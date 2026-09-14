https://ukraina.ru/20260914/voyna-vsekh-protiv-vsekh-na-ukraine-genprokuror-sbezhal-zelenskiy-nanosit-otvetnyy-udar-1083190763.html

Война всех против всех на Украине: генпрокурор сбежал, Зеленский наносит ответный удар

Война всех против всех на Украине: генпрокурор сбежал, Зеленский наносит ответный удар - 14.09.2026 Украина.ру

Война всех против всех на Украине: генпрокурор сбежал, Зеленский наносит ответный удар

Начался второй акт столкновения Зеленского с антикоррупционными органами на Украине, которые обнародуют всё новые данные о немыслимом воровстве в самых высоких кабинетах.

2026-09-14T18:33

2026-09-14T18:33

2026-09-14T18:33

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украина

банковая

киев

владимир зеленский

кравченко

кривонос

верховная рада

сап

набу

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Увольнение генпрокурора Руслана Кравченко и его скорый побег из страны — только прелюдия грандиозного скандала. Уже из-за границы Кравченко обвиняет руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализованной антикоррупционной прокуратуры (САП) в злоупотреблениях и анонсирует им подозрения.Но, кажется, у Зеленского на этот раз едва ли получится выйти из скандала невредимым. Почему, объясняли эксперты на своих страницах в соцсетях (орфография и пунктуация частично сохранены).Политолог Максим Жаров:"Глобальный Лондон" перекормил Украину деньгами. На Украине случилась типично украинская история. Генеральный прокурор Украины Кравченко, который с подачи НАБУ проходит подозреваемым по "делу о колл-центрах" и который должен уйти в отставку, обвинил главу НАБУ Кривоноса в "подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в очень больших размерах"! И после этого покинул Украину!На Банковой анонимно заявляют, что "генпрокурор сошел с ума", Зеленский публично настаивает на его отставке (Рада будет голосовать по ней завтра, 15 сентября), а политические оппоненты Зеленского, близкие к НАБУ, считают, что демарш Кравченко — это согласованная с Зеленским атака Банковой на НАБУ.В целом в этой истории совершенно очевидно, что команда Зеленского просто утопает в деньгах и из-за этого в коррупции. "Глобальный Лондон" сам породил эту коррупцию и де-факто разрешает Зеленскому глумиться над борьбой с коррупцией, которую имитируют в интересах "глобального Лондона" НАБУ и САП.Но скандал даже для Киева вышел уже слишком громкий, и у Кремля сейчас появляется шанс политически окантовывать этот скандал против "глобального Лондона".Директор Института международных политический и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Вопросов по происходящему масса, но уже понятно: на Украине идет смена баланса сил. После июля 2025 года Банковая уже знает цену фронтальной атаки на антикоррупционные институты.Тогда Верховная рада приняла закон, фактически ставивший НАБУ и САП под контроль политически назначаемого генпрокурора. Последовали первые крупные протесты и крайне жёсткая реакция европейских спонсоров, после чего независимость органов пришлось восстанавливать.Повторять эту операцию в лоб глупо, поэтому офис Зеленского и действует через генпрокурора, задержавшегося на должности специально для подготовки "перпендикулярного" удара по НАБУ и САП. Не доказывать, что НАБУ и САП должны подчиняться президенту, то бишь Зеленскому, а поставить вопрос о том, достойны ли эти структуры независимости.То, что Зеленский в курсе происходящего, неопровержимо доказывается простым фактом: сделав заявление, экс-генпрокурор Кравченко стремительно скрылся за границей Украины, и препятствий ему никто не чинил.На Украине всё отчетливее складываются два контура власти. Первый — это превратившийся в военного диктатора Зеленский с его камарильей. Второй — созданная в значительной степени как результат послемайданных реформ и требований Запада "антикоррупционная" вертикаль НАБУ–САП–ВАКС. Ключевая задача которой – сдерживать Зеленского.Пока НАБУ преследовало отдельных министров, депутатов или чиновников, эти конструкции могли сосуществовать. Но теперь расследования воровства западных денег подобрались вплотную к самому Зе.За первое полугодие 2026 года НАБУ и САП сообщили о подозрениях экс-руководителю офиса Зеленского, его бывшему заму и экс-министру энергетики. Теперь антикоррупционные органы вошли к генпрокурору. Если НАБУ и САП будут способны выбивать людей из президентской команды, это будет приговором режиму Зеленского. Раз принадлежность к президентскому окружению больше не гарантирует чиновнику политической защиты от расследования, смысл у лояльности Зеленскому исчезает.Элиты начинают ориентироваться не только на Банковую, но и на автономные правоохранительные центры, суды и внешние силы.Украинский политический аналитик Сергей Марченко:Поздравляю вас, господин Кравченко! Я думал, нет ничего ничтожнее, чем держаться до последнего за должность, как держались вы. Но вы превзошли все ожидания. Потому что объявить подозрение директору НАБУ и бежать за границу – это прямо новый уровень борьбы прокуратуры с преступностью.Есть только одна причина, почему Кравченко это сделал: он сам напрямую связан с крышеванием мошеннических колл-центров и Канцлер с Музой будут его сливать, чтобы сократить себе срок.Кравченко объявляет подозрение директору НАБУ, чтобы когда НАБУ объявит заслуженное подозрение Кравченко, сказать, что это месть за подозрение директору НАБУ. Но это не поможет. Ибо есть суд и подозрение Кравченко основывается на фактах. Поэтому он будет осужден и Интерпол выдаст ордер на арест и экстрадицию в Украину.Политический аналитик Валерий Пекар:Что делать со сбежавшим генпрокурором? Прежде всего, нужно изменить систему назначения генпрокурора, чтобы такого не произошло снова. Ибо убежит и следующий.Эпоха "100% моего человека" должна завершиться. Прозрачное назначение генпрокурора нужно нам как основа для верховенства права, а также это наше обязательство перед европейскими партнерами, без поддержки которых мы сейчас не могли бы выстоять.Волонтер Юрий Касьянов:В прошлом году Зеленский пытался подчинить НАБУ и САП ручному генеральному прокурору Кравченко, чтобы предотвратить раскрытие коррупции в ближайшем окружении. Благодаря давлению улицы и влиянию партнеров, ликвидации независимых антикоров удалось избежать.Впоследствии НАБУ и САП проводят ряд операций по разоблачению коррупции в ближайшем окружении президента, в том числе в генеральной прокуратуре. Под давлением обвинений и в ожидании возможного подозрения генеральному прокурору Зеленский проводит встречу с Кравченко, по итогам которой Кравченко заявляет о своей отставке.В течение недели после заявления Кравченко президент не просит Верховную Раду уволить генерального прокурора. Сегодня ночью Кравченко убегает за границу, подписав перед тем подозрение директору НАБУ и его жене. Утром разъяренный президент призывает депутатов уволить Кравченко."Мавр сделал свое дело, мавр может идти". Ждем следующей операции НАБУ «Армагеддон». Кажется, она может стать последней для некоторых.Народный депутат Владимир Княжицкий:Подписанные генпрокурором подозрения руководству НАБУ имеют только одно объяснение: отсутствие в Украине права и непонимание его ценности нашей властью.По сути, это очередной этап кабинетного противостояния между правоохранительными органами: с одной стороны — контролируемыми Офисом Президента, а с другой — теми, где ОП не имеет существенного влияния.В нормальной, здоровой системе такая постановка вопроса была бы невозможна. Для нормального функционирования страны все правоохранительные органы должны быть независимы, а законность их действий должен контролировать независимый суд. На практике в независимость суда не верят сами правоохранители. Именно это позволяет им игнорировать закон.Пока неизвестно, есть ли у Генеральной прокуратуры реальные основания для возбуждения уголовного дела против руководства НАБУ. С юридической точки зрения, подписание подозрения означает, что расследование дела вышло на финальную стадию, а следователь видит достаточные основания для обвинения.Сегодняшний пост Зеленского фактически означает, что он сам не верит не только генеральному прокурору, которого назначил на эту должность, но и Генеральной прокуратуре, которая расследовала дело против НАБУ. И, наконец, всей правоохранительной системе, которая может свободно использоваться как политический инструмент.Независимые суды, прокуратура и следствие – это единственный шанс превратить страну в правовое государство. Но непонятно, как можно ожидать позитивных изменений в управлении страной тогда, когда власти не осознают, что по-настоящему независимые суды и прокуратура являются залогом выживания каждого из них.

https://ukraina.ru/20260914/spetsoperatsiya-imperator-provalena-kravchenko-pereigral-nabu-pered-pobegom-1083180310.html

https://ukraina.ru/20260819/matom-i-po-russki-nabu-dobivaet-imperiyu-ermaka-i-podbiraetsya-k-zelenskomu-1082623377.html

https://ukraina.ru/20260914/blizkiy-k-arakhamii-i-kritik-nabu-kto-zaymet-dolzhnost-genprokurora-ukrainy--1083173805.html

https://ukraina.ru/20260913/krepites-zapad-vam-pomozhet-zelenskiy-ot-bandery-do-bendera-1083164298.html

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эксклюзив, украина, банковая, киев, владимир зеленский, кравченко, кривонос, верховная рада, сап, набу