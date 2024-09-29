Украинский военнопленный посоветовал соотечественникам сбегать из ВСУ - 29.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240929/1057757059.html
Украинский военнопленный посоветовал соотечественникам сбегать из ВСУ
Украинский военнопленный посоветовал соотечественникам сбегать из ВСУ - 29.09.2024 Украина.ру
Украинский военнопленный посоветовал соотечественникам сбегать из ВСУ
Уклоняться от мобилизации и сбегать из украинской армии постветовал находящийся в российском плену украинский военнослужащий Максим Шевченко. Об этом 29 сентября со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА "Новости".
2024-09-29T10:49
2024-09-29T10:49
новости
украина
вооруженные силы украины
всу
сво
мобилизация
военнопленные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002364_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_275d3d24b9591c730cf897911853858e.jpg.webp
"Здесь полноценная война, жёсткая война. Тем, кто не воюет, вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет, сбежать, если есть возможность", - цитирует информагенство военнопленного.Шевченко сообщил о плохом отношении командования ВСУ к военнослужащим."Не ценили вообще как людей. Мы были как мясо простое. Сбежать хотелось уже на второй день, да и в первый, но не было куда", - рассказал военнопленный о своём опыте на передовой."Правительству пускай будут трупы, лишь была бы победа, но победы там и не видно. На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть. Деньги будут передаваться, а куда и зачем, это уже дело непонятное для простых солдат", - сказал Шевченко.Подробности начала дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября
https://ukraina.ru/20240923/1057628060.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002364_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3605c87ac9f3ba0dd3c56e33e093dad.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, всу, сво, мобилизация, военнопленные
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, мобилизация, военнопленные

Украинский военнопленный посоветовал соотечественникам сбегать из ВСУ

10:49 29.09.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Уклоняться от мобилизации и сбегать из украинской армии постветовал находящийся в российском плену украинский военнослужащий Максим Шевченко. Об этом 29 сентября со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА "Новости".
"Здесь полноценная война, жёсткая война. Тем, кто не воюет, вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет, сбежать, если есть возможность", - цитирует информагенство военнопленного.
Шевченко сообщил о плохом отношении командования ВСУ к военнослужащим.
"Не ценили вообще как людей. Мы были как мясо простое. Сбежать хотелось уже на второй день, да и в первый, но не было куда", - рассказал военнопленный о своём опыте на передовой.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
23 сентября, 16:57
Украинский военнопленный: "Кладут – набирают новых, командиров на позициях нет" Украинские власти мобилизуют и отправляют в зону боевых действий гражданских лиц без минимальной подготовки, где ими дистанционно пытаются командовать командиры. Об этом рассказал украинский военнопленный Ярослав Запорожец
"Правительству пускай будут трупы, лишь была бы победа, но победы там и не видно. На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть. Деньги будут передаваться, а куда и зачем, это уже дело непонятное для простых солдат", - сказал Шевченко.
Подробности начала дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУСВОмобилизациявоеннопленные
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Угроза Буданову*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 сентября
12:35Конгресс США рассматривает санкции против российского гелия
12:28Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского
12:21Дело не в Украине: для чего Россия показала Западу свою ядерную дубину и как одолеем США – Стефанович
12:00"Вокруг Булгакова": нетайная вечеря
11:44На Западе оценили очередь в ООН за рукопожатием Лаврова
11:26СБУ разоблачила в коррупции директора АО "Энергоатом"
11:05Экс-полковник СБУ рассказал о последствиях российских ударов по инфраструктуре Украины
10:49Украинский военнопленный посоветовал соотечественникам сбегать из ВСУ
10:38Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами
10:08МИД Белоруссии рассказал в ООН о количестве беженцев с Украины
09:40Кратер на месте Офиса президента. Украинские эксперты о том, чего хочет Зеленский и его окружение
09:33Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября
09:33Утро воскресенья 29 сентября в Донецке началось с обстрела
09:08ПВО России за ночь уничтожили и перехватили 125 украинских БПЛА
09:00Фененко рассказал, почему Россия снова переживает сценарий Крымской войны
08:58Ближний Восток в огне: что дальше?
08:45Геворгян рассказала о перспективах партнерства России, Ирана и Турции
08:40"Запад пока не собирается бить по нам ядерным оружием" - Фененко
08:30Клинцевич рассказал, каким будет мир после СВО
Лента новостейМолния