https://ukraina.ru/20240930/1057770732.html

Зеленский скроет от украинцев часть "плана победы" - Ермак

Зеленский скроет от украинцев часть "плана победы" - Ермак - 30.09.2024 Украина.ру

Зеленский скроет от украинцев часть "плана победы" - Ермак

Часть пунктов "плана победы" Владимира Зеленского останется закрытой для граждан Украины. Об этом заявил глава его Офиса Андрей Ермак в эфире новостного телемарафона

2024-09-30T10:19

2024-09-30T10:19

2024-09-30T10:19

новости

украина

запад

сша

владимир зеленский

андрей ермак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041318435_0:77:1043:664_1920x0_80_0_0_ad532291f7531ac99e404979709e235c.jpg

"Это план (Зеленского - ред.) и, безусловно, как он пообещал после презентации президенту Соединенных Штатов (Джо Байдену), партнерам, я думаю, он будет представлен украинцам. Но, безусловно, есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми", - признался Ермак.Желание скрыть "план победы" от украинцев он объяснил военной необходимостью: чувствительная информация будет известна и представителям российской разведки в случае ее публикации.Недавно Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен.Подробнее о плане - в материале Сергея Зуева План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с Россией на сайте Украина.ру.

украина

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, сша, владимир зеленский, андрей ермак