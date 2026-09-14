Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики - президент США - 14.09.2026 Украина.ру
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Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики - президент США
Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики - президент США - 14.09.2026 Украина.ру
Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики - президент США
Украина и Россия отказались от ударов по объектам энергетики и скоро в мире будет переизбыток нефти, потому что война с Ираном закончится. Об этом 14 сентября заявил президент США Дональда Трамп
2026-09-14T20:15
2026-09-14T20:15
новости
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владимир зеленский
нпз
международная политика
переговоры
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По мнению президента США, дизтопливо в мире дорожает из-за вооружённого конфликта России с Украиной и теперь настало время для хороших новостей."Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить так же", - написал Трамп в своей соцсети truthsocial.Трамп коснулся также другой причины роста цен на нефть, которую считают главной его оппоненты. Президент США в очередной раз анонсировал завершение войны с Ираном, которую израильско-американская коалиция ведёт почти год. "За исключением нефти, цены резко снижаются, а нефть стремительно подешевеет, как только военный конфликт с Ираном закончится, и ждать этого осталось недолго", - поведал Трамп.Накануне, 13 сентября президент США отчитал Владимира Зеленского за удары ВСУ по российской энергетике и предупредил о негативных глобальных последствиях продолжения такой практики.После этого, 14 сентября Зеленский обратился с призывом к неназванным "партнёрам", от которых киевский режим ожидает обеспечения договора с Россией. Новости на эту тему: Зеленский просит партнеров "обеспечить реальное желание России не бить"Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нпз, международная политика, переговоры
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НПЗ, Международная политика, переговоры

Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики - президент США

20:15 14.09.2026
 
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Украина и Россия отказались от ударов по объектам энергетики и скоро в мире будет переизбыток нефти, потому что война с Ираном закончится. Об этом 14 сентября заявил президент США Дональда Трамп
По мнению президента США, дизтопливо в мире дорожает из-за вооружённого конфликта России с Украиной и теперь настало время для хороших новостей.
"Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить так же", - написал Трамп в своей соцсети truthsocial.
Трамп коснулся также другой причины роста цен на нефть, которую считают главной его оппоненты. Президент США в очередной раз анонсировал завершение войны с Ираном, которую израильско-американская коалиция ведёт почти год.
"За исключением нефти, цены резко снижаются, а нефть стремительно подешевеет, как только военный конфликт с Ираном закончится, и ждать этого осталось недолго", - поведал Трамп.
Накануне, 13 сентября президент США отчитал Владимира Зеленского за удары ВСУ по российской энергетике и предупредил о негативных глобальных последствиях продолжения такой практики.
После этого, 14 сентября Зеленский обратился с призывом к неназванным "партнёрам", от которых киевский режим ожидает обеспечения договора с Россией.
Новости на эту тему: Зеленский просит партнеров "обеспечить реальное желание России не бить"
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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20:15Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики - президент США
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