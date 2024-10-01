Противник перебросил резервы: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ вбили клин между Селидово и Цукурино
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Благодаря освобождению Украинска российские войска перерезали трассу между Селидово и Цукурино. Таком образом они охватывают не только Цукурино с севера, но и Селидово с юга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На днях Минобороны РФ сообщило об освобождении Украинска в ДНР. По меркам донецкой агломерации это большой город. Там есть террикон шахты "Украина", расположенной к западу от города. Это позволяет контролировать местность, рассказал эксперт.
Расположение Украинска позволяет начать штурм поселка Цукурино, расположенного западнее. Это же позволило вбить клин между Цукурино и Селидово. Противник перебросил туда резервы, там идут позиционные бои, добавил обозреватель.
"Благодаря освобождению Украинска наши войска перерезали трассу между Селидово и Цукурино. Таком образом они охватывают не только Цукурино с севера, но и Селидово с юга. Это дает нам возможность полноценно и с меньшими потерями вести освобождение этих городов", — подчеркнул Онуфриенко.
К югу от Украинская расположен Горняк, который тоже штурмуют ВС РФ. Они находятся на северных окраинах города. То есть бойцы получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению других населенных пунктов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.ру
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