Патриарх Кирилл пожелал новым регионам мужества и мира - 30.09.2024 Украина.ру
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Патриарх Кирилл пожелал новым регионам мужества и мира
Патриарх Кирилл пожелал новым регионам мужества и мира - 30.09.2024 Украина.ру
Патриарх Кирилл пожелал новым регионам мужества и мира
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с днем воссоединения с РФ, говорится на сайте Русской православной церкви
2024-09-30T11:12
2024-09-30T11:14
новости
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
леонид пасечник
рпц
патриарх кирилл
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"Искренне признателен вам за внимание к деятельности Русской православной церкви. Убежден, что наше соработничество способно принести еще много добрых плодов жителям Донецкой Народной Республики. Желаю... народу возглавляемого вами региона - мужества, стойкости и успехов в трудах на пользу России", - говорится в его послании главе Донецкой народной республики Денису Пушилину.В послании главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику патриарх также выразил признательность за вклад в развитие добрых отношений между властями ЛНР и Русской православной церковью. Он пожелал всем жителям Республики стойкости, мужества, благополучия и мира.Свершившееся два года назад историческое событие свидетельствует о единстве народа России и желании соотечественников укреплять общественные отношения, созидая атмосферу мира и согласия, написал патриарх губернатору Запорожской области Евгению Балицкому.Синод Русской православной церкви в марте принял решение временно подчинить Бердянской епархии РПЦ часть приходов Запорожской епархии УПЦ, включая города Мелитополь и Энергодар, для нормального хода церковной жизни и в условиях необходимости правового урегулирования положения приходов и монастырей. Указывалось, что "при изменении внешней ситуации" нужно "вернуться к вопросу о порядке управления упомянутыми приходами и обителями, а также их правового положения".Понимая важность сохранения единства народа, жители Херсонской области сделали судьбоносный выбор, который открыл новую страницу в истории отечества, написал патриарх ее губернатору Владимиру Сальдо"Благодарю Вас за внимание к служению Русской православной церкви на территории вверенного вам субъекта Российской Федерации", - написано в послании.Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, рпц, патриарх кирилл
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, РПЦ, Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл пожелал новым регионам мужества и мира

11:12 30.09.2024 (обновлено: 11:14 30.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкVIII Общецерковный съезд по социальному служению
VIII Общецерковный съезд по социальному служению - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с днем воссоединения с РФ, говорится на сайте Русской православной церкви
"Искренне признателен вам за внимание к деятельности Русской православной церкви. Убежден, что наше соработничество способно принести еще много добрых плодов жителям Донецкой Народной Республики. Желаю... народу возглавляемого вами региона - мужества, стойкости и успехов в трудах на пользу России", - говорится в его послании главе Донецкой народной республики Денису Пушилину.
В послании главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику патриарх также выразил признательность за вклад в развитие добрых отношений между властями ЛНР и Русской православной церковью. Он пожелал всем жителям Республики стойкости, мужества, благополучия и мира.
Свершившееся два года назад историческое событие свидетельствует о единстве народа России и желании соотечественников укреплять общественные отношения, созидая атмосферу мира и согласия, написал патриарх губернатору Запорожской области Евгению Балицкому.

"Благодарю вас за внимание к деятельности Запорожской епархии Русской православной церкви и надеюсь на развитие соработничества с местными органами власти, способствующего утверждению непреходящих нравственных ценностей в сознании людей. Желаю вам и всем жителям Запорожья крепости телесных и душевных сил, бодрости духа, мира и помощи Божией в трудах на благо Отечества", - говорится в его послании.

Синод Русской православной церкви в марте принял решение временно подчинить Бердянской епархии РПЦ часть приходов Запорожской епархии УПЦ, включая города Мелитополь и Энергодар, для нормального хода церковной жизни и в условиях необходимости правового урегулирования положения приходов и монастырей.
Указывалось, что "при изменении внешней ситуации" нужно "вернуться к вопросу о порядке управления упомянутыми приходами и обителями, а также их правового положения".
Понимая важность сохранения единства народа, жители Херсонской области сделали судьбоносный выбор, который открыл новую страницу в истории отечества, написал патриарх ее губернатору Владимиру Сальдо
"Благодарю Вас за внимание к служению Русской православной церкви на территории вверенного вам субъекта Российской Федерации", - написано в послании.
Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.
Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинЛеонид ПасечникРПЦПатриарх Кирилл
 
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