Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину - 14.09.2026 Украина.ру
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Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину
Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину - 14.09.2026 Украина.ру
Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину
Голосование за отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко состоится 15 сентября, при этом сам чиновник ночью экстренно выехал за границу на служебном автомобиле
2026-09-14T10:18
2026-09-14T10:18
украина
россия
кравченко
давид арахамия
алексей гончаренко
набу
слуга народа
сап
новости
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Информацию о грядущем увольнении в своих телеграм-каналах подтвердили глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат Алексей Гончаренко*.Политический скандал разгорелся после того, как Кравченко подготовил официальные обвинения в адрес руководства ключевых силовых структур. В частности, директору НАБУ Семену Кривоносу инкриминировалась подделка документов и фиктивное усыновление, а человеку из близкого окружения руководителя САП Александра Клименко — давление на судью, взятки и содействие в уклонении от мобилизации. Сразу после этого правоохранительные органы зафиксировали ночной выезд генпрокурора за пределы страны, о чем сообщило издание "Украинская правда". Сам Кравченко попытался оправдать свой внезапный отъезд, заявив в соцсетях, что находится в "заграничной командировке" и уехал исключительно ради того, чтобы лично проинформировать международных партнеров о реальном положении дел и кризисе в системе украинских антикоррупционных органов.Подробнее - в материале Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул страну на сайте Украина.ру. * Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, кравченко, давид арахамия, алексей гончаренко, набу, слуга народа, сап, новости
Украина, Россия, Кравченко, Давид Арахамия, Алексей Гончаренко, НАБУ, Слуга народа, САП, Новости

Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину

10:18 14.09.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ruslan KravchenkoРуслан Кравченко
Руслан Кравченко - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ruslan Kravchenko
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Голосование за отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко состоится 15 сентября, при этом сам чиновник ночью экстренно выехал за границу на служебном автомобиле
Информацию о грядущем увольнении в своих телеграм-каналах подтвердили глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат Алексей Гончаренко*.
Политический скандал разгорелся после того, как Кравченко подготовил официальные обвинения в адрес руководства ключевых силовых структур.
В частности, директору НАБУ Семену Кривоносу инкриминировалась подделка документов и фиктивное усыновление, а человеку из близкого окружения руководителя САП Александра Клименко — давление на судью, взятки и содействие в уклонении от мобилизации.
Сразу после этого правоохранительные органы зафиксировали ночной выезд генпрокурора за пределы страны, о чем сообщило издание "Украинская правда".
Сам Кравченко попытался оправдать свой внезапный отъезд, заявив в соцсетях, что находится в "заграничной командировке" и уехал исключительно ради того, чтобы лично проинформировать международных партнеров о реальном положении дел и кризисе в системе украинских антикоррупционных органов.
Подробнее - в материале Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул страну на сайте Украина.ру.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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УкраинаРоссияКравченкоДавид АрахамияАлексей ГончаренкоНАБУСлуга народаСАПНовости
 
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