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Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного
Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного - 08.08.2024 Украина.ру
Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного
Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после атаки в Курской области на военкора Евгения Поддубного. Об этом 8 августа сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко
2024-08-08T10:47
2024-08-08T10:47
2024-08-08T10:47
военкор
ранение
ск рф
новости
россия
курская область
украина
поддубный
следственный комитет
петренко
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Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара.Петренко отметила, что благодаря оперативным действиям силовиков корреспондента удалось эвакуировать и доставить в больницу.Следователи принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на Поддубного.Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Раненый военкор передавал привет всем из курской больницы и заверял, что "все хорошо, Россия победит".Подробнее о слухах о военкоре - в материале Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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военкор, ранение, ск рф, новости, россия, курская область, украина, поддубный, следственный комитет, петренко
военкор, ранение, СК РФ, Новости, Россия, Курская область, Украина, Поддубный, Следственный комитет, Петренко
Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного
Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после атаки в Курской области на военкора Евгения Поддубного. Об этом 8 августа сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко
Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара.
Петренко отметила, что благодаря оперативным действиям силовиков корреспондента удалось эвакуировать и доставить в больницу.
"Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (части 3 статьи 30, статьи 105, статья 144 УК РФ)", - сказала она.
Следователи принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на Поддубного.
Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву.
Раненый военкор передавал привет всем из курской больницы и заверял, что "все хорошо, Россия победит".
Подробнее о слухах о военкоре - в материале Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного на сайте Украина.ру.