Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами - 29.09.2024 Украина.ру
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Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами
Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами - 29.09.2024 Украина.ру
Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами
Обманным путём группа граждан, представлявшаяся бойцами спецназа "Ахмат", зарабатывала много денег и теперь эта деятельность пресечена. Об этом 28 сентября сообщил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов
2024-09-29T10:38
2024-09-29T10:38
новости
россия
апти алаудинов
"ахмат"
мошенничество
спецназ
минобороны рф
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"Представляясь бойцами спецназа "Ахмат", данные "субъекты" на протяжении длительного времени обманывали отзывчивых и неравнодушных людей нашей страны. Под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе "Ахмат" и необходимости срочной помощи мошенники продавали различное техническое оборудование. Бессовестно и цинично вводя граждан в заблуждение, предприимчивые торговцы быстро "заработали" немало денег и приобрели дорогой автомобиль", - рассказал Алаудинов.Он подчеркнул, что никакого отношения эти предприниматели им подобные к спецназу "Ахмат" не имеют. Воинское подразделение, по словам Алаудинова – одно из самых обеспеченных воинских подразделений Минобороны России."Очередная попытка прокричать в категории: "Ахмат" сделал что-то не так" — провалилась!", - констатировал Алаудинов."Прошу обратить внимание! Спецназ "Ахмат" никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно. Использование наименования подразделения в торговых целях кем бы то ни было будет пресекаться самым жёстким образом. Спецназ "Ахмат" — не рекламная марка. Это имя настоящих мужчин, истинных героев и больших патриотов, ежедневно проливающих кровь за нашу Родину — Россию! Мы никому не позволим пренебрегать нашим славным именем!", - подчеркнул российский генерал.Накануне, 28 сентября Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором опроверг слухи о своём пленении.Подробности начала дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, апти алаудинов, "ахмат", мошенничество, спецназ, минобороны рф
Новости, Россия, Апти Алаудинов, "Ахмат", мошенничество, спецназ, Минобороны РФ

Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами

10:38 29.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Обманным путём группа граждан, представлявшаяся бойцами спецназа "Ахмат", зарабатывала много денег и теперь эта деятельность пресечена. Об этом 28 сентября сообщил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов
"Представляясь бойцами спецназа "Ахмат", данные "субъекты" на протяжении длительного времени обманывали отзывчивых и неравнодушных людей нашей страны. Под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе "Ахмат" и необходимости срочной помощи мошенники продавали различное техническое оборудование. Бессовестно и цинично вводя граждан в заблуждение, предприимчивые торговцы быстро "заработали" немало денег и приобрели дорогой автомобиль", - рассказал Алаудинов.
Он подчеркнул, что никакого отношения эти предприниматели им подобные к спецназу "Ахмат" не имеют. Воинское подразделение, по словам Алаудинова – одно из самых обеспеченных воинских подразделений Минобороны России.
"Очередная попытка прокричать в категории: "Ахмат" сделал что-то не так" — провалилась!", - констатировал Алаудинов.

"Прошу обратить внимание! Спецназ "Ахмат" никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно. Использование наименования подразделения в торговых целях кем бы то ни было будет пресекаться самым жёстким образом. Спецназ "Ахмат" — не рекламная марка. Это имя настоящих мужчин, истинных героев и больших патриотов, ежедневно проливающих кровь за нашу Родину — Россию! Мы никому не позволим пренебрегать нашим славным именем!", - подчеркнул российский генерал.
Накануне, 28 сентября Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором опроверг слухи о своём пленении.
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НовостиРоссияАпти Алаудинов"Ахмат"мошенничествоспецназМинобороны РФ
 
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