ищенко о том, боятся ли немцы втягивания Германии в большую войну
"Иногда воевать приходится всем": Ищенко о том, боятся ли немцы втягивания Германии в большую войну - 01.10.2024 Украина.ру
"Иногда воевать приходится всем": Ищенко о том, боятся ли немцы втягивания Германии в большую войну
Конечно, есть люди, которые всю жизнь мечтают воевать, у них просто такое хобби Но в любом обществе таких людей единицы. Большинство хочет жить в мире. Простые люди нигде не хотят воевать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-01T04:00
2024-10-01T04:00
новости
россия
германия
украина
ростислав ищенко
нато
война
сво
спецоперация
сша
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Согласно последнему опросу в Германии, 67% избирателей недовольны политикой своего правительства по Украине, а 68% обеспокоены тем, что Германия может быть втянута в большую европейскую войну.Простые люди нигде не хотят воевать. Даже если кто-то говорит, что он готов воевать, он все равно подразумевает, что за него будет воевать кто-то другой. Но иногда воевать приходится всем, отметил эксперт.Когда коренные британцы, французы и немцы "топают ногами" по поводу наплыва мигрантов, они же не идут свергать свои правительства и не бегут из своих стран. При этом в Россию "открыты двери для миграции белых христиан с Запада", - сказал обозреватель.По его мнению, если гипотетически представить, что в России объявят не частичную, а полную мобилизацию, не все будут довольны, но все пойдут. В США тоже все протестовали против войны во Вьетнаме, но когда призывали в армию, все шли, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руПодробнее том, что означают изменения в ядерной доктрине Российской Федерации — в интервью Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, германия, украина, ростислав ищенко, нато, война, сво, спецоперация, сша, мобилизация, вьетнам
Новости, Россия, Германия, Украина, Ростислав Ищенко, НАТО, война, СВО, Спецоперация, США, мобилизация, Вьетнам

"Иногда воевать приходится всем": Ищенко о том, боятся ли немцы втягивания Германии в большую войну

04:00 01.10.2024
 
© Public domainТанк Leopard 2A4
Танк Leopard 2A4
© Public domain
Читать в
Конечно, есть люди, которые всю жизнь мечтают воевать, у них просто такое хобби Но в любом обществе таких людей единицы. Большинство хочет жить в мире. Простые люди нигде не хотят воевать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Согласно последнему опросу в Германии, 67% избирателей недовольны политикой своего правительства по Украине, а 68% обеспокоены тем, что Германия может быть втянута в большую европейскую войну.
Простые люди нигде не хотят воевать. Даже если кто-то говорит, что он готов воевать, он все равно подразумевает, что за него будет воевать кто-то другой. Но иногда воевать приходится всем, отметил эксперт.
Когда коренные британцы, французы и немцы "топают ногами" по поводу наплыва мигрантов, они же не идут свергать свои правительства и не бегут из своих стран. При этом в Россию "открыты двери для миграции белых христиан с Запада", - сказал обозреватель.
"Много их к нам переехало? Отдельные семьи. Это тоненький ручеек. Может быть, когда-нибудь он превратится в бурный поток, но пока этого нет. Это естественно. Каждый человек старается жить в своей стране, где ему все известно", — отметил Ищенко.
По его мнению, если гипотетически представить, что в России объявят не частичную, а полную мобилизацию, не все будут довольны, но все пойдут. В США тоже все протестовали против войны во Вьетнаме, но когда призывали в армию, все шли, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
Подробнее том, что означают изменения в ядерной доктрине Российской Федерации — в интервью Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно на сайте Украина.ру
Абрамс
Вчера, 21:06
НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить Запад цепляется за Украину и боится ее ориентации на Россию, потому что ВСУ — это главная ударная сила и единственная пехота НАТО, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
 
НовостиРоссияГерманияУкраинаРостислав ИщенкоНАТОвойнаСВОСпецоперацияСШАмобилизацияВьетнам
 
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