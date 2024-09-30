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Зеленский скроет от украинцев часть "плана победы" - Ермак
Зеленский скроет от украинцев часть "плана победы" - Ермак - 30.09.2024 Украина.ру
Зеленский скроет от украинцев часть "плана победы" - Ермак
Часть пунктов "плана победы" Владимира Зеленского останется закрытой для граждан Украины. Об этом заявил глава его Офиса Андрей Ермак в эфире новостного телемарафона
2024-09-30T10:19
2024-09-30T10:19
2024-09-30T10:19
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"Это план (Зеленского - ред.) и, безусловно, как он пообещал после презентации президенту Соединенных Штатов (Джо Байдену), партнерам, я думаю, он будет представлен украинцам. Но, безусловно, есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми", - признался Ермак.Желание скрыть "план победы" от украинцев он объяснил военной необходимостью: чувствительная информация будет известна и представителям российской разведки в случае ее публикации.Недавно Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен.Подробнее о плане - в материале Сергея Зуева План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, сша, владимир зеленский, андрей ермак
Новости, Украина, Запад, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Зеленский скроет от украинцев часть "плана победы" - Ермак
Часть пунктов "плана победы" Владимира Зеленского останется закрытой для граждан Украины. Об этом заявил глава его Офиса Андрей Ермак в эфире новостного телемарафона
"Это план (Зеленского - ред.) и, безусловно, как он пообещал после презентации президенту Соединенных Штатов (Джо Байдену), партнерам, я думаю, он будет представлен украинцам. Но, безусловно, есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми", - признался Ермак.
Желание скрыть "план победы" от украинцев он объяснил военной необходимостью: чувствительная информация будет известна и представителям российской разведки в случае ее публикации.
Недавно Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен.