"Отчаянно хотел жить": Поддубный рассказал подробности, как получил ранение в Курской области
17:10 11.08.2024 (обновлено: 17:17 11.08.2024)
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, находясь в больнице, впервые после того, как получил ранение, рассказал журналистам подробности произошедшего. Он поговорил с телеведущим "Россия 1" Евгением Поповым, который опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент их диалога
На вопрос о том, что военкор помнит о том вечере, когда получил ранение, Поддубный рассказал, что видел в машине огонь, пожар произошел в результате обстрела ВСУ.
"Помню, что по машине стреляли. Помню, что отчаянно хотел жить", - сказал он.
Ранее в сети появилось видео, снятое с видеорегистратора автомобиля. На нем окровавленный Поддубный, несмотря на ранения, самостоятельно попросил помощи у проезжавших мимо.
Напомним, вечером 7 августа российский военкор получил тяжелое ранение в Курской области, куда приехал для того, чтобы рассказать о ходе украинского наступления на регион. Машину на которой он перемещался атаковал украинский дрон, репортер выжил чудом, сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Следком возбудил дело после атаки на безоружного российского военкора.
8 августа, 10:05Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"Российский военный корреспондент Евгений Поддубный передал всем привет из Курской больницы. Об этом 8 августа сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов