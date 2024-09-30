Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России
Признание коллективным Западом российского статуса новых регионов РФ неизбежно. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости
"Россия сражается за установление понятных и равных правил на международной арене, и мы своего добьемся. В новой мировой системе за Россией будут признаны все ее конституционные территории", - сказал Сальдо.
По его словам, действия Запада дискредитировали международную правовую систему, окончательно разрушили Ялтинский мир, установленный странами-победительницами после Второй мировой войны.
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