https://ukraina.ru/20240929/1057755915.html
Кратер на месте Офиса президента. Украинские эксперты о том, чего хочет Зеленский и его окружение
Кратер на месте Офиса президента. Украинские эксперты о том, чего хочет Зеленский и его окружение - 29.09.2024 Украина.ру
Кратер на месте Офиса президента. Украинские эксперты о том, чего хочет Зеленский и его окружение
В украинском экспертном сообществе задумались над тем, не предвещают ли дела некоторых суперпатриотов скорый распад страны. Обсуждают, насколько изменятся правила игры вследствие изменения российской ядерной доктрины и не доиграется ли Зеленский, который не верит в возможный ядерный удар.
2024-09-29T09:40
2024-09-29T09:40
2024-09-29T09:40
россия
украина
ивано-франковск
владимир зеленский
владимир путин
анатолий шарий
вооруженные силы украины
нато
the economist
спецоперация
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В украинском тылу есть признаки надвигающегося краха, распада Украины, считает профессор Института журналистики Киевского национального университета, главный редактор газеты "Солдат" Никита Василенко. К таким признакам он относит, в частности, создание в Ивано-Франковске мовных (языковых – Ред.) патрулей."Это первый сполох, первая зарница… первая тревожная нотка, которая прозвучала перед развалом страны", - заявил профессор в эфире ютуб-канала UKRLIFE.TV. Он напомнил, что Советский Союз распался "из-за демарша элит, которые почувствовали себя князьками".Вот и сейчас мэр Ивано-Франковска "почувствовал себя князьком и ввёл мовные патрули", а это приводит к расколу общества и может очень плохо закончиться, считает Василенко. Он назвал себя "хорошо информированным пессимистом" и предрёк, что после украинской "непобеды" страна будет совсем другой. Если будет.По его словам, на Украине в настоящее время осталось 20-23 млн человек, украинцы "уже проиграли генофонд". И сейчас военные читатели его газеты "Солдат" задают вопрос: а за что мы воюем? За страну. А страна – это люди, земля уже продана иностранцам, напомнил профессор."Страна – это люди. А людей-то нет, людей мы выбиваем. Женщины уезжают, мужчин убивают", - обрисовал ситуацию Василенко. Он добавил, что есть громадная группа людей, которые по ранению получают 650 гривен. Скоро они будут милостыню просить, потому что - где им взять деньги?"Жены уехали, пенсионеры получают, родители – от 2-х до 4-х тысяч (гривен – Ред.), в среднем (такие пенсии получают — Ред.) 70% пенсионеров… Где им взять деньги? Вот такие вот дела. Поэтому в армии нарастает протест", - заявил эксперт. По его словам, если будут военные поражения, это еще более усилит недовольство в ВСУ."Если тыл не поддерживает тебя, если в тылу вводят языковые законы, языковые патрули? Если солдаты понимают, что если они получат ранение, то… их может и вылечат, но что дальше, за счет чего они будут жить? Вот такие наши дела", - сказал Василенко. Он подчеркнул, что 150 тысяч человек самовольно оставили свои части, вероятно, не все это сделали без оружия. Многие из них говорят на русском языке."Значит, языковые патрули надо вооружать", - сделал вывод профессор. А дальше - пойдёт и пойдёт…Василенко заявил, что он согласен с президентом Чехии, который заявил, что победу ценой уничтожения половины населения Украины нельзя будет назвать победой. А вот нынешнее руководство страны с этим не согласно, они говорят – мы будем наступать, будем "драться лопатами". Но согласна ли на это армия? Согласен ли народ? Профессор рассказал, что никто из опрошенных им не сказал, что хочет воевать, все спросили – когда закончится эта война?На фронте у ВСУ действительно далеко не все гладко. Картину происходящего дает The Economist: "Офицеры жалуются, что многие из призванных на службу (в ВСУ – Ред.) плохо подходят для боевых действий: слишком старые, слишком больные, слишком пьяные".По данным издания, "около 5-10% солдат на действительной службе отсутствуют без увольнительной". При этом, согласно результатам опроса, менее трети украинцев считают позорным уклонение от призыва, поскольку "мобилизация кажется билетом в один конец…".Желания воевать у украинцев все меньше, не потому ли Зеленский рассчитывает вовлечь НАТО и США в эту войну? По мнению Василенко, вмешательство военных НАТО в украинский конфликт – это мечта нынешнего украинского руководства.В связи с изменением российской ядерной доктрины риски возросли, а у Зеленского делают вид, что не замечают этого, заверяют, что Россия не ударит, отметил в своем видеоблоге покинувший страну украинский журналист Анатолий Шарий. Он подчеркивает размытость формулировок в новых подходах и задал вопрос - например, будет ли расцениваться как угроза, требующая ядерного ответа, атака роя беспилотников на новые территории РФ? Вероятно, могут расценить и так, раз эти области включены в российскую Конституцию."Поэтому для меня здесь стоит вопрос один – не будет ли, а когда и где будет применено ядерное оружие", - сказал Шарий, отметив, что в ОП намеренно продолжают всех убеждать, что – "нет, он (Путин – Ред.) не ударит, не бойтесь, он не ударит..."."Глава ОП Ермак написал, что шантаж не сработает… Подоляк назвал решение Путина "абсолютно репутационным дном". Я почему-то думаю, что если бы от офиса (Зеленского – Ред.) остался кратер, к примеру, воронка в сто метров, то выжившие "слуги народа" все равно называли бы это "репутационным дном Путина", - предположил журналист.По его словам, "судя по риторике (Зеленского и его окружения – Ред.), они этого хотят – и возможно, они этого добьются".Вот это уж точно будет билет в один конец…Некоторые странности в поведении Зеленского, который явно "нарывается" на жесткий ответ России, объясняет покинувший страну украинский оппозиционный политик Владимир Олейник. По его мнению, тут речь вовсе не об эмоциях, а о решении задачи, поставленной западными партнерами киевского режима."Зачем Зеленскому (вызывать — Ред.) ярость у Путина? Коллективный Запад хочет спровоцировать удар по Киеву. Желательно — ядерный. Это, по мнению Вашингтона и Лондона, приведёт к такому эффекту, что от Путина отвернётся глобальный Юг", - считает политик.Как максимум – удар по Банковой улице обычным оружием. При этом сам Зеленский рассчитывает остаться цел, поскольку он - не на Банковой, отметил Олейник. По его словам, Зеленский после истечения полномочий не уверен в своей личной безопасности и "уже с весны прячется и многократно усилил меры предосторожности".При этом политик выразил убежденность в том, что ВС РФ не будут бомбить Банковую – "зачем России уничтожать свои собственные архитектурные памятники?". А реальная украинская власть давно с Банковой съехала – "там в кабинетах сидят люди, которые занимаются разрушающимся коммунальным хозяйством".Подробнее о том, что происходило в стране и к чему привело – в статье Михаила Павлива "Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева"
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, ивано-франковск, владимир зеленский, владимир путин, анатолий шарий, вооруженные силы украины, нато, the economist, спецоперация, сво, эксклюзив
В украинском тылу есть признаки надвигающегося краха, распада Украины
, считает профессор Института журналистики Киевского национального университета, главный редактор газеты "Солдат" Никита Василенко
. К таким признакам он относит, в частности, создание в Ивано-Франковске
мовных (языковых – Ред.) патрулей.
"Это первый сполох, первая зарница… первая тревожная нотка, которая прозвучала перед развалом страны", - заявил профессор в эфире ютуб-канала UKRLIFE.TV. Он напомнил, что Советский Союз распался "из-за демарша элит, которые почувствовали себя князьками".
Вот и сейчас мэр Ивано-Франковска "почувствовал себя князьком и ввёл мовные патрули", а это приводит к расколу общества и может очень плохо закончиться, считает Василенко. Он назвал себя "хорошо информированным пессимистом" и предрёк, что после украинской "непобеды" страна будет совсем другой. Если будет.
По его словам, на Украине в настоящее время осталось 20-23 млн человек, украинцы "уже проиграли генофонд". И сейчас военные читатели его газеты "Солдат" задают вопрос: а за что мы воюем? За страну. А страна – это люди, земля уже продана иностранцам, напомнил профессор.
"Страна – это люди. А людей-то нет, людей мы выбиваем. Женщины уезжают, мужчин убивают", - обрисовал ситуацию Василенко. Он добавил, что есть громадная группа людей, которые по ранению получают 650 гривен. Скоро они будут милостыню просить, потому что - где им взять деньги?
"Жены уехали, пенсионеры получают, родители – от 2-х до 4-х тысяч (гривен – Ред.), в среднем (такие пенсии получают — Ред.) 70% пенсионеров… Где им взять деньги? Вот такие вот дела. Поэтому в армии нарастает протест", - заявил эксперт. По его словам, если будут военные поражения, это еще более усилит недовольство в ВСУ
.
"Если тыл не поддерживает тебя, если в тылу вводят языковые законы, языковые патрули? Если солдаты понимают, что если они получат ранение, то… их может и вылечат, но что дальше, за счет чего они будут жить? Вот такие наши дела", - сказал Василенко. Он подчеркнул, что 150 тысяч человек самовольно оставили свои части, вероятно, не все это сделали без оружия. Многие из них говорят на русском языке.
"Значит, языковые патрули надо вооружать", - сделал вывод профессор. А дальше - пойдёт и пойдёт…
Василенко заявил, что он согласен с президентом Чехии
, который заявил, что победу ценой уничтожения половины населения Украины нельзя будет назвать победой. А вот нынешнее руководство страны с этим не согласно, они говорят – мы будем наступать, будем "драться лопатами". Но согласна ли на это армия? Согласен ли народ? Профессор рассказал, что никто из опрошенных им не сказал, что хочет воевать, все спросили – когда закончится эта война?
На фронте у ВСУ действительно далеко не все гладко. Картину происходящего дает The Economist
: "Офицеры жалуются, что многие из призванных на службу (в ВСУ – Ред.) плохо подходят для боевых действий: слишком старые, слишком больные, слишком пьяные".
По данным издания, "около 5-10% солдат на действительной службе отсутствуют без увольнительной". При этом, согласно результатам опроса, менее трети украинцев считают позорным уклонение от призыва, поскольку "мобилизация кажется билетом в один конец…".
Желания воевать у украинцев все меньше, не потому ли Зеленский рассчитывает вовлечь НАТО
и США
в эту войну? По мнению Василенко, вмешательство военных НАТО в украинский конфликт – это мечта нынешнего украинского руководства.
В связи с изменением российской ядерной доктрины риски возросли, а у Зеленского делают вид, что не замечают этого, заверяют, что Россия
не ударит, отметил в своем видеоблоге покинувший страну украинский журналист Анатолий Шарий
. Он подчеркивает размытость формулировок в новых подходах и задал вопрос - например, будет ли расцениваться как угроза, требующая ядерного ответа, атака роя беспилотников на новые территории РФ? Вероятно, могут расценить и так, раз эти области включены в российскую Конституцию.
"Поэтому для меня здесь стоит вопрос один – не будет ли, а когда и где будет применено ядерное оружие", - сказал Шарий, отметив, что в ОП намеренно продолжают всех убеждать, что – "нет, он (Путин
– Ред.) не ударит, не бойтесь, он не ударит...".
"Глава ОП Ермак
написал, что шантаж не сработает… Подоляк
назвал решение Путина "абсолютно репутационным дном". Я почему-то думаю, что если бы от офиса (Зеленского – Ред.) остался кратер, к примеру, воронка в сто метров, то выжившие "слуги народа" все равно называли бы это "репутационным дном Путина", - предположил журналист.
По его словам, "судя по риторике (Зеленского и его окружения – Ред.), они этого хотят – и возможно, они этого добьются".
Вот это уж точно будет билет в один конец…
Некоторые странности в поведении Зеленского, который явно "нарывается" на жесткий ответ России, объясняет покинувший страну украинский оппозиционный политик Владимир Олейник
. По его мнению, тут речь вовсе не об эмоциях, а о решении задачи, поставленной западными партнерами киевского режима.
"Зачем Зеленскому (вызывать — Ред.) ярость у Путина? Коллективный Запад
хочет спровоцировать удар по Киеву
. Желательно — ядерный. Это, по мнению Вашингтона
и Лондона
, приведёт к такому эффекту, что от Путина отвернётся глобальный Юг", - считает
политик.
Как максимум – удар по Банковой улице обычным оружием. При этом сам Зеленский рассчитывает остаться цел, поскольку он - не на Банковой
, отметил Олейник. По его словам, Зеленский после истечения полномочий не уверен в своей личной безопасности и "уже с весны прячется и многократно усилил меры предосторожности".
При этом политик выразил убежденность в том, что ВС РФ не будут бомбить Банковую – "зачем России уничтожать свои собственные архитектурные памятники?". А реальная украинская власть давно с Банковой съехала – "там в кабинетах сидят люди, которые занимаются разрушающимся коммунальным хозяйством".