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Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами
Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами - 29.09.2024 Украина.ру
Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами
Обманным путём группа граждан, представлявшаяся бойцами спецназа "Ахмат", зарабатывала много денег и теперь эта деятельность пресечена. Об этом 28 сентября сообщил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов
2024-09-29T10:38
2024-09-29T10:38
2024-09-29T10:38
новости
россия
апти алаудинов
"ахмат"
мошенничество
спецназ
минобороны рф
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"Представляясь бойцами спецназа "Ахмат", данные "субъекты" на протяжении длительного времени обманывали отзывчивых и неравнодушных людей нашей страны. Под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе "Ахмат" и необходимости срочной помощи мошенники продавали различное техническое оборудование. Бессовестно и цинично вводя граждан в заблуждение, предприимчивые торговцы быстро "заработали" немало денег и приобрели дорогой автомобиль", - рассказал Алаудинов.Он подчеркнул, что никакого отношения эти предприниматели им подобные к спецназу "Ахмат" не имеют. Воинское подразделение, по словам Алаудинова – одно из самых обеспеченных воинских подразделений Минобороны России."Очередная попытка прокричать в категории: "Ахмат" сделал что-то не так" — провалилась!", - констатировал Алаудинов."Прошу обратить внимание! Спецназ "Ахмат" никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно. Использование наименования подразделения в торговых целях кем бы то ни было будет пресекаться самым жёстким образом. Спецназ "Ахмат" — не рекламная марка. Это имя настоящих мужчин, истинных героев и больших патриотов, ежедневно проливающих кровь за нашу Родину — Россию! Мы никому не позволим пренебрегать нашим славным именем!", - подчеркнул российский генерал.Накануне, 28 сентября Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором опроверг слухи о своём пленении.Подробности начала дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, апти алаудинов, "ахмат", мошенничество, спецназ, минобороны рф
Новости, Россия, Апти Алаудинов, "Ахмат", мошенничество, спецназ, Минобороны РФ
Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами
Обманным путём группа граждан, представлявшаяся бойцами спецназа "Ахмат", зарабатывала много денег и теперь эта деятельность пресечена. Об этом 28 сентября сообщил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов
"Представляясь бойцами спецназа "Ахмат", данные "субъекты" на протяжении длительного времени обманывали отзывчивых и неравнодушных людей нашей страны. Под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе "Ахмат" и необходимости срочной помощи мошенники продавали различное техническое оборудование. Бессовестно и цинично вводя граждан в заблуждение, предприимчивые торговцы быстро "заработали" немало денег и приобрели дорогой автомобиль", - рассказал
Алаудинов.
Он подчеркнул, что никакого отношения эти предприниматели им подобные к спецназу "Ахмат" не имеют. Воинское подразделение, по словам Алаудинова – одно из самых обеспеченных воинских подразделений Минобороны России.
"Очередная попытка прокричать в категории: "Ахмат" сделал что-то не так" — провалилась!", - констатировал Алаудинов.
"Прошу обратить внимание! Спецназ "Ахмат" никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно. Использование наименования подразделения в торговых целях кем бы то ни было будет пресекаться самым жёстким образом. Спецназ "Ахмат" — не рекламная марка. Это имя настоящих мужчин, истинных героев и больших патриотов, ежедневно проливающих кровь за нашу Родину — Россию! Мы никому не позволим пренебрегать нашим славным именем!", - подчеркнул российский генерал.
Накануне, 28 сентября Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором опроверг
слухи о своём пленении.