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Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"

Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами" - 08.08.2024 Украина.ру

Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный передал всем привет из Курской больницы. Об этом 8 августа сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов

2024-08-08T10:05

2024-08-08T10:05

2024-08-08T10:05

военкор

новости

курская область

поддубный

москва

ранение

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"Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо", - заверил военкор.Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Военный корреспондент Евгений Поддубный находится в числе эвакуируемых из Курской области в медучреждения Москвы, его состояние тяжелое, но стабильное, подтвердил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.Евгений Поддубный - российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководил аналитической программой на телевидении, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала спецоперации на Украине активно работал в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.Подробнее о слухах о военкоре - в материале Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного на сайте Украина.ру.

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военкор, новости, курская область, поддубный, москва, ранение