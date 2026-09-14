https://ukraina.ru/20260914/bez-rossii-ne-poluchilos-evrosoyuz-mozhet-ostatsya-bez-gaza-1083189906.html

Без России не получилось: Евросоюз может остаться без газа

Без России не получилось: Евросоюз может остаться без газа - 14.09.2026 Украина.ру

Без России не получилось: Евросоюз может остаться без газа

Биржевые цены на газ выросли на 4% и приблизились к отметке 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE на 14 сентября

2026-09-14T18:14

2026-09-14T18:14

2026-09-14T18:14

эксклюзив

европа

российский газ

сжиженный природный газ

россия

ес

европейская комиссия

bloomberg

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В сентябре биржевые цены на газ в Европе впервые с 2022 года превысили 950 долларов за тысячу кубометров. При этом эксперты не исключают, что зимой биржевая стоимость может вырасти до 1200 долларов за тысячу кубометров из-за проблем с заполнением хранилищ.Но это все еще далеко от исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров – такие котировки наблюдались в начале весны 2022 года.По мнению экспертов BloombergNEF, в Китае этой зимой ожидается спад спроса на СПГ, что может стать хорошей новостью для Европы. "Китай будет выступать в роли балансирующего рынка, обеспечивая возможность перепродажи газа в другие страны", – ожидает репортер Bloomberg Стефен Стапжинский.По его словам, одной из причин снижения спроса должен стать запуск поставок российского трубопроводного газа с 1 января 2027 года по дальневосточному маршруту.Сейчас газовые хранилища в Европе недостаточно заполнены для нового отопительного сезона. Ситуация в Ормузском проливе, через который до эскалации американо-иранского конфликта в феврале этого года проходила одна пятая часть мировой торговли СПГ, остается напряженной. Если на рынке сохранится дефицит СПГ, у Китая не останется достаточно сырья, чтобы перепродавать его в Европу.Планы Брюссельской администрации полностью запретить с 1 января 2027 года импорт российского СПГ, а к осени того же года полностью остановить импорт российского трубопроводного газа, дополнительно усложнять снабжение Европы газом. Это обернется для ЕС высокими ценами и зависимостью от третьих стран, предупредил 12 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Начало российской СВО на Украине в феврале 2022 года резко изменило энергетическую карту Европы. Несмотря на напряженные отношения между Москвой и Брюсселем, до этого момента Россия играла важную роль в долгосрочной энергетической стратегии Евросоюза. Объединение планировало перейти к низкоуглеродной экономике благодаря импорту энергоносителей из России.В Брюсселе российский газ воспринимали как неоднозначный с политической точки зрения ресурс, тем не менее, там признавали его важность для европейской экономики. Даже после начала конфликта в Донбассе в 2014 году "Газпром" не затронули какие-либо европейские санкции. Такая ситуация сохранялась до 2022 года.Отказ от трубопроводного газа заставил ЕС искать альтернативные источники поставок. В итоге Европа увеличила импорт СПГ из США и, опять же, из России. Как бы абсурдно это не звучало, но в 2024 году почти 70% российского СПГ было поставлено в Европу.Теперь брюссельская администрация планирует отказаться и от российского СПГ. Как это повлияет на динамику цен на голубое топливо в Европе, в интервью Украина.ру рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.По словам эксперта, ситуация в Европе никак не связана с тем, что происходит в Китае. Из-за общего дефицита на рынке, китайские компании не будут заниматься реэкспортом СПГ, полагает он."С марта по август из-за перекрытия Ормузского пролива примерно на 15% снизилось предложение. В отличие от рынка нефти, ситуация с поставками СПГ не улучшается. Отдельные танкеры из ОАЭ проходили через пролив, но это единичные случаи. Катар (третий в мире экспортер СПГ, – Ред.) в августе поставлял 11% от своей мощности. Уже полгода на рынке сжиженного природного газа – острый дефицит, который нечем возместить", – рассказал Белогорьев.Дефицит компенсируется снижением спроса и использованием запасов, продолжил он. Но запасов газа, в отличие от запасов нефти, тоже мало. Летом они обычно копятся, однако Европа из предыдущей зимы уже вышла с пониженным запасом – примерно 28% от мощностей хранилищ по странам ЕС, отметил эксперт. Даже в нормальных условиях было бы непросто увеличит запасы газа до нормативов."В итоге в подземных хранилищах сейчас – 68% запасов. Если темпы закачки будут как в августе, к 1 ноября резервы достигнут 70-75%. Буквально в последние две недели европейские компании резко активизировали закачку в ПХГ. Во многом этим и спровоцирован рост цен, который мы сейчас наблюдаем", – уточнил эксперт.По словам Белогорьева, на текущий рост цен влияют три фактора. Первый – увеличение спроса из-за дополнительной закачки газа в подземные хранилища. Второй – обострение ситуации в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливе, что тоже создает угрозу для поставок СПГ в Азию и Европу. Третий – влияние нефтяных цен. Хотя цены на газ отвязаны от нефти, между этими двумя рынками существует определенная взаимосвязь: когда растет нефть, газовый рынок тоже на это реагирует, уточнил эксперт."Цены останутся высокими, пока действуют эти три фактора. При этом, если Ормузский пролив буден разблокирован, они резко упадут, потому что других причин поддерживать их на таком высоком уровне не существует", – сказал Белогорьев.Он напомнил, что с 1 января Евросоюз намерен запретить импорт российского СПГ, что в сложившихся обстоятельствах только усложнит ситуацию. Если Ормузский пролив будет разблокирован к этому времени, экспорт из Катара восстановится не полностью, поскольку в марте там были повреждены две технологические линии, отметил эксперт. Даже при наличии возможности транспортировки, это приведет к снижению поставок."Я не знаю, будет ли идти политическая дискуссия в рамках ЕС о том, чтобы перенести эмбарго. Пока я ее не вижу. Европейская комиссия стоит на своем, и это дополнительно подстрекнет рост цен", – заявил Белогорьев.Дальше все зависит от погоды, продолжил эксперт. Если зима будет теплой, то и при относительно небольших запасах можно будет перезимовать, полагает он. А если холодной, запасов точно будет недостаточно, подчеркнул Белогорьев.Есть риск, что к концу марта средние запасы по ЕС впервые в истории упадут ниже 10%, что равносильно их обнулению. Тем не менее, о том, что цены на газ в Европе пробьют исторический максимум 2022 года, когда газ стоил более 3000 долларов за тысячу кубометров, речь не идет. Пока кризис несравним по амплитуде роста цен. Цены могут колебаться на уровне 1300-1500 долларов за тысячу кубометров газа, прогнозирует Алексей Белогорьев.

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https://ukraina.ru/20260908/energeticheskie-voyny-v-ssha-ozhidayut-neft-po-120-v-britanii--rossiyskoy-ekspansii-na-uranovom-rynke-1083069575.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, европа, российский газ, сжиженный природный газ, россия, ес, европейская комиссия, bloomberg