Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на Украине
18:01 29.09.2024 (обновлено: 18:02 29.09.2024)
© Фото : скриншот видео из соцсетейУгледар
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Западные аналитики заявили, что украинские военные проходят в Угледаре через ад. В разгар боёв главком ВСУ Александр Сырский сменил командира удерживающей город 72-й омбр
Окруженные в Угледаре солдаты 72-й бригады ВСУ подвергаются сильному давлению со стороны ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.
"Солдаты 72-й бригады на протяжении последних двух дней проходят через ад", — сказал он.
По словам аналитика, российские войска наносят многочисленные артиллерийские и ракетные удары по ВСУ.
Меркуриус отметил, что действия России уже можно назвать зачисткой города. Она, по его мнению, займёт ещё некоторое время перед его полным освобождением.
За несколько дней до этого — в среду, 25 сентября, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о ведущихся в Угледаре боевых действиях. По словам его советника Игоря Кимаковского, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи. Кимаковский отметил, что ротация украинских военных в городе уже практически невозможна.
В воскресенье, 29 сентября, ряд источников сообщил, что украинскому гарнизону Угледара предложат сдаться.
"Окруженному гарнизону Угледара сегодня сделают предложение", - написал в своём телеграм-канале медиаэксперт Анатолий Шарий.
В этот же день бывший командующий 72-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Иван Винник обратился к бойцам с прощальными словами.
"Господа офицеры, сержанты, солдаты! С лета 2022 до сегодняшнего дня у меня был долгий и непростой путь. Но он не был тяжёлым, потому что преодолевал я его не один. Рядом была верная и мотивированная команда. Спасибо каждому и каждой за ваше терпение, волю и силы. Спасибо, что слушали, слышали, говорили, предлагали. Спасибо за совместную борьбу. Спасибо, что были рядом. Я это очень ценю! Для меня честь быть частью "Чёрных Запорожцев" (название 72-й омбр — Ред.), и та связь, которая образовалась между нами, останется навсегда. Учитесь. Боритесь. Не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей победе", - призвал Винник.
На прошлой неделе украинское оперативное командование "Север" сообщило, что Винника назначат на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".
В ОК заявили, что Винник - "пример настоящего и честного боевого офицера, опытного и человечного командира".
"Под его руководством бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определённые ей направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из крупнейших наступлений", - указывалось в заявлении командования.
В воскресенье, 29 сентября народный депутат Украины Марьяна Безуглая назвала увольнение Винника проявлением "больной логики" и рассказала о новом командире бригады.
"Кого же назначили вместо Ивана Винника, которого всё-таки уволили с должности командира 72-й бригады именно сейчас, на пике наступления россиян в Угледаре. Да. Александр Охрименко имеет опыт управления 14-й бригадой, но год тому назад Залужный после скандалов с коррупцией одесского военкома Борисова, которого тогдашний главнокомандующий защищал до последнего, назначил этого комбрига на должность руководителя Одесского ТЦК и СП (аналог военкомата — Ред.). Это было сделано показательно, наподобие, держите. Никто в Одессе не ощутил улучшения работы ТЦК и СП, возможно потому, что "один из лучших военных командиров", как его тогда представил Залужный, не удержался на должности и был переведён, внимание, на должность начальника отдела управления физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры Командования подготовки Сухопутных войск Вооружённых сил Украины. Короче говоря, остался на задворках", - написала Безуглая у себя в телеграм-канале.
Она заявила, что назначение в таких сложных условиях этого человека на пост командующего 72-й омбр не улучшит ситуацию.
"Теперь человек, каким бы он ни был комбригом в 2022 году, но который находился в тылу больше года и не видел, как изменилась война, должен взять на себя командование бригадой в экстремальных условиях наступления врага и влиться в новый коллектив. Не припомню ни одного прецедента, когда это улучшило ситуацию. Больная логика генералитета во всей красе", - подытожила Безуглая.
В этот же день популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что в Угледаре остался украинский спецназ.
"Наш источник в Генштабе сообщил, что [главком ВСУ Александр] Сырский остался недоволен действиями 72 бригады, которая начала отступление из Угледара без приказа. Сейчас в городе остался военный спецназ, который главком перебросил с Харькова, но результатов это не принесло, у ВСУ большие потери из-за отсутствия адекватной позиции у Генштаба", - указывалось в сообщении канала.
В другой публикации авторы "Резидента" сообщили, что украинское командование фактически утратило контроль за происходящим в Донбассе.
"Наш источник в Генштабе сообщил, что у Сырского нет плана как стабилизировать ситуацию на Донбассе и при этом продолжать Курскую операцию. Главком потерял контроль над Восточным фронтом, а ВСУ отдан приказ держать позиции, но без резервов и техники это самоубийство", - отмечалось в публикации.
Примечательно, что в этот же день Безуглая заявила о том, что главком ВСУ Сырский де-факто способствует российским войскам.
"Сырский отводит ещё несколько опытных бригад с критических направлений на Донетчине (в ДНР — Ред.). "Торецкие ротации" из изученных бригадами полос ответственности, где известен "каждый кустик" в другой ад происходят прямо сейчас. Вместо того, чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные, не фейковые, внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением устойчивой полосы обороны. Что это, как не пособничество врагу?" - писала Безуглая в своём телеграм-канале утром 29 сентября.
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Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" заявил, что фактически его сослуживцы находятся в Угледаре в окружении.
"Враг специально не перерезает полевую дорогу между городом и Богоявленкой. До самого населённого пункта 1,5 км. Пока наши казаки титанически держат Угледар, в это время противник уже уделяет внимание штурму в сторону Богоявленки. Если <...> это сделают, это приведёт к проблемам по всему Кураховскому фронту", - заявил он.
Российский телеграм-канал "Два майора" обратил внимание на эту публикацию украинского военного.
"Судя по карте врага, к Богоявленке ВС России стремятся со стороны Водяного", - отметили авторы канала.
Под Угледаром идут ожесточённые бои.
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