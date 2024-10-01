Ищенко: После исчезновения Украины Запад готовится развязать против России "европейскую войну"
Размещение войск США у границ России должно создать условие, при котором лимитрофные режимы могут спровоцировать боевые действия с Россией. Чем больше американских войск – тем меньше они боятся за свою судьбу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Неизвестно, смогут ли они ее развязать, но само размещение американских войск у российских границ должно создать условие, при котором лимитрофные режимы могут спровоцировать боевые действия с Россией, отметил он.
"Чем больше американских войск – тем меньше они боятся за свою судьбу. Они рассуждают так: "Если американцы разместили у нас две роты, то в случае начала войны они их быстро посадят в вертолет и увезут. А если американцы разместили у нас три дивизии, то они попадут под огонь, вступят в боевые действия и Вашингтону придется вмешаться в конфликт с Россией", — подчеркнул Ищенко.
НАТО активно говорит о том, что война с Россией может начаться в 2026 или 2027 году. Даты называют разные, но все говорят, что война с Россией начнется, констатировал обозреватель.
И поэтому России приходится увеличивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
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