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Фененко рассказал, почему США разрешают удары по России избирательно

Фененко рассказал, почему США разрешают удары по России избирательно - 29.09.2024 Украина.ру

Фененко рассказал, почему США разрешают удары по России избирательно

Запад не намерен применять ядерное оружие против России, но стремится "создать серию пограничных ситуаций между миром и войной". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко

2024-09-29T07:00

2024-09-29T07:00

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По мнению профессора, США рекомендуют разрешить удары по России оружием Британии и Франции, а не других стран (например, Германии, Польши, Финляндии) потому, что армии этих стран ещё не готовы к полноценному противостоянию.По его мнению, им потребуется как минимум семь – восемь лет, чтобы перезапустить военно-промышленный комплекс, ввести институт общей воинской обязанности, провести перевооружения, подготовить общество и т.д."Франция и Британия всё-таки оставались ведущими военными державы Евросоюза с крупными военными потенциалами, поэтому, естественно, их первыми "бросают", - констатировал Фененко.При этом профессор отметил, что Франция и Британия как ядерные державы надеются, что их ядерный статус предотвратит возможные удары возмездия со стороны России.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным

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новости, россия, британия, сша, всу, ракеты, ракетный удар, ес, впк, сво