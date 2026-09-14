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Украинский эксперт: "Нафтогаз" — банкрот, Украине надо экспортировать газ

Украинский эксперт: "Нафтогаз" — банкрот, Украине надо экспортировать газ - 14.09.2026 Украина.ру

Украинский эксперт: "Нафтогаз" — банкрот, Украине надо экспортировать газ

Украине следует изменить условия на внутреннем рынке газа и снять запреты на экспорт. Об этом в опубликованном 14 сентября интервью изданию "Энергобизнес" заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко

2026-09-14T19:24

2026-09-14T19:24

2026-09-14T19:24

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Украинская газовая генерация зависит от централизованных поставок газа, напомнил Омельченко. "То есть, с одной стороны, у нас строится децентрализованная электроэнергетика, а с другой — зависимость от большой трубы. И здесь могут быть вопросы, потому что мы видим усиление обстрелов газодобычи. Существуют риски, что в отдельных районах на время снизится давление так, что оборудование не сможет нормально работать", - пояснил он.По его данным, в подземных хранилищах закачка газа составляет более 25 млн кубометров в сутки. Сейчас в них вместе с буферным газом и ранее не упитывавшимися 0,6 млрд кубов переходного остатка уже около 13,5 млрд кубометров. Правительство Украины установило норму 14,6 млрд. Сейчас, по мнению Омельченко, надо заключать контракты и разрабатывать систему децентрализованных поставок газа. "Это и LPG – вы знаете эти проекты, – и LNG. Речь идет не о строительстве: не нужно строить LNG-терминал, помните, как это было при Януковиче с Каськовым. Просто берется газовоз и завозится из Европы так же, как сейчас завозятся нефтепродукты. Проблем нет, убеждён Омельченко. - Это не может полностью заменить трубопроводный газ, но в критические моменты может поддержать производство и теплообеспечение в Киеве. Если бы додумались построить установки регазификации, это действительно серьезно помогло бы именно тем территориям, которые полностью зависят от централизованного тепла".Эксперт отметил также, что 69 предприятиям госкомпании "Нафтогаз" через суд заблокировал счета. Без денег затруднена подготовка к зимнему сезону."Теперь, если будут проблемы с теплообеспечением, это будет прямая ответственность правительства и Нафтогаза: государственные компании практически сорвали подготовку критической инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Потому что теплообеспечение — самое уязвимое место, которое у нас сегодня есть", - констатировал он.Эксперт из "Центра Разумкова" заявил, что ВС РФ ударами по энергетике Украины за четыре года СВО "практически ничего" не добились. Он также представил себя на месте российских военачальников и дал указания по смене стратегии российской армии.Украинский эксперт присмотрелся к энергетическому балансу Украины и заметил вред от запрета экспорта газа. По его словам, до СВО украинские частные газодобытчики достигли добычи до 5 млрд кубометров в год. "А в результате запрета на экспорт поставлять стало некуда. Потребление упало, оставшийся рынок промышленных потребителей частично захватил "Нафтогаз" — и частные компании начали сокращать добычу. Инвестировать было бессмысленно. В итоге за эти четыре с половиной года мы потеряли около 6 млрд кубометров газодобычи", - посетовал он.Также он обратил внимание на низкие цены украинского рынка газа и состояние крупнейшей нефтегазовой госкомпании постсоветской республики."За счет чего? За счет финансовых ресурсов "Нафтогаза", который уже фактически неплатежеспособен. На самом деле банкрот. Ему никто не хочет давать денег из иностранных банков: просит правительство, просят все — компания убыточна. И эта модель, когда "Нафтогаз" за счет собственных убытков искусственно держит дешевые цены — сегодня газ даже для промышленников где-то на 30% дешевле, чем в Европе, вроде бы хорошая, но она подрывает экономику самого "Нафтогаза" и уничтожает его финансовые возможности.Омельченко уверен, что модель газового рынка Украины "не работает: она просто банкротит и Нафтогаз, и частные предприятия". Поэтому бессмысленно инвестировать в газодобычу и "потребляющим этот газ промышленным предприятиям в итоге никто не поможет".Ситуацию рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Без России не получилось: Евросоюз может остаться без газаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский воюет с НАБУ, но не своими руками: побег Кравченко, раскол киевской верхушки. Итоги 14 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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