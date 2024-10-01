Ищенко: После исчезновения Украины Запад готовится развязать против России "европейскую войну" - 01.10.2024 Украина.ру
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Ищенко: После исчезновения Украины Запад готовится развязать против России "европейскую войну"
Ищенко: После исчезновения Украины Запад готовится развязать против России "европейскую войну" - 01.10.2024 Украина.ру
Ищенко: После исчезновения Украины Запад готовится развязать против России "европейскую войну"
Размещение войск США у границ России должно создать условие, при котором лимитрофные режимы могут спровоцировать боевые действия с Россией. Чем больше американских войск – тем меньше они боятся за свою судьбу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-01T03:15
2024-10-01T03:15
новости
россия
украина
сша
ростислав ищенко
нато
война
вс рф
сво
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Даже в случае полного исчезновения Украины вопрос противостояния с США не снимается. Потому что Вашингтон продолжает готовить против России европейскую войну, отметил эксперт.Неизвестно, смогут ли они ее развязать, но само размещение американских войск у российских границ должно создать условие, при котором лимитрофные режимы могут спровоцировать боевые действия с Россией, отметил он.[По окончании Первой мировой войны термин "лимитроф" использовался для обозначения государств, образовавшихся из окраин бывшей царской России, главным образом, из западных губерний (Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, частично Польша и Румыния)]НАТО активно говорит о том, что война с Россией может начаться в 2026 или 2027 году. Даты называют разные, но все говорят, что война с Россией начнется, констатировал обозреватель.И поэтому России приходится увеличивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руО других сценариях украинского конфликта - в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, сша, ростислав ищенко, нато, война, вс рф, сво, спецоперация, европа, граница, армия сша
Новости, Россия, Украина, США, Ростислав Ищенко, НАТО, война, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Европа, граница, Армия США

Ищенко: После исчезновения Украины Запад готовится развязать против России "европейскую войну"

03:15 01.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
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© РИА Новости . Сергей Степанов
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Размещение войск США у границ России должно создать условие, при котором лимитрофные режимы могут спровоцировать боевые действия с Россией. Чем больше американских войск – тем меньше они боятся за свою судьбу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Даже в случае полного исчезновения Украины вопрос противостояния с США не снимается. Потому что Вашингтон продолжает готовить против России европейскую войну, отметил эксперт.
Неизвестно, смогут ли они ее развязать, но само размещение американских войск у российских границ должно создать условие, при котором лимитрофные режимы могут спровоцировать боевые действия с Россией, отметил он.
[По окончании Первой мировой войны термин "лимитроф" использовался для обозначения государств, образовавшихся из окраин бывшей царской России, главным образом, из западных губерний (Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, частично Польша и Румыния)]
"Чем больше американских войск – тем меньше они боятся за свою судьбу. Они рассуждают так: "Если американцы разместили у нас две роты, то в случае начала войны они их быстро посадят в вертолет и увезут. А если американцы разместили у нас три дивизии, то они попадут под огонь, вступят в боевые действия и Вашингтону придется вмешаться в конфликт с Россией", — подчеркнул Ищенко.
НАТО активно говорит о том, что война с Россией может начаться в 2026 или 2027 году. Даты называют разные, но все говорят, что война с Россией начнется, констатировал обозреватель.
И поэтому России приходится увеличивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
О других сценариях украинского конфликта - в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
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Александр Дюков: Зеленский не устроит Мюнхенский сговор против РФ, так как США ведут себя слишком гордоВ случае с "мирными планами Зеленского" речь вообще не идет о каком-то подобии Мюнхенского сговора ("мы договоримся что-то сделать"). Зеленский просто ездит по западным столицам и вымогает помощь. Помощь эту он получает, но эта помощь направлена исключительно на продолжение войны
 
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