Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами" - 08.08.2024 Украина.ру
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Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"
Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами" - 08.08.2024 Украина.ру
Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"
Российский военный корреспондент Евгений Поддубный передал всем привет из Курской больницы. Об этом 8 августа сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов
2024-08-08T10:05
2024-08-08T10:05
военкор
новости
курская область
поддубный
москва
ранение
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"Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо", - заверил военкор.Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Военный корреспондент Евгений Поддубный находится в числе эвакуируемых из Курской области в медучреждения Москвы, его состояние тяжелое, но стабильное, подтвердил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.Евгений Поддубный - российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководил аналитической программой на телевидении, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала спецоперации на Украине активно работал в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.Подробнее о слухах о военкоре - в материале Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
военкор, новости, курская область, поддубный, москва, ранение
военкор, Новости, Курская область, Поддубный, Москва, ранение

Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"

10:05 08.08.2024
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Варвара Гертье
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Российский военный корреспондент Евгений Поддубный передал всем привет из Курской больницы. Об этом 8 августа сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов
"Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо", - заверил военкор.
Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву.
"После того, как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения. Желаем скорейшего выздоровления!", - написал врио губернатора региона.
Военный корреспондент Евгений Поддубный находится в числе эвакуируемых из Курской области в медучреждения Москвы, его состояние тяжелое, но стабильное, подтвердил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
Евгений Поддубный - российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководил аналитической программой на телевидении, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала спецоперации на Украине активно работал в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.
Подробнее о слухах о военкоре - в материале Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного на сайте Украина.ру.
 
военкорНовостиКурская областьПоддубныйМоскваранение
 
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