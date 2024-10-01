https://ukraina.ru/20241001/1057800682.html

Буфер в виде Украины исчезает на глазах и теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО — эксперт

Буфер в виде Украины исчезает на глазах и теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО — эксперт - 01.10.2024 Украина.ру

Буфер в виде Украины исчезает на глазах и теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО — эксперт

Сейчас речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что украинская "подушка безопасности" исчезает. Белоруссия тут не в счет, потому что и Россия, и Запад рассматривают ее как часть РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-01T04:45

2024-10-01T04:45

2024-10-01T04:45

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Сейчас становится понятно, что противостояние России с Западом будет только нарастать. Раньше у России существовала "прослойка" в виде Украины, на территории которой она могла воевать, сказал эксперт.А теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что эта "подушка безопасности" исчезает. Белоруссия тут не в счет, потому что и Россия, и Запад рассматривают ее как часть РФ, отметил политолог.Он подчеркнул, что украинский буфер сейчас нужно разобрать до конца, потому что он перестал играть сдерживающую роль и стал враждебным.По словам эксперта, теперь Россия выходит на границу с Западом на всем ее протяжении: от Баренцева до Черного моря. И на этой границе постоянно будет расти напряженность. И мы на это реагируем, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руПодробнее том, что означают изменения в ядерной доктрине Российской Федерации — в интервью Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, белоруссия, ростислав ищенко, михаил онуфриенко, нато, война, граница, сво, спецоперация, украина