Опубликовано видео: раненый военкор Евгений Поддубный после атаки дрона ловит попутку - 09.08.2024 Украина.ру
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Опубликовано видео: раненый военкор Евгений Поддубный после атаки дрона ловит попутку
Опубликовано видео: раненый военкор Евгений Поддубный после атаки дрона ловит попутку - 09.08.2024 Украина.ру
Опубликовано видео: раненый военкор Евгений Поддубный после атаки дрона ловит попутку
Окровавленный военкор Евгений Поддубный самостоятельно вышел на дорогу и остановил автомобиль. Видеозапись опубликовал 9 августа ТГ-канал Strajj
2024-08-09T18:03
2024-08-09T18:11
новости
поддубный
сво
сми
военкор
журналист
журналистика
информационная безопасность
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"Машина Поддубного после взрыва БПЛА улетела в кювет, а сам он вышел на дорогу в поисках помощи. Видно, что у Поддубного сильно поранено лицо", - сказано в комментарии к видеозаписи.Поддубный находится в реанимации ожогового отделения НИИ имени Склифосовского. Его состояние врачи оценивали как стабильно тяжёлое.О поражении украинским FPV-дроном автомобиля с военкором Евгением Поддубным 7 августа сообщили многие СМИ. Многие из них "похоронили" военкора. Ряд комментаторов "подтвердили гибель" даже после того, как Поддубный сам опроверг слухи о своей смерти. О начале этой истории Украина.ру сообщала в материале Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного
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Новости
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новости, поддубный, сво, сми, военкор, журналист, журналистика, информационная безопасность
Новости, Поддубный, СВО, СМИ, военкор, журналист, журналистика, информационная безопасность

Опубликовано видео: раненый военкор Евгений Поддубный после атаки дрона ловит попутку

18:03 09.08.2024 (обновлено: 18:11 09.08.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВручение государственных наград родственникам погибших на востоке Украины журналистов
Вручение государственных наград родственникам погибших на востоке Украины журналистов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Окровавленный военкор Евгений Поддубный самостоятельно вышел на дорогу и остановил автомобиль. Видеозапись опубликовал 9 августа ТГ-канал Strajj
"Машина Поддубного после взрыва БПЛА улетела в кювет, а сам он вышел на дорогу в поисках помощи. Видно, что у Поддубного сильно поранено лицо", - сказано в комментарии к видеозаписи.
Поддубный находится в реанимации ожогового отделения НИИ имени Склифосовского. Его состояние врачи оценивали как стабильно тяжёлое.
О поражении украинским FPV-дроном автомобиля с военкором Евгением Поддубным 7 августа сообщили многие СМИ. Многие из них "похоронили" военкора. Ряд комментаторов "подтвердили гибель" даже после того, как Поддубный сам опроверг слухи о своей смерти. О начале этой истории Украина.ру сообщала в материале Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного
 
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