Фененко рассказал, почему США разрешают удары по России избирательно - 29.09.2024 Украина.ру
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Фененко рассказал, почему США разрешают удары по России избирательно
Фененко рассказал, почему США разрешают удары по России избирательно - 29.09.2024 Украина.ру
Фененко рассказал, почему США разрешают удары по России избирательно
Запад не намерен применять ядерное оружие против России, но стремится "создать серию пограничных ситуаций между миром и войной". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
2024-09-29T07:00
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По мнению профессора, США рекомендуют разрешить удары по России оружием Британии и Франции, а не других стран (например, Германии, Польши, Финляндии) потому, что армии этих стран ещё не готовы к полноценному противостоянию.По его мнению, им потребуется как минимум семь – восемь лет, чтобы перезапустить военно-промышленный комплекс, ввести институт общей воинской обязанности, провести перевооружения, подготовить общество и т.д."Франция и Британия всё-таки оставались ведущими военными державы Евросоюза с крупными военными потенциалами, поэтому, естественно, их первыми "бросают", - констатировал Фененко.При этом профессор отметил, что Франция и Британия как ядерные державы надеются, что их ядерный статус предотвратит возможные удары возмездия со стороны России.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным
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новости, россия, британия, сша, всу, ракеты, ракетный удар, ес, впк, сво
Новости, Россия, Британия, США, ВСУ, ракеты, ракетный удар, ЕС, ВПК, СВО

Фененко рассказал, почему США разрешают удары по России избирательно

07:00 29.09.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАлексей Фененко интервью
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Запад не намерен применять ядерное оружие против России, но стремится "создать серию пограничных ситуаций между миром и войной". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
По мнению профессора, США рекомендуют разрешить удары по России оружием Британии и Франции, а не других стран (например, Германии, Польши, Финляндии) потому, что армии этих стран ещё не готовы к полноценному противостоянию.
"Да, они начали переформатировать свои вооруженные силы на сценарий возможного конфликта с нашей страной. Но для этого им ещё нужно время", - сказал Фененко.
По его мнению, им потребуется как минимум семь – восемь лет, чтобы перезапустить военно-промышленный комплекс, ввести институт общей воинской обязанности, провести перевооружения, подготовить общество и т.д.
"Франция и Британия всё-таки оставались ведущими военными державы Евросоюза с крупными военными потенциалами, поэтому, естественно, их первыми "бросают", - констатировал Фененко.
При этом профессор отметил, что Франция и Британия как ядерные державы надеются, что их ядерный статус предотвратит возможные удары возмездия со стороны России.
Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным
 
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