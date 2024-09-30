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Патриарх Кирилл пожелал новым регионам мужества и мира

Патриарх Кирилл пожелал новым регионам мужества и мира - 30.09.2024 Украина.ру

Патриарх Кирилл пожелал новым регионам мужества и мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с днем воссоединения с РФ, говорится на сайте Русской православной церкви

2024-09-30T11:12

2024-09-30T11:12

2024-09-30T11:14

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"Искренне признателен вам за внимание к деятельности Русской православной церкви. Убежден, что наше соработничество способно принести еще много добрых плодов жителям Донецкой Народной Республики. Желаю... народу возглавляемого вами региона - мужества, стойкости и успехов в трудах на пользу России", - говорится в его послании главе Донецкой народной республики Денису Пушилину.В послании главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику патриарх также выразил признательность за вклад в развитие добрых отношений между властями ЛНР и Русской православной церковью. Он пожелал всем жителям Республики стойкости, мужества, благополучия и мира.Свершившееся два года назад историческое событие свидетельствует о единстве народа России и желании соотечественников укреплять общественные отношения, созидая атмосферу мира и согласия, написал патриарх губернатору Запорожской области Евгению Балицкому.Синод Русской православной церкви в марте принял решение временно подчинить Бердянской епархии РПЦ часть приходов Запорожской епархии УПЦ, включая города Мелитополь и Энергодар, для нормального хода церковной жизни и в условиях необходимости правового урегулирования положения приходов и монастырей. Указывалось, что "при изменении внешней ситуации" нужно "вернуться к вопросу о порядке управления упомянутыми приходами и обителями, а также их правового положения".Понимая важность сохранения единства народа, жители Херсонской области сделали судьбоносный выбор, который открыл новую страницу в истории отечества, написал патриарх ее губернатору Владимиру Сальдо"Благодарю Вас за внимание к служению Русской православной церкви на территории вверенного вам субъекта Российской Федерации", - написано в послании.Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, рпц, патриарх кирилл