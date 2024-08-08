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Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного

Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного - 08.08.2024 Украина.ру

Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного

Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после атаки в Курской области на военкора Евгения Поддубного. Об этом 8 августа сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

2024-08-08T10:47

2024-08-08T10:47

2024-08-08T10:47

военкор

ранение

ск рф

новости

россия

курская область

украина

поддубный

следственный комитет

петренко

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Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара.Петренко отметила, что благодаря оперативным действиям силовиков корреспондента удалось эвакуировать и доставить в больницу.Следователи принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на Поддубного.Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Раненый военкор передавал привет всем из курской больницы и заверял, что "все хорошо, Россия победит".Подробнее о слухах о военкоре - в материале Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного на сайте Украина.ру.

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военкор, ранение, ск рф, новости, россия, курская область, украина, поддубный, следственный комитет, петренко