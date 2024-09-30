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Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России

Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России - 30.09.2024 Украина.ру

Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России

Признание коллективным Западом российского статуса новых регионов РФ неизбежно. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости

2024-09-30T08:30

2024-09-30T08:30

2024-09-30T08:30

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"Россия сражается за установление понятных и равных правил на международной арене, и мы своего добьемся. В новой мировой системе за Россией будут признаны все ее конституционные территории", - сказал Сальдо.По его словам, действия Запада дискредитировали международную правовую систему, окончательно разрушили Ялтинский мир, установленный странами-победительницами после Второй мировой войны.Два года назад - 30 сентября - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области после проведенных референдумов официально вошли в состав России.Подробнее об улучшениях в новых регионах - в материале Путин откроет объекты инфраструктуры в новых регионах России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, херсонская область, владимир сальдо, владимир путин