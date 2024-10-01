Противник перебросил резервы: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ вбили клин между Селидово и Цукурино - 01.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241001/1057778599.html
Противник перебросил резервы: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ вбили клин между Селидово и Цукурино
Противник перебросил резервы: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ вбили клин между Селидово и Цукурино - 01.10.2024 Украина.ру
Противник перебросил резервы: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ вбили клин между Селидово и Цукурино
Благодаря освобождению Украинска российские войска перерезали трассу между Селидово и Цукурино. Таком образом они охватывают не только Цукурино с севера, но и Селидово с юга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-10-01T03:45
2024-10-01T03:45
новости
селидово
россия
донецкая народная республика
михаил онуфриенко
всу
наступление
бои
донбасс
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057774811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df5c4cdfd0122d09e09c037025fe4363.jpg
На днях Минобороны РФ сообщило об освобождении Украинска в ДНР. По меркам донецкой агломерации это большой город. Там есть террикон шахты "Украина", расположенной к западу от города. Это позволяет контролировать местность, рассказал эксперт.Расположение Украинска позволяет начать штурм поселка Цукурино, расположенного западнее. Это же позволило вбить клин между Цукурино и Селидово. Противник перебросил туда резервы, там идут позиционные бои, добавил обозреватель.К югу от Украинская расположен Горняк, который тоже штурмуют ВС РФ. Они находятся на северных окраинах города. То есть бойцы получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению других населенных пунктов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.ру О неотвратимости победы России на поле боя — в материале Ростислава Ищенко Почему Россия обречена на победу на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240928/1057726701.html
селидово
россия
донецкая народная республика
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057774811_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1498bc54eeb8d6d482a6ee43350b8e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, селидово, россия, донецкая народная республика, михаил онуфриенко, всу, наступление, бои, донбасс, сво, спецоперация
Новости, Селидово, Россия, Донецкая Народная Республика, Михаил Онуфриенко, ВСУ, наступление, бои, Донбасс, СВО, Спецоперация

Противник перебросил резервы: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ вбили клин между Селидово и Цукурино

03:45 01.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Благодаря освобождению Украинска российские войска перерезали трассу между Селидово и Цукурино. Таком образом они охватывают не только Цукурино с севера, но и Селидово с юга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На днях Минобороны РФ сообщило об освобождении Украинска в ДНР. По меркам донецкой агломерации это большой город. Там есть террикон шахты "Украина", расположенной к западу от города. Это позволяет контролировать местность, рассказал эксперт.
Расположение Украинска позволяет начать штурм поселка Цукурино, расположенного западнее. Это же позволило вбить клин между Цукурино и Селидово. Противник перебросил туда резервы, там идут позиционные бои, добавил обозреватель.
"Благодаря освобождению Украинска наши войска перерезали трассу между Селидово и Цукурино. Таком образом они охватывают не только Цукурино с севера, но и Селидово с юга. Это дает нам возможность полноценно и с меньшими потерями вести освобождение этих городов", — подчеркнул Онуфриенко.
К югу от Украинская расположен Горняк, который тоже штурмуют ВС РФ. Они находятся на северных окраинах города. То есть бойцы получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению других населенных пунктов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.ру
О неотвратимости победы России на поле боя — в материале Ростислава Ищенко Почему Россия обречена на победу на сайте Украина.ру
Дмитрий Бавырин интервью
28 сентября, 07:04
Дмитрий Бавырин: Россия угомонила американский "цирк", но "клоуны" из Украины еще могут сделать ей больноУкраина еще принесет очень много боли и России, и Америке. Это будет боль разного плана. Вопрос в том, хватит ли у ядерных держав сил и ума не начинать мировую бойню из-за инструмента
 
НовостиСелидовоРоссияДонецкая Народная РеспубликаМихаил ОнуфриенкоВСУнаступлениебоиДонбассСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Клещи замыкаются: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ штурмуют Горняк и готовят ВСУ котел под Красногоровкой
05:50Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне
05:45"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут
05:30Для Украины город потерян: военкор о том, почему ВСУ не будут долго сражаться за Угледар
05:17Хроника энергетической войны: Ливия поставляет нефть, Индия - дизтопливо, а Ростов - уголь Донбасса
05:15"Началась длительная агония": Ищенко объяснил, почему уничтожение киевского режима – вопрос времени
05:00Попадут в плен или умрут: эксперт раскрыл, как ВС РФ с трех сторон "насыпают" ВСУ под Невельском
04:58Новые отключения света, рост налогов и цен. Что ожидает украинцев в октябре
04:45Буфер в виде Украины исчезает на глазах и теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО — эксперт
04:30Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России
04:15"К кому перейдет Киев?" Ищенко рассказал, каким образом Россия может обеспечить свою безопасность
04:00"Иногда воевать приходится всем": Ищенко о том, боятся ли немцы втягивания Германии в большую войну
03:45Противник перебросил резервы: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ вбили клин между Селидово и Цукурино
03:30Изменения в ядерной доктрине: эксперт объяснил, как стратеги НАТО получили "ушат холодной воды"
03:15Ищенко: После исчезновения Украины Запад готовится развязать против России "европейскую войну"
03:00Предупреждение для Польши и Прибалтики: эксперт раскрыл, что означает изменение ядерной доктрины РФ
21:06НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить
21:01Мирный план вышел в тираж: почему для России вредна китайско-бразильская инициатива
19:30Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно
18:49Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военные политологи о планах Запада на Россию
Лента новостейМолния