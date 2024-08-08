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Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"
Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами" - 08.08.2024 Украина.ру
Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"
Российский военный корреспондент Евгений Поддубный передал всем привет из Курской больницы. Об этом 8 августа сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов
2024-08-08T10:05
2024-08-08T10:05
2024-08-08T10:05
военкор
новости
курская область
поддубный
москва
ранение
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"Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо", - заверил военкор.Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Военный корреспондент Евгений Поддубный находится в числе эвакуируемых из Курской области в медучреждения Москвы, его состояние тяжелое, но стабильное, подтвердил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.Евгений Поддубный - российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководил аналитической программой на телевидении, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала спецоперации на Украине активно работал в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.Подробнее о слухах о военкоре - в материале Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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военкор, новости, курская область, поддубный, москва, ранение
военкор, Новости, Курская область, Поддубный, Москва, ранение
Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"
Российский военный корреспондент Евгений Поддубный передал всем привет из Курской больницы. Об этом 8 августа сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов
"Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо", - заверил военкор.
Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву.
"После того, как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения. Желаем скорейшего выздоровления!", - написал врио губернатора региона.
Военный корреспондент Евгений Поддубный находится в числе эвакуируемых из Курской области в медучреждения Москвы, его состояние тяжелое, но стабильное, подтвердил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
Евгений Поддубный - российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководил аналитической программой на телевидении, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала спецоперации на Украине активно работал в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.
Подробнее о слухах о военкоре - в материале Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного на сайте Украина.ру.