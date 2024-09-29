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Украинский военнопленный посоветовал соотечественникам сбегать из ВСУ
Украинский военнопленный посоветовал соотечественникам сбегать из ВСУ - 29.09.2024 Украина.ру
Украинский военнопленный посоветовал соотечественникам сбегать из ВСУ
Уклоняться от мобилизации и сбегать из украинской армии постветовал находящийся в российском плену украинский военнослужащий Максим Шевченко. Об этом 29 сентября со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА "Новости".
2024-09-29T10:49
2024-09-29T10:49
2024-09-29T10:49
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"Здесь полноценная война, жёсткая война. Тем, кто не воюет, вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет, сбежать, если есть возможность", - цитирует информагенство военнопленного.Шевченко сообщил о плохом отношении командования ВСУ к военнослужащим."Не ценили вообще как людей. Мы были как мясо простое. Сбежать хотелось уже на второй день, да и в первый, но не было куда", - рассказал военнопленный о своём опыте на передовой."Правительству пускай будут трупы, лишь была бы победа, но победы там и не видно. На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть. Деньги будут передаваться, а куда и зачем, это уже дело непонятное для простых солдат", - сказал Шевченко.Подробности начала дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября
https://ukraina.ru/20240923/1057628060.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вооруженные силы украины, всу, сво, мобилизация, военнопленные
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, мобилизация, военнопленные
Украинский военнопленный посоветовал соотечественникам сбегать из ВСУ
Уклоняться от мобилизации и сбегать из украинской армии постветовал находящийся в российском плену украинский военнослужащий Максим Шевченко. Об этом 29 сентября со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА "Новости".
"Здесь полноценная война, жёсткая война. Тем, кто не воюет, вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет, сбежать, если есть возможность", - цитирует информагенство военнопленного.
Шевченко сообщил о плохом отношении командования ВСУ к военнослужащим.
"Не ценили вообще как людей. Мы были как мясо простое. Сбежать хотелось уже на второй день, да и в первый, но не было куда", - рассказал военнопленный о своём опыте на передовой.
"Правительству пускай будут трупы, лишь была бы победа, но победы там и не видно. На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть. Деньги будут передаваться, а куда и зачем, это уже дело непонятное для простых солдат", - сказал Шевченко.