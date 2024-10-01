https://ukraina.ru/20241001/1057778599.html

Противник перебросил резервы: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ вбили клин между Селидово и Цукурино

Противник перебросил резервы: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ вбили клин между Селидово и Цукурино - 01.10.2024 Украина.ру

Противник перебросил резервы: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ вбили клин между Селидово и Цукурино

Благодаря освобождению Украинска российские войска перерезали трассу между Селидово и Цукурино. Таком образом они охватывают не только Цукурино с севера, но и Селидово с юга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-10-01T03:45

2024-10-01T03:45

2024-10-01T03:45

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На днях Минобороны РФ сообщило об освобождении Украинска в ДНР. По меркам донецкой агломерации это большой город. Там есть террикон шахты "Украина", расположенной к западу от города. Это позволяет контролировать местность, рассказал эксперт.Расположение Украинска позволяет начать штурм поселка Цукурино, расположенного западнее. Это же позволило вбить клин между Цукурино и Селидово. Противник перебросил туда резервы, там идут позиционные бои, добавил обозреватель.К югу от Украинская расположен Горняк, который тоже штурмуют ВС РФ. Они находятся на северных окраинах города. То есть бойцы получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению других населенных пунктов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.ру О неотвратимости победы России на поле боя — в материале Ростислава Ищенко Почему Россия обречена на победу на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240928/1057726701.html

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