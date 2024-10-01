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Ищенко: После исчезновения Украины Запад готовится развязать против России "европейскую войну"

Ищенко: После исчезновения Украины Запад готовится развязать против России "европейскую войну" - 01.10.2024 Украина.ру

Ищенко: После исчезновения Украины Запад готовится развязать против России "европейскую войну"

Размещение войск США у границ России должно создать условие, при котором лимитрофные режимы могут спровоцировать боевые действия с Россией. Чем больше американских войск – тем меньше они боятся за свою судьбу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-01T03:15

2024-10-01T03:15

2024-10-01T03:15

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Даже в случае полного исчезновения Украины вопрос противостояния с США не снимается. Потому что Вашингтон продолжает готовить против России европейскую войну, отметил эксперт.Неизвестно, смогут ли они ее развязать, но само размещение американских войск у российских границ должно создать условие, при котором лимитрофные режимы могут спровоцировать боевые действия с Россией, отметил он.[По окончании Первой мировой войны термин "лимитроф" использовался для обозначения государств, образовавшихся из окраин бывшей царской России, главным образом, из западных губерний (Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, частично Польша и Румыния)]НАТО активно говорит о том, что война с Россией может начаться в 2026 или 2027 году. Даты называют разные, но все говорят, что война с Россией начнется, констатировал обозреватель.И поэтому России приходится увеличивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руО других сценариях украинского конфликта - в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, сша, ростислав ищенко, нато, война, вс рф, сво, спецоперация, европа, граница, армия сша