https://ukraina.ru/20241001/1057801024.html

"Иногда воевать приходится всем": Ищенко о том, боятся ли немцы втягивания Германии в большую войну

"Иногда воевать приходится всем": Ищенко о том, боятся ли немцы втягивания Германии в большую войну - 01.10.2024 Украина.ру

"Иногда воевать приходится всем": Ищенко о том, боятся ли немцы втягивания Германии в большую войну

Конечно, есть люди, которые всю жизнь мечтают воевать, у них просто такое хобби Но в любом обществе таких людей единицы. Большинство хочет жить в мире. Простые люди нигде не хотят воевать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-01T04:00

2024-10-01T04:00

2024-10-01T04:00

новости

россия

германия

украина

ростислав ищенко

нато

война

сво

спецоперация

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036841303_134:163:804:540_1920x0_80_0_0_be81e67eabf4452359b56e33fbd01b78.jpg

Согласно последнему опросу в Германии, 67% избирателей недовольны политикой своего правительства по Украине, а 68% обеспокоены тем, что Германия может быть втянута в большую европейскую войну.Простые люди нигде не хотят воевать. Даже если кто-то говорит, что он готов воевать, он все равно подразумевает, что за него будет воевать кто-то другой. Но иногда воевать приходится всем, отметил эксперт.Когда коренные британцы, французы и немцы "топают ногами" по поводу наплыва мигрантов, они же не идут свергать свои правительства и не бегут из своих стран. При этом в Россию "открыты двери для миграции белых христиан с Запада", - сказал обозреватель.По его мнению, если гипотетически представить, что в России объявят не частичную, а полную мобилизацию, не все будут довольны, но все пойдут. В США тоже все протестовали против войны во Вьетнаме, но когда призывали в армию, все шли, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руПодробнее том, что означают изменения в ядерной доктрине Российской Федерации — в интервью Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240930/1057797038.html

россия

германия

украина

сша

вьетнам

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, украина, ростислав ищенко, нато, война, сво, спецоперация, сша, мобилизация, вьетнам