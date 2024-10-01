Буфер в виде Украины исчезает на глазах и теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО — эксперт
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Сейчас речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что украинская "подушка безопасности" исчезает. Белоруссия тут не в счет, потому что и Россия, и Запад рассматривают ее как часть РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас становится понятно, что противостояние России с Западом будет только нарастать. Раньше у России существовала "прослойка" в виде Украины, на территории которой она могла воевать, сказал эксперт.
А теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что эта "подушка безопасности" исчезает. Белоруссия тут не в счет, потому что и Россия, и Запад рассматривают ее как часть РФ, отметил политолог.
"Если до 2022 года по этому поводу у Запада еще были какие-то колебания, то потом Москва однозначно заявила, что нападение на Белоруссию будет рассматриваться как нападение на Россию с соответствующей реакцией. Буфер в виде Белоруссии уже исчез, а буфер в виде Украины исчезает на наших глазах", — констатировал Ищенко.
Он подчеркнул, что украинский буфер сейчас нужно разобрать до конца, потому что он перестал играть сдерживающую роль и стал враждебным.
По словам эксперта, теперь Россия выходит на границу с Западом на всем ее протяжении: от Баренцева до Черного моря. И на этой границе постоянно будет расти напряженность. И мы на это реагируем, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
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