https://ukraina.ru/20240929/1057755915.html

Кратер на месте Офиса президента. Украинские эксперты о том, чего хочет Зеленский и его окружение

Кратер на месте Офиса президента. Украинские эксперты о том, чего хочет Зеленский и его окружение - 29.09.2024 Украина.ру

Кратер на месте Офиса президента. Украинские эксперты о том, чего хочет Зеленский и его окружение

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, не предвещают ли дела некоторых суперпатриотов скорый распад страны. Обсуждают, насколько изменятся правила игры вследствие изменения российской ядерной доктрины и не доиграется ли Зеленский, который не верит в возможный ядерный удар.

2024-09-29T09:40

2024-09-29T09:40

2024-09-29T09:40

россия

украина

ивано-франковск

владимир зеленский

владимир путин

анатолий шарий

вооруженные силы украины

нато

the economist

спецоперация

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В украинском тылу есть признаки надвигающегося краха, распада Украины, считает профессор Института журналистики Киевского национального университета, главный редактор газеты "Солдат" Никита Василенко. К таким признакам он относит, в частности, создание в Ивано-Франковске мовных (языковых – Ред.) патрулей."Это первый сполох, первая зарница… первая тревожная нотка, которая прозвучала перед развалом страны", - заявил профессор в эфире ютуб-канала UKRLIFE.TV. Он напомнил, что Советский Союз распался "из-за демарша элит, которые почувствовали себя князьками".Вот и сейчас мэр Ивано-Франковска "почувствовал себя князьком и ввёл мовные патрули", а это приводит к расколу общества и может очень плохо закончиться, считает Василенко. Он назвал себя "хорошо информированным пессимистом" и предрёк, что после украинской "непобеды" страна будет совсем другой. Если будет.По его словам, на Украине в настоящее время осталось 20-23 млн человек, украинцы "уже проиграли генофонд". И сейчас военные читатели его газеты "Солдат" задают вопрос: а за что мы воюем? За страну. А страна – это люди, земля уже продана иностранцам, напомнил профессор."Страна – это люди. А людей-то нет, людей мы выбиваем. Женщины уезжают, мужчин убивают", - обрисовал ситуацию Василенко. Он добавил, что есть громадная группа людей, которые по ранению получают 650 гривен. Скоро они будут милостыню просить, потому что - где им взять деньги?"Жены уехали, пенсионеры получают, родители – от 2-х до 4-х тысяч (гривен – Ред.), в среднем (такие пенсии получают — Ред.) 70% пенсионеров… Где им взять деньги? Вот такие вот дела. Поэтому в армии нарастает протест", - заявил эксперт. По его словам, если будут военные поражения, это еще более усилит недовольство в ВСУ."Если тыл не поддерживает тебя, если в тылу вводят языковые законы, языковые патрули? Если солдаты понимают, что если они получат ранение, то… их может и вылечат, но что дальше, за счет чего они будут жить? Вот такие наши дела", - сказал Василенко. Он подчеркнул, что 150 тысяч человек самовольно оставили свои части, вероятно, не все это сделали без оружия. Многие из них говорят на русском языке."Значит, языковые патрули надо вооружать", - сделал вывод профессор. А дальше - пойдёт и пойдёт…Василенко заявил, что он согласен с президентом Чехии, который заявил, что победу ценой уничтожения половины населения Украины нельзя будет назвать победой. А вот нынешнее руководство страны с этим не согласно, они говорят – мы будем наступать, будем "драться лопатами". Но согласна ли на это армия? Согласен ли народ? Профессор рассказал, что никто из опрошенных им не сказал, что хочет воевать, все спросили – когда закончится эта война?На фронте у ВСУ действительно далеко не все гладко. Картину происходящего дает The Economist: "Офицеры жалуются, что многие из призванных на службу (в ВСУ – Ред.) плохо подходят для боевых действий: слишком старые, слишком больные, слишком пьяные".По данным издания, "около 5-10% солдат на действительной службе отсутствуют без увольнительной". При этом, согласно результатам опроса, менее трети украинцев считают позорным уклонение от призыва, поскольку "мобилизация кажется билетом в один конец…".Желания воевать у украинцев все меньше, не потому ли Зеленский рассчитывает вовлечь НАТО и США в эту войну? По мнению Василенко, вмешательство военных НАТО в украинский конфликт – это мечта нынешнего украинского руководства.В связи с изменением российской ядерной доктрины риски возросли, а у Зеленского делают вид, что не замечают этого, заверяют, что Россия не ударит, отметил в своем видеоблоге покинувший страну украинский журналист Анатолий Шарий. Он подчеркивает размытость формулировок в новых подходах и задал вопрос - например, будет ли расцениваться как угроза, требующая ядерного ответа, атака роя беспилотников на новые территории РФ? Вероятно, могут расценить и так, раз эти области включены в российскую Конституцию."Поэтому для меня здесь стоит вопрос один – не будет ли, а когда и где будет применено ядерное оружие", - сказал Шарий, отметив, что в ОП намеренно продолжают всех убеждать, что – "нет, он (Путин – Ред.) не ударит, не бойтесь, он не ударит..."."Глава ОП Ермак написал, что шантаж не сработает… Подоляк назвал решение Путина "абсолютно репутационным дном". Я почему-то думаю, что если бы от офиса (Зеленского – Ред.) остался кратер, к примеру, воронка в сто метров, то выжившие "слуги народа" все равно называли бы это "репутационным дном Путина", - предположил журналист.По его словам, "судя по риторике (Зеленского и его окружения – Ред.), они этого хотят – и возможно, они этого добьются".Вот это уж точно будет билет в один конец…Некоторые странности в поведении Зеленского, который явно "нарывается" на жесткий ответ России, объясняет покинувший страну украинский оппозиционный политик Владимир Олейник. По его мнению, тут речь вовсе не об эмоциях, а о решении задачи, поставленной западными партнерами киевского режима."Зачем Зеленскому (вызывать — Ред.) ярость у Путина? Коллективный Запад хочет спровоцировать удар по Киеву. Желательно — ядерный. Это, по мнению Вашингтона и Лондона, приведёт к такому эффекту, что от Путина отвернётся глобальный Юг", - считает политик.Как максимум – удар по Банковой улице обычным оружием. При этом сам Зеленский рассчитывает остаться цел, поскольку он - не на Банковой, отметил Олейник. По его словам, Зеленский после истечения полномочий не уверен в своей личной безопасности и "уже с весны прячется и многократно усилил меры предосторожности".При этом политик выразил убежденность в том, что ВС РФ не будут бомбить Банковую – "зачем России уничтожать свои собственные архитектурные памятники?". А реальная украинская власть давно с Банковой съехала – "там в кабинетах сидят люди, которые занимаются разрушающимся коммунальным хозяйством".Подробнее о том, что происходило в стране и к чему привело – в статье Михаила Павлива "Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева"

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россия, украина, ивано-франковск, владимир зеленский, владимир путин, анатолий шарий, вооруженные силы украины, нато, the economist, спецоперация, сво, эксклюзив