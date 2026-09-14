https://ukraina.ru/20260914/dmitriy-tabachnik-zelenskomu-ne-khvatit-resursov-chtoby-peresidet-trampa-poetomu-on-ischet-novykh-1083192645.html

Дмитрий Табачник: Зеленскому не хватит ресурсов, чтобы пересидеть Трампа, поэтому он ищет новых союзников

Дмитрий Табачник: Зеленскому не хватит ресурсов, чтобы пересидеть Трампа, поэтому он ищет новых союзников - 14.09.2026 Украина.ру

Дмитрий Табачник: Зеленскому не хватит ресурсов, чтобы пересидеть Трампа, поэтому он ищет новых союзников

Сейчас основной опорой Зеленского могут стать рушащиеся агрессивные элиты Западной Европы, которые теряют власть в преддверии общенациональных парламентских выборов, как в ФРГ, так и во Франции.

2026-09-14T19:45

2026-09-14T19:45

2026-09-14T19:45

интервью

украина

польша

россия

владимир зеленский

кравченко

дональд трамп

набу

генпрокуратура

сап

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058144303_0:80:2400:1430_1920x0_80_0_0_54af8b2652f9791cf7264a8194d471f3.png

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава Администрации президента Леонида Кучмы, бывший министр образования и науки и экс-вице-премьер по гуманитарным вопросам, доктор исторических наук, профессор, член Союза писателей России Дмитрий Табачник.Комитет Верховной рады Украины единогласно поддержал отставку генерального прокурора страны Руслана Кравченко, который в ночь на 14 сентября выехал за границу. Ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которую возглавлял один из руководителей офиса генпрокурора. Ее участников подозревают в покровительстве мошеннических колл-центров.- Дмитрий Владимирович, к чему приведет конфликт между различными силовыми структурами в высших эшелонах власти Украины?- На Украине существуют два люто конкурирующих между собой силовых блока. Первый и наиболее мощный это СБУ, подчиненная Зеленскому и возглавляемая его личными террористами. И относительно подчиняющееся Зеленскому ГУР, которое возглавлял Буданов*, ныне перемещенный на должность главы Офиса президента. Этот силовики, цепные псы Зеленского.Существует и второе крыло, практически не подчиненное ему, которое управляется американцами и британцами. Это Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).Эта борьба может уходить из информационного поля, но оперативными и сыскными методами она будет только нарастать. Первый удар нанесло американское силовое лобби, когда в августе месяце САП и НАБУ провели специальную операцию против коррупции в высших эшелонах власти, которую они назвали "Форест Гэмп". Уже в сентябре они начали специальную операцию "Карфаген", которая похожа на голливудский блокбастер, когда детективы НАБУ по ордеру САП штурмовали в центре Киева, на Печерске, офис Генпрокуратуры. Фантасмагория кафкианства в том, что спецагенты пошли на штурм Генпрокуратуры, которая, по конституции осуществляет надзор за соблюдением законов и прав граждан, по ордеру, который выдало формально подконтрольное ей ведомство.Главным обвиняемым в операции "Карфаген" стал руководитель информационного департамента кибербезопасности Генпрокуратуры Сергей Крапива. Это занятный персонаж. Еще в 2022 году он был назначен предыдущим генпрокурором Украины Венедиктовой на должность руководителя важнейшего департамента без конкурса, без опыта юридической работы, без стажа службы в прокуратуре лишь потому, что был собутыльником ее гражданского мужа. Крапива пророс в прокуратуре и нашел общий язык с новым генпрокурором Кравченко, которого сегодня Рада отправила в отставку.Кравченко – редкий по мерзости человек. Сам луганчанин из Северодонецка он отличился в своей прокурорской деятельности фабрикацией дел против вице-адмирала Олега Белавенцева (бывшего полномочного представителя президента РФ в Крымском федеральном округе), министра обороны РФ, командующего Черноморским флотом России и других руководителей вооруженных сил. Это абсолютно бессмысленные политические дела, которые не имеют никакой юридической перспективы. Но они создавали выкормышу коррумпированной системы Кравченко позитивный имидж в глазах партии войны в Европе.Главной его заботой стало крышевание международного преступного синдиката колл-центров. Колл-центры занимают сегодня в теневой экономике Украины столь же огромную роль, как в 70-е и 80-е годы наркокартели в странах Латинской Америки. По оценкам разведслужб Европы и экономических обозревателей, на Украине действует около двух тысяч таких центров. В них работает примерно 70 тысяч сотрудников и менеджеров.Только недавно европейская пресса наконец-то обратила внимание на то, какого монстра вырастили на Украине. В последние два года туда активно набирали молодых людей со всей Украины, хорошо владеющих европейскими языками.После того, как в России информационно и юридически были предприняты активные меры по защите граждан от мошенников из колл-центров, они сосредоточили свои усилия на странах Европы, Канаде и США. Количество обманутых людей исчисляется десятками тысяч. По разным оценкам у граждан Евросоюза, Великобритании и США только за последний год выманили десятки миллиардов долларов. По оценкам британской прессы, активность украинских колл-центров на 90% распространяется на страны западного блока и только около 10% их менеджеров работали по российскому направлению.Понятно, что такие масштабы воровства со стороны обнаглевшего сателлита Запад терпеть не мог. Именно поэтому все лето готовилась и в сентябре стартовала операция "Карфаген", которую британцы и американцы проводят руками своего силового блока. Главная крыша мошенников разместилась в МВД, Генпрокуратуре и СБУ. За эту сокровищницу украденных денег и развернулась жесточайшая битва, в которой даже Зеленский и его окружение не могут сыграть решающие роли.Обе силовые группировки пытаются дискредитировать своих противников через СМИ. За несколько дней до изгнания генеральный прокурор Кравченко объявил о подозрении директору НАБУ. Это говорит о том, что Зеленский не понимает интересов своих западных хозяев, степени грозящей ему опасности и попытался утихомирить активность НАБУ и САП.Судя по тому, что за решеткой оказался Крапива и его подельница госпожа Муза, следует оценивать наступательную операцию прозападного силового блока как более подготовленную. Шаткость позиций силовиков Зеленского продемонстрировало и бегство теперь уже бывшего генпрокурора Кравченко за границу. Если его подельники дадут показания против него, то Кравченко окажется на территории Украины в наручниках. В отставку уже подали зам генпрокурора, прокуроры Львовской, Черкасской и Кировоградской областей. Прокурорская банда начала разбегаться.- На фоне этого конфликта Киев посетили спецпредставители Трампа Уиткофф и Кушнер. Про некоторым данным они представили более жесткие условия российской стороны для прекращения конфликта. После этого Зеленский отправился в Оттаву, где подписал декларацию о столетнем партнерстве и сотрудничестве в сфере обороны и безопасности между Канадой и Украиной. Есть ли связь между этими событиями?- Зеленский все время пытается эскалировать ситуацию, поднимая ставки в игре. Раньше у него это получалось, сейчас начались сбои. На Западе в СМИ отсутствует монолитная поддержка Украины. Сильный удар по его имиджу и по властным позициям наносят объективные материалы о невероятном уровне коррупции, который превосходит любой уровень военных диктатур в Африке или в Латинской Америке. Поэтому Зеленский бросается на поиски новых союзников.И российская сторона, и американская четко выдерживают договоренности о неразглашении подробностей переговорной карты. Инсайды о том, что Уиткофф и Кушнер привезли более "жесткие" условия, получены от источников, которые заполняют медийным мусором информационное пространство.Анализ более широкого круга источников свидетельствует только о двух объективных фактах. Первый - российская сторона придерживается четких договоренностей и не согласна на время переговоров прекратить боевые действия. Второй - американцы перестали слепо и бездумно верить Зеленскому и внимательно анализируют ситуацию. В высшем американском руководстве нет явного раскола между группой "голубей", переговорщиков, сторонников мирного разрешения конфликта, и группой "ястребов", которую раньше, по крайней мере, вербально поддерживал государственный секретарь Рубио. Никто не выступает за продолжение войны.Сейчас основной опорой Зеленского могут стать рушащиеся агрессивные элиты Западной Европы, которые теряют власть в преддверии общенациональных парламентских выборов, как в ФРГ, так и во Франции.В Оттаву Зеленский бросился, пытаясь ситуационно использовать напряженный момент в отношениях между США и Канадой, обиду премьер-министра Канады Карни на несговорчивость американских переговорщиков и на повышенные тарифы Трампа.Но учитывая экономический потенциал Канады и Европы, понятно, что эскалация Зеленского построена в значительной степени на песке. Поэтому с точки зрения режиссёрско-артистических новаций его метания понятны. Как пиарщик он эффективен. Как обманщик своего народа, западной прессы и политикума он не имеет себе равных. А вот ставки на экономическую, топливную, энергетическую эскалацию оказались явно не в пользу его режима. Ожесточенная борьба, которая происходит между разными силовиками на Украине, тоже подтачивает его позиции.Зеленский вряд ли дождется смены политической ситуации в США. Трамп может потерять Конгресс, но у президентская вертикаль сохранит силы. Зеленскому не хватит ресурсов, чтобы дождаться, когда через два с половиной года в результате президентских выборов сменится POTUS (President of the United States).- Премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном совещании с представителями правительства, армии и спецслужб после российских ударов по украинскому пункту пропуска "Ягодин" около польской границы заявил о возможной эскалации в ближайшее время. Сможет ли Зеленский использовать эту ситуацию?- Зеленский может пойти на любую провокацию. Например, украинский беспилотник может атаковать Польшу. Польским элитам следует внимательно читать выдающегося полонофила XX века сэра Уинстона Черчилля, который называл Польшу гиеной Европы, которая всегда пытается примкнуть к сильному и укусить слабого. Непредвзятое изучение истории показывает, что Польше лучше жить в мире с большим соседом.Польшу сейчас возглавляет человек, который до мозга костей является брюссельским чиновником и лишь в малой степени поляком-патриотом. Я имею ввиду господина Туска. Его антипольская позиция может привести к тому, что он будет столь же популярен у себя на Родине, как канцлер Фридрих Мерц в Германии. В Польше очень живуча русофобия, построенная на комплексе неполноценности, когда нужно пытаться все время доказать, что поляки самые великие партнеры Соединенных Штатов в Европе, рассказывая при этом сказки о Польше от "моря до моря". Все это болезненные синдромы ампутированных когда-то территорий.*признан террористом в РФ

украина

польша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, польша, россия, владимир зеленский, кравченко, дональд трамп, набу, генпрокуратура, сап, дмитрий табачник