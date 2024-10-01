Буфер в виде Украины исчезает на глазах и теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО — эксперт - 01.10.2024 Украина.ру
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Буфер в виде Украины исчезает на глазах и теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО — эксперт
Буфер в виде Украины исчезает на глазах и теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО — эксперт - 01.10.2024 Украина.ру
Буфер в виде Украины исчезает на глазах и теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО — эксперт
Сейчас речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что украинская "подушка безопасности" исчезает. Белоруссия тут не в счет, потому что и Россия, и Запад рассматривают ее как часть РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-01T04:45
2024-10-01T04:45
новости
россия
запад
белоруссия
ростислав ищенко
михаил онуфриенко
нато
война
граница
сво
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Сейчас становится понятно, что противостояние России с Западом будет только нарастать. Раньше у России существовала "прослойка" в виде Украины, на территории которой она могла воевать, сказал эксперт.А теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что эта "подушка безопасности" исчезает. Белоруссия тут не в счет, потому что и Россия, и Запад рассматривают ее как часть РФ, отметил политолог.Он подчеркнул, что украинский буфер сейчас нужно разобрать до конца, потому что он перестал играть сдерживающую роль и стал враждебным.По словам эксперта, теперь Россия выходит на границу с Западом на всем ее протяжении: от Баренцева до Черного моря. И на этой границе постоянно будет расти напряженность. И мы на это реагируем, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руПодробнее том, что означают изменения в ядерной доктрине Российской Федерации — в интервью Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, запад, белоруссия, ростислав ищенко, михаил онуфриенко, нато, война, граница, сво, спецоперация, украина
Новости, Россия, Запад, Белоруссия, Ростислав Ищенко, Михаил Онуфриенко, НАТО, война, граница, СВО, Спецоперация, Украина

Буфер в виде Украины исчезает на глазах и теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО — эксперт

04:45 01.10.2024
 
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37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Сейчас речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что украинская "подушка безопасности" исчезает. Белоруссия тут не в счет, потому что и Россия, и Запад рассматривают ее как часть РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас становится понятно, что противостояние России с Западом будет только нарастать. Раньше у России существовала "прослойка" в виде Украины, на территории которой она могла воевать, сказал эксперт.
А теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что эта "подушка безопасности" исчезает. Белоруссия тут не в счет, потому что и Россия, и Запад рассматривают ее как часть РФ, отметил политолог.
"Если до 2022 года по этому поводу у Запада еще были какие-то колебания, то потом Москва однозначно заявила, что нападение на Белоруссию будет рассматриваться как нападение на Россию с соответствующей реакцией. Буфер в виде Белоруссии уже исчез, а буфер в виде Украины исчезает на наших глазах", — констатировал Ищенко.
Он подчеркнул, что украинский буфер сейчас нужно разобрать до конца, потому что он перестал играть сдерживающую роль и стал враждебным.
По словам эксперта, теперь Россия выходит на границу с Западом на всем ее протяжении: от Баренцева до Черного моря. И на этой границе постоянно будет расти напряженность. И мы на это реагируем, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
Подробнее том, что означают изменения в ядерной доктрине Российской Федерации — в интервью Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно на сайте Украина.ру
Алексей Живов (СВО) - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Вчера, 16:36
Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на КалининградЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияЗападБелоруссияРостислав ИщенкоМихаил ОнуфриенкоНАТОвойнаграницаСВОСпецоперацияУкраина
 
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