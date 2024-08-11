"Отчаянно хотел жить": Поддубный рассказал подробности, как получил ранение в Курской области

Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный передал всем привет из Курской больницы. Об этом 8 августа сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов