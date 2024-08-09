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Опубликовано видео: раненый военкор Евгений Поддубный после атаки дрона ловит попутку

Опубликовано видео: раненый военкор Евгений Поддубный после атаки дрона ловит попутку - 09.08.2024 Украина.ру

Опубликовано видео: раненый военкор Евгений Поддубный после атаки дрона ловит попутку

Окровавленный военкор Евгений Поддубный самостоятельно вышел на дорогу и остановил автомобиль. Видеозапись опубликовал 9 августа ТГ-канал Strajj

2024-08-09T18:03

2024-08-09T18:03

2024-08-09T18:11

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"Машина Поддубного после взрыва БПЛА улетела в кювет, а сам он вышел на дорогу в поисках помощи. Видно, что у Поддубного сильно поранено лицо", - сказано в комментарии к видеозаписи.Поддубный находится в реанимации ожогового отделения НИИ имени Склифосовского. Его состояние врачи оценивали как стабильно тяжёлое.О поражении украинским FPV-дроном автомобиля с военкором Евгением Поддубным 7 августа сообщили многие СМИ. Многие из них "похоронили" военкора. Ряд комментаторов "подтвердили гибель" даже после того, как Поддубный сам опроверг слухи о своей смерти. О начале этой истории Украина.ру сообщала в материале Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, поддубный, сво, сми, военкор, журналист, журналистика, информационная безопасность