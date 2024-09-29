https://ukraina.ru/20240929/1057761790.html

Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на Украине

Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на Украине - 29.09.2024 Украина.ру

Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на Украине

Западные аналитики заявили, что украинские военные проходят в Угледаре через ад. В разгар боёв главком ВСУ Александр Сырский сменил командира удерживающей город 72-й омбр

2024-09-29T18:01

2024-09-29T18:01

2024-09-29T18:02

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Окруженные в Угледаре солдаты 72-й бригады ВСУ подвергаются сильному давлению со стороны ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube."Солдаты 72-й бригады на протяжении последних двух дней проходят через ад", — сказал он.По словам аналитика, российские войска наносят многочисленные артиллерийские и ракетные удары по ВСУ.Меркуриус отметил, что действия России уже можно назвать зачисткой города. Она, по его мнению, займёт ещё некоторое время перед его полным освобождением.За несколько дней до этого — в среду, 25 сентября, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о ведущихся в Угледаре боевых действиях. По словам его советника Игоря Кимаковского, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи. Кимаковский отметил, что ротация украинских военных в городе уже практически невозможна.В воскресенье, 29 сентября, ряд источников сообщил, что украинскому гарнизону Угледара предложат сдаться."Окруженному гарнизону Угледара сегодня сделают предложение", - написал в своём телеграм-канале медиаэксперт Анатолий Шарий.В этот же день бывший командующий 72-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Иван Винник обратился к бойцам с прощальными словами."Господа офицеры, сержанты, солдаты! С лета 2022 до сегодняшнего дня у меня был долгий и непростой путь. Но он не был тяжёлым, потому что преодолевал я его не один. Рядом была верная и мотивированная команда. Спасибо каждому и каждой за ваше терпение, волю и силы. Спасибо, что слушали, слышали, говорили, предлагали. Спасибо за совместную борьбу. Спасибо, что были рядом. Я это очень ценю! Для меня честь быть частью "Чёрных Запорожцев" (название 72-й омбр — Ред.), и та связь, которая образовалась между нами, останется навсегда. Учитесь. Боритесь. Не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей победе", - призвал Винник.На прошлой неделе украинское оперативное командование "Север" сообщило, что Винника назначат на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".В ОК заявили, что Винник - "пример настоящего и честного боевого офицера, опытного и человечного командира"."Под его руководством бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определённые ей направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из крупнейших наступлений", - указывалось в заявлении командования.В воскресенье, 29 сентября народный депутат Украины Марьяна Безуглая назвала увольнение Винника проявлением "больной логики" и рассказала о новом командире бригады."Кого же назначили вместо Ивана Винника, которого всё-таки уволили с должности командира 72-й бригады именно сейчас, на пике наступления россиян в Угледаре. Да. Александр Охрименко имеет опыт управления 14-й бригадой, но год тому назад Залужный после скандалов с коррупцией одесского военкома Борисова, которого тогдашний главнокомандующий защищал до последнего, назначил этого комбрига на должность руководителя Одесского ТЦК и СП (аналог военкомата — Ред.). Это было сделано показательно, наподобие, держите. Никто в Одессе не ощутил улучшения работы ТЦК и СП, возможно потому, что "один из лучших военных командиров", как его тогда представил Залужный, не удержался на должности и был переведён, внимание, на должность начальника отдела управления физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры Командования подготовки Сухопутных войск Вооружённых сил Украины. Короче говоря, остался на задворках", - написала Безуглая у себя в телеграм-канале.Она заявила, что назначение в таких сложных условиях этого человека на пост командующего 72-й омбр не улучшит ситуацию."Теперь человек, каким бы он ни был комбригом в 2022 году, но который находился в тылу больше года и не видел, как изменилась война, должен взять на себя командование бригадой в экстремальных условиях наступления врага и влиться в новый коллектив. Не припомню ни одного прецедента, когда это улучшило ситуацию. Больная логика генералитета во всей красе", - подытожила Безуглая.В этот же день популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что в Угледаре остался украинский спецназ."Наш источник в Генштабе сообщил, что [главком ВСУ Александр] Сырский остался недоволен действиями 72 бригады, которая начала отступление из Угледара без приказа. Сейчас в городе остался военный спецназ, который главком перебросил с Харькова, но результатов это не принесло, у ВСУ большие потери из-за отсутствия адекватной позиции у Генштаба", - указывалось в сообщении канала.В другой публикации авторы "Резидента" сообщили, что украинское командование фактически утратило контроль за происходящим в Донбассе."Наш источник в Генштабе сообщил, что у Сырского нет плана как стабилизировать ситуацию на Донбассе и при этом продолжать Курскую операцию. Главком потерял контроль над Восточным фронтом, а ВСУ отдан приказ держать позиции, но без резервов и техники это самоубийство", - отмечалось в публикации.Примечательно, что в этот же день Безуглая заявила о том, что главком ВСУ Сырский де-факто способствует российским войскам."Сырский отводит ещё несколько опытных бригад с критических направлений на Донетчине (в ДНР — Ред.). "Торецкие ротации" из изученных бригадами полос ответственности, где известен "каждый кустик" в другой ад происходят прямо сейчас. Вместо того, чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные, не фейковые, внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением устойчивой полосы обороны. Что это, как не пособничество врагу?" - писала Безуглая в своём телеграм-канале утром 29 сентября.Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" заявил, что фактически его сослуживцы находятся в Угледаре в окружении."Враг специально не перерезает полевую дорогу между городом и Богоявленкой. До самого населённого пункта 1,5 км. Пока наши казаки титанически держат Угледар, в это время противник уже уделяет внимание штурму в сторону Богоявленки. Если <...> это сделают, это приведёт к проблемам по всему Кураховскому фронту", - заявил он.Российский телеграм-канал "Два майора" обратил внимание на эту публикацию украинского военного."Судя по карте врага, к Богоявленке ВС России стремятся со стороны Водяного", - отметили авторы канала.Под Угледаром идут ожесточённые бои.О желаниях властей Украины — в статье Сергея Зуева "Кратер на месте Офиса президента. Украинские эксперты о том, чего хочет Зеленский и его окружение".

https://ukraina.ru/20240929/1057759007.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, угледар, украина, россия, марьяна безуглая, генштаб, вооруженные силы украины