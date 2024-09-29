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Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами

Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами - 29.09.2024 Украина.ру

Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами

Обманным путём группа граждан, представлявшаяся бойцами спецназа "Ахмат", зарабатывала много денег и теперь эта деятельность пресечена. Об этом 28 сентября сообщил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов

2024-09-29T10:38

2024-09-29T10:38

2024-09-29T10:38

новости

россия

апти алаудинов

"ахмат"

мошенничество

спецназ

минобороны рф

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"Представляясь бойцами спецназа "Ахмат", данные "субъекты" на протяжении длительного времени обманывали отзывчивых и неравнодушных людей нашей страны. Под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе "Ахмат" и необходимости срочной помощи мошенники продавали различное техническое оборудование. Бессовестно и цинично вводя граждан в заблуждение, предприимчивые торговцы быстро "заработали" немало денег и приобрели дорогой автомобиль", - рассказал Алаудинов.Он подчеркнул, что никакого отношения эти предприниматели им подобные к спецназу "Ахмат" не имеют. Воинское подразделение, по словам Алаудинова – одно из самых обеспеченных воинских подразделений Минобороны России."Очередная попытка прокричать в категории: "Ахмат" сделал что-то не так" — провалилась!", - констатировал Алаудинов."Прошу обратить внимание! Спецназ "Ахмат" никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно. Использование наименования подразделения в торговых целях кем бы то ни было будет пресекаться самым жёстким образом. Спецназ "Ахмат" — не рекламная марка. Это имя настоящих мужчин, истинных героев и больших патриотов, ежедневно проливающих кровь за нашу Родину — Россию! Мы никому не позволим пренебрегать нашим славным именем!", - подчеркнул российский генерал.Накануне, 28 сентября Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором опроверг слухи о своём пленении.Подробности начала дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября

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новости, россия, апти алаудинов, "ахмат", мошенничество, спецназ, минобороны рф