Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного - 08.08.2024 Украина.ру
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Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного
Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного - 08.08.2024 Украина.ру
Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного
Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после атаки в Курской области на военкора Евгения Поддубного. Об этом 8 августа сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко
2024-08-08T10:47
2024-08-08T10:47
военкор
ранение
ск рф
новости
россия
курская область
украина
поддубный
следственный комитет
петренко
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Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара.Петренко отметила, что благодаря оперативным действиям силовиков корреспондента удалось эвакуировать и доставить в больницу.Следователи принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на Поддубного.Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Раненый военкор передавал привет всем из курской больницы и заверял, что "все хорошо, Россия победит".Подробнее о слухах о военкоре - в материале Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного на сайте Украина.ру.
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военкор, ранение, ск рф, новости, россия, курская область, украина, поддубный, следственный комитет, петренко
военкор, ранение, СК РФ, Новости, Россия, Курская область, Украина, Поддубный, Следственный комитет, Петренко

Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного

10:47 08.08.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после атаки в Курской области на военкора Евгения Поддубного. Об этом 8 августа сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко
Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара.
Петренко отметила, что благодаря оперативным действиям силовиков корреспондента удалось эвакуировать и доставить в больницу.
"Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (части 3 статьи 30, статьи 105, статья 144 УК РФ)", - сказала она.
Следователи принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на Поддубного.
Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву.
Раненый военкор передавал привет всем из курской больницы и заверял, что "все хорошо, Россия победит".
Подробнее о слухах о военкоре - в материале Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного на сайте Украина.ру.
 
военкорранениеСК РФНовостиРоссияКурская областьУкраинаПоддубныйСледственный комитетПетренко
 
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