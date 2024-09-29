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Украинский военнопленный посоветовал соотечественникам сбегать из ВСУ

Украинский военнопленный посоветовал соотечественникам сбегать из ВСУ - 29.09.2024 Украина.ру

Украинский военнопленный посоветовал соотечественникам сбегать из ВСУ

Уклоняться от мобилизации и сбегать из украинской армии постветовал находящийся в российском плену украинский военнослужащий Максим Шевченко. Об этом 29 сентября со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА "Новости".

2024-09-29T10:49

2024-09-29T10:49

2024-09-29T10:49

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"Здесь полноценная война, жёсткая война. Тем, кто не воюет, вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет, сбежать, если есть возможность", - цитирует информагенство военнопленного.Шевченко сообщил о плохом отношении командования ВСУ к военнослужащим."Не ценили вообще как людей. Мы были как мясо простое. Сбежать хотелось уже на второй день, да и в первый, но не было куда", - рассказал военнопленный о своём опыте на передовой."Правительству пускай будут трупы, лишь была бы победа, но победы там и не видно. На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть. Деньги будут передаваться, а куда и зачем, это уже дело непонятное для простых солдат", - сказал Шевченко.Подробности начала дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября

https://ukraina.ru/20240923/1057628060.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, всу, сво, мобилизация, военнопленные