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Зеленский просит партнеров "обеспечить реальное желание России не бить"

Зеленский просит партнеров "обеспечить реальное желание России не бить" - 14.09.2026 Украина.ру

Зеленский просит партнеров "обеспечить реальное желание России не бить"

Нынешнее руководство Украины ожидает от своих партнёров обеспечения договорённости с Россией об отказе от взаимных ударов по критической инфраструктуре. Об этом 14 сентября заявил Владимир Зеленский

2026-09-14T19:58

2026-09-14T19:58

2026-09-14T19:58

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"Украина предложила партнерам обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры. Продовольствие, энергетика и другие элементы базового гарантирования жизни должны быть под защитой, и российские удары направлены прежде всего против этого", - сообщил Зеленский.Он отметил, что ежедневно мишенями становятся украинские объекты энергетики, портовая инфраструктура, логистика, склады."Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не бить по нашему электричеству, другим нашим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, движению продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее отсутствие наших ударов", - заявил Зеленский.Он пожелал, чтобы "это было надежно, долгосрочно и имело реальный эффект для людей и не прекратилось после парламентских выборов в России.По мнению Зеленского, такой "деэскалационный шаг в отношении критической инфраструктуры может стать первым шагом к миру". "Ожидаем от партнеров конкретики", - написал Зеленский в своём телеграм-канале без уточнений.Накануне с Зеленским провёл беседу президент США Дональд Трамп. Он предупредил украинского политика о последствиях продолжения атак ВСУ на гражданскую инфраструктур России и потребовал от Зеленского прекратить удары по российским запасам топлива и нефтеперерабатывающим заводам. Трамп уверен, что удары ВСУ по российским НПЗ ухудшают дефицит топлива в мире. Евросоюз отказывается от прямого диалога с Россией по украинской проблеме. В отличие от США, ЕС не участвует в переговорах по Украине и придерживается заявленного в 2022 году плана - Россия должна быть побеждена "на поле боя" и выплатить репарации, к ней следует принимать дополнительные меры давления вместо диалога.Также 14 сентября стало известно, что ЕС не смог согласовать продление русофобских санкций. Послы этого союза на встрече в понедельник не смогли договориться о продлении дискриминационных мер, действие которых истекает во вторник.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский воюет с НАБУ, но не своими руками: побег Кравченко, раскол киевской верхушки. Итоги 14 сентябряТакже на эту тему: "Реальная уязвимость — не свет, а тепло": украинский эксперт присмотрелся к зимнему периодуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, ес, всу, международная политика, переговоры по украине 2026